Описание тура
Этот тур это путешествие по трём столицам Османской империи и легендарной Трое. Бурса — зелёная жемчужина у подножия горы Улудаг, Эдирне — имперский город без туристических толп, Стамбул — от Византии до Великолепного века. И, конечно, древняя Троя — по следам героев Илиады. Семь дней истории, архитектуры, восточного колорита и вдохновения в компании профессионального гида.
Этот маршрут — редкая возможность за одну неделю пройти путь, который Османская империя шла веками, и прикоснуться к её разным столицам.
Вы увидите не только известные памятники, но и места, куда почти не добираются туристы: тихие улочки, древние рынки, панорамы, скрытые от глаз.
Мы движемся в комфортном темпе, без изнурительных переездов, и в каждой точке маршрута будет время на атмосферные прогулки и личные открытия.
В программу включены авторские истории и факты, которые оживят картинку прошлого, а также тематические ужины, смотровые площадки без толпы и внимание к деталям, чтобы ваше путешествие стало не просто экскурсией, а личным воспоминанием, к которому захочется возвращаться.
Важно: Тур состоится при наличии в группе минимум 10 участников.
Программа тура по дням
Врата в Османскую историю: путь из Стамбула в Бурсу
-
Прибытие в Стамбул, встреча в аэропорту и переезд в Бурсу — первую столицу Османской империи.
По дороге — виды на Мраморное море и горы Улудаг. Заселение в отель и вечерняя прогулка по старым кварталам. Ужин с блюдами османской кухни.
Необходимо прилететь в новый аэропорт Стамбула в день начала тура до 17:00. Если вы прилетели раньше, вы можете подождать в аэропорту, либо приехать к выходу основной группы из аэропорта.
Сердце империи: тайны первой столицы Османов
Завтракаем в отеле и отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию по Бурсе — первой столице Османской империи. Увидим Зеленую мечеть и Зеленую усыпальницу султанов, крепость города, усыпальницу Османа Гази — основателя империи, караван-сарай Коза Хан и Великую мечеть Улу Джами.
Далее свободное время: можно пройтись по шелковому рынку, попробовать знаменитый искендер-кебаб, выпить кофе по-турецки.
После — переезд в Чанаккале (300 км), город на берегу Дарданелл. По пути вспомним Илиаду, ведь завтра нас ждёт Троя. Вечером заселяемся в отель, пробуем местный стритфуд, гуляем по набережной и видим коня из фильма Троя. Ночь в отеле.
По тропам героев Илиады: Дарданеллы и путь к Эдирне
После завтрака отправляемся в легендарную Трою — всего 30 минут в пути. Здесь, среди древних руин, мы вместе с гидом погрузимся в мир Илиады: узнаем, что Троя была не одна и называлась иначе, а также попробуем отыскать место легендарной битвы Гектора с Ахиллесом (входной билет в Трою оплачивается дополнительно, трансфер и услуги гида входят в программу)
Далее путь лежит к Дарданеллам, известным в древности как Геллеспонт. Пересекая пролив на пароме, вспомним мифы и события, которые сделали это место знаменитым.
После обеда направляемся в Эдирне — вторую столицу Османской империи. Вечером
Заселение в отель и отдых перед новым днём путешествия.
Эдирне - вторая столица Османской империи
После завтрака отправляемся на прогулку по Эдирне — городу, где сплетаются культуры и эпохи. Нас ждет знакомство с главным символом города — мечетью Селимие, шедевром великого архитектора Синана. Часть маршрута пройдем пешком, часть — на автобусе. Увидим Синагогу Эдирне, побываем на центральном рынке, перейдём по историческому мосту через реку Тунджа и заглянем на стадион, где с Xiv века проходят знаменитые масляные бои. Далее наш путь лежит в Стамбул — сердце Турции (240 км). По дороге остановка на обед (оплачивается отдельно) и возможность попробовать новые блюда турецкой кухни. Вечером прибытие в Стамбул, размещение в отеле и свободное время для первой самостоятельной прогулки по городу.
От легенд Византия до величия Стамбула
- завтракаем в отеле и отправляемся открывать Стамбул — город, который за века сменил множество имен, от Византиона и Константинополя до современного Стамбула.
Начнем с древней части города, чтобы пройтись по его истории в хронологическом порядке: площадь Ипподром, Голубая мечеть, внешний осмотр собора Святой Софии, первый двор дворца Топкапы, бани Роксоланы, Немецкий фонтан, дворец Ибрагима-паши, мощные стены Константинополя и парк Гюльхане.
Обедаем в ресторане с видом на султанский парк, а затем — свободное время.
Можно прогуляться, пройтись по магазинам или посетить музеи и дворцы (по желанию, билеты оплачиваются отдельно, возможна организация экскурсии с гидом).
Вечером возвращаемся в отель и отдыхаем.
Великолепный век: дворцы, мечети и тайны Босфора
- Еще один полный день в великом городе. Завтракаем и в путь!
Начнём с величественной мечети Сулеймание и панорамной площадки с потрясающим видом на город.
Прогуляемся по району Галата, сделаем фото у Галатской башни, спустимся по улице Истикляль, встретим легендарный красный трамвай и заглянем в церковь Антония Падуанского.
Полюбуемся бухтой Золотой рог — местом, где и зародился город.
Обедаем с видом на Босфор, затем свободное время для прогулок и шопинга: чай, кофе, сладости, пряности, сыры, бастурма.
После — двухчасовая прогулка по Босфору (доп. оплата) с видами на обе стороны города и Босфорский мост. Завершим день фольклорным вечером Турецкая ночь с ужином.
Стамбул. Аэропорт
- Доброе утро! Завтракаем, собираем вещи и готовимся к дороге. Сегодня наш тур подходит к концу, но впереди — новые путешествия и встречи!
Мы согласуем трансфер в аэропорт под рейс, которым вылетает большинство участников. Если ваш рейс раньше, подскажем, как добраться самостоятельно. Те, кто улетает позже, могут присоединиться к общему трансферу или, при вечернем вылете основной группы, отправиться на прогулку и шоппинг в центр города.
До новых встреч и счастливого пути!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Уникальная авторская экскурсионная программа по Бурсе, Трое, Эдирне и Стамбулу
- Проживание в в двухместном номере в 3-х и 4-х звездочных отелях в Бурсе, Чанаккале, Эдирне и Стамбуле
- Завтраки в отелях по системе буфет
- Транспорт по всему маршруту от аэропорта и до аэропорта (водитель, автобус, топливо, парковки, сервис)
- Мое полное внимание и забота
- Услуги турецкого гида
- Передатчики с наушниками для экскурсий
- Пол литра воды в день для каждого
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города и обратно
- Обеды и ужины (25 - 35 евро в день)
- Медицинская страховка (ее нужно оформить в России, потому что в России страховая должна вернуть деньги)
- Входные билеты
- Доплата за одноместное размещение (можно доплатить на месте 240 евро за все 6 ночей)
- Шоппинг, сувениры
Пожелания к путешественнику
Хорошее настроение и позитивный настрой. Маршруты легкие, без физических нагрузок. Нас ждет много приятных и неспешных прогулок. Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок
Визы
Виза не требуется.