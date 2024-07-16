Экскурсионные туры на неделю в Стамбул

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Стамбуле, цены от $1 050. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
На машине
1 отзыв
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 100 за человека
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
На автобусе
Конные прогулки
На воздушном шаре
На кабриолете
7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
25 авг в 12:00
5 окт в 12:00
155 000 за человека
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
На автобусе
На квадроциклах
На кабриолете
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
24 сен в 15:30
$1 050 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лина
    16 июля 2024
    Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
    Отличные маршруты, успели посмотреть максимум в сжатые сроки. Очень удобно, что не нужно продумывать логистику самому - этим занимается опытный
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    сопровождающий, который в зависимости от погодных условий и количества свободного времени корректирует программу, чтобы вместить в нее максимум. Это было очень комфортное путешествие в малочисленной группе, обязательно еще повторю) Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «7-дневные туры»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
  2. Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
  3. Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Истикляль
  4. Айя-София
  5. Сулеймание
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Дворец Топкапы
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1 050 до 155 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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