Описание тура

Этот тур это путешествие по трём столицам Османской империи и легендарной Трое. Бурса — зелёная жемчужина у подножия горы Улудаг, Эдирне — имперский город без туристических толп, Стамбул — от Византии до Великолепного века. И, конечно, древняя Троя — по следам героев Илиады. Семь дней истории, архитектуры, восточного колорита и вдохновения в компании профессионального гида.

Этот маршрут — редкая возможность за одну неделю пройти путь, который Османская империя шла веками, и прикоснуться к её разным столицам.

Вы увидите не только известные памятники, но и места, куда почти не добираются туристы: тихие улочки, древние рынки, панорамы, скрытые от глаз.

Мы движемся в комфортном темпе, без изнурительных переездов, и в каждой точке маршрута будет время на атмосферные прогулки и личные открытия.

В программу включены авторские истории и факты, которые оживят картинку прошлого, а также тематические ужины, смотровые площадки без толпы и внимание к деталям, чтобы ваше путешествие стало не просто экскурсией, а личным воспоминанием, к которому захочется возвращаться.

Важно: Тур состоится при наличии в группе минимум 10 участников.