Три столицы Османской империи: Бурса, Эдирне, Стамбул + легенды Трои

Этот тур это путешествие по трём столицам Османской империи и легендарной Трое
Описание тура

Этот тур это путешествие по трём столицам Османской империи и легендарной Трое. Бурса — зелёная жемчужина у подножия горы Улудаг, Эдирне — имперский город без туристических толп, Стамбул — от Византии до Великолепного века. И, конечно, древняя Троя — по следам героев Илиады. Семь дней истории, архитектуры, восточного колорита и вдохновения в компании профессионального гида.

Этот маршрут — редкая возможность за одну неделю пройти путь, который Османская империя шла веками, и прикоснуться к её разным столицам.

Вы увидите не только известные памятники, но и места, куда почти не добираются туристы: тихие улочки, древние рынки, панорамы, скрытые от глаз.

Мы движемся в комфортном темпе, без изнурительных переездов, и в каждой точке маршрута будет время на атмосферные прогулки и личные открытия.

В программу включены авторские истории и факты, которые оживят картинку прошлого, а также тематические ужины, смотровые площадки без толпы и внимание к деталям, чтобы ваше путешествие стало не просто экскурсией, а личным воспоминанием, к которому захочется возвращаться.

Важно: Тур состоится при наличии в группе минимум 10 участников.

Программа тура по дням

1 день

Врата в Османскую историю: путь из Стамбула в Бурсу

    Прибытие в Стамбул, встреча в аэропорту и переезд в Бурсу — первую столицу Османской империи.
    По дороге — виды на Мраморное море и горы Улудаг. Заселение в отель и вечерняя прогулка по старым кварталам. Ужин с блюдами османской кухни.

    Необходимо прилететь в новый аэропорт Стамбула в день начала тура до 17:00. Если вы прилетели раньше, вы можете подождать в аэропорту, либо приехать к выходу основной группы из аэропорта.
2 день

Сердце империи: тайны первой столицы Османов

Завтракаем в отеле и отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию по Бурсе — первой столице Османской империи. Увидим Зеленую мечеть и Зеленую усыпальницу султанов, крепость города, усыпальницу Османа Гази — основателя империи, караван-сарай Коза Хан и Великую мечеть Улу Джами.

Далее свободное время: можно пройтись по шелковому рынку, попробовать знаменитый искендер-кебаб, выпить кофе по-турецки.

После — переезд в Чанаккале (300 км), город на берегу Дарданелл. По пути вспомним Илиаду, ведь завтра нас ждёт Троя. Вечером заселяемся в отель, пробуем местный стритфуд, гуляем по набережной и видим коня из фильма Троя. Ночь в отеле.

3 день

По тропам героев Илиады: Дарданеллы и путь к Эдирне

После завтрака отправляемся в легендарную Трою — всего 30 минут в пути. Здесь, среди древних руин, мы вместе с гидом погрузимся в мир Илиады: узнаем, что Троя была не одна и называлась иначе, а также попробуем отыскать место легендарной битвы Гектора с Ахиллесом (входной билет в Трою оплачивается дополнительно, трансфер и услуги гида входят в программу)

Далее путь лежит к Дарданеллам, известным в древности как Геллеспонт. Пересекая пролив на пароме, вспомним мифы и события, которые сделали это место знаменитым.

После обеда направляемся в Эдирне — вторую столицу Османской империи. Вечером

Заселение в отель и отдых перед новым днём путешествия.

4 день

Эдирне - вторая столица Османской империи

  • После завтрака отправляемся на прогулку по Эдирне — городу, где сплетаются культуры и эпохи. Нас ждет знакомство с главным символом города — мечетью Селимие, шедевром великого архитектора Синана. Часть маршрута пройдем пешком, часть — на автобусе. Увидим Синагогу Эдирне, побываем на центральном рынке, перейдём по историческому мосту через реку Тунджа и заглянем на стадион, где с Xiv века проходят знаменитые масляные бои. Далее наш путь лежит в Стамбул — сердце Турции (240 км). По дороге остановка на обед (оплачивается отдельно) и возможность попробовать новые блюда турецкой кухни. Вечером прибытие в Стамбул, размещение в отеле и свободное время для первой самостоятельной прогулки по городу.

5 день

От легенд Византия до величия Стамбула

    завтракаем в отеле и отправляемся открывать Стамбул — город, который за века сменил множество имен, от Византиона и Константинополя до современного Стамбула.
    Начнем с древней части города, чтобы пройтись по его истории в хронологическом порядке: площадь Ипподром, Голубая мечеть, внешний осмотр собора Святой Софии, первый двор дворца Топкапы, бани Роксоланы, Немецкий фонтан, дворец Ибрагима-паши, мощные стены Константинополя и парк Гюльхане.
    Обедаем в ресторане с видом на султанский парк, а затем — свободное время.
    Можно прогуляться, пройтись по магазинам или посетить музеи и дворцы (по желанию, билеты оплачиваются отдельно, возможна организация экскурсии с гидом).
    Вечером возвращаемся в отель и отдыхаем.
6 день

Великолепный век: дворцы, мечети и тайны Босфора

    Еще один полный день в великом городе. Завтракаем и в путь!
    Начнём с величественной мечети Сулеймание и панорамной площадки с потрясающим видом на город.
    Прогуляемся по району Галата, сделаем фото у Галатской башни, спустимся по улице Истикляль, встретим легендарный красный трамвай и заглянем в церковь Антония Падуанского.
    Полюбуемся бухтой Золотой рог — местом, где и зародился город.
    Обедаем с видом на Босфор, затем свободное время для прогулок и шопинга: чай, кофе, сладости, пряности, сыры, бастурма.
    После — двухчасовая прогулка по Босфору (доп. оплата) с видами на обе стороны города и Босфорский мост. Завершим день фольклорным вечером Турецкая ночь с ужином.
7 день

Стамбул. Аэропорт

    Доброе утро! Завтракаем, собираем вещи и готовимся к дороге. Сегодня наш тур подходит к концу, но впереди — новые путешествия и встречи!
    Мы согласуем трансфер в аэропорт под рейс, которым вылетает большинство участников. Если ваш рейс раньше, подскажем, как добраться самостоятельно. Те, кто улетает позже, могут присоединиться к общему трансферу или, при вечернем вылете основной группы, отправиться на прогулку и шоппинг в центр города.
    До новых встреч и счастливого пути!
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Уникальная авторская экскурсионная программа по Бурсе, Трое, Эдирне и Стамбулу
  • Проживание в в двухместном номере в 3-х и 4-х звездочных отелях в Бурсе, Чанаккале, Эдирне и Стамбуле
  • Завтраки в отелях по системе буфет
  • Транспорт по всему маршруту от аэропорта и до аэропорта (водитель, автобус, топливо, парковки, сервис)
  • Мое полное внимание и забота
  • Услуги турецкого гида
  • Передатчики с наушниками для экскурсий
  • Пол литра воды в день для каждого
Что не входит в цену
  • Авиаперелет из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины (25 - 35 евро в день)
  • Медицинская страховка (ее нужно оформить в России, потому что в России страховая должна вернуть деньги)
  • Входные билеты
  • Доплата за одноместное размещение (можно доплатить на месте 240 евро за все 6 ночей)
  • Шоппинг, сувениры
Пожелания к путешественнику

Хорошее настроение и позитивный настрой. Маршруты легкие, без физических нагрузок. Нас ждет много приятных и неспешных прогулок. Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок

Визы

Виза не требуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ivan
Ivan — Тревел-эксперт
Приветствую, дорогие путешественники! Меня зовут Иван Кашин. С 2011 года я работаю гидом-экскурсоводом. С тех пор я провел огромное количество экскурсий, работая в разных городах, среди которых: Париж, Берлин, Амстердам, Варшава,
читать дальше

Брюссель, Санья, Афины, Стамбул и многих других. Я обожаю открывать путешественникам новые интересные места, рассказывая об истории и современной жизни городов. Теперь, я приглашаю вас в Турцию! В работе мне важно, чтобы человек, который долго работал, копил деньги и наконец вырвался в долгожданную поездку, не только позагорал на пляже, а действительно увидел страну. Чтобы блеклые картинки из школьного учебника по истории стали цветными и объемными, чтобы периоды Древней истории нашли свое место в сознании на ленте времени, чтобы человек понял, что то, что происходило когда-то на этой земле сыграло ключевую роль в судьбе человечества!

