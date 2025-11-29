Мои заказы

По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу

Полюбоваться Айя-Софией, Топкапы, Базиликой и изучить 7 районов на европейской и азиатской сторонах
В колоритном Стамбуле переплетаются культуры и эпохи, а каждый камень — свидетель богатой истории.

Мы постараемся оживить прошлое, беседуя о фактах и легендах Византийской и Османской империй, и увидим, как удивительно
читать дальше

гармонично современные здания соседствуют с дворцами султанов, а древние мечети — с христианскими храмами.

Сначала изучим всё главное в центре: полюбуемся куполами и минаретами Айя-Софии, вспомним о гаремах и евнухах в Топкапы, рассмотрим головы горгоны Медузы в цистерне Базилика и ещё много всего интересного.

Потом на целый день отправимся в путешествие по атмосферным районам — объедем Балат, Ускюдар, Кузгунджук, Влахерну, Фенер, Чамлыджа и холм Пьер Лоти, тут и там встречая кошек и чаек.

А ещё сравним, как люди живут на двух континентах, ведь Босфор разделил город между Европой и Азией.

По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу
По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу
По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу

Описание тура

Организационные детали

-

Программа тура по дням

1 день

Всё главное в Стамбуле: от Айя-Софии до цистерны Базилика

Встретимся и отправимся изучать историческое сердце Стамбула. Сегодня вы увидите все знаковые достопримечательности: Голубую мечеть, Айя-Софию, площадь Султанахмет (Ипподром), церковь Святой Ирины, дворец Топкапы, цистерну Базилика. Гуляя по местам, где творилась история Византии и Османской империи, услышите легенды и факты, которые оживляют каждый камень города.

Всё главное в Стамбуле: от Айя-Софии до цистерны БазиликаВсё главное в Стамбуле: от Айя-Софии до цистерны БазиликаВсё главное в Стамбуле: от Айя-Софии до цистерны БазиликаВсё главное в Стамбуле: от Айя-Софии до цистерны Базилика
2 день

Кварталы Стамбула, граница между Европой и Азией

Этот день посвятим самым колоритным районам за пределами центра. Вы пересечёте мост между континентами и узнаете Стамбул с двух сторон — европейской и азиатской. Осмотрите разноцветный Балат, атмосферные Ускюдар и Кузгунджук. Увидите византийские храмы Влахерны и греческие домики Фенера, а также полюбуетесь панорамами с холма Пьер Лоти и видом на мечеть Чамлыджа.

Кварталы Стамбула, граница между Европой и АзиейКварталы Стамбула, граница между Европой и АзиейКварталы Стамбула, граница между Европой и АзиейКварталы Стамбула, граница между Европой и АзиейКварталы Стамбула, граница между Европой и Азией

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту во 2-й день
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Стамбул и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Транспорт в 1-й день
  • Входные билеты
  • Возможна организация тура для большего количества участников (до 14 человек) с корректировкой цены
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре Стамбула или у вашего отеля, 10:00
Завершение: В центре Стамбула или у вашего отеля, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1424 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
читать дальше

знаем, как сделать вашу прогулку особенной. Кроме того, мы предлагаем экскурсии по всему Стамбулу, Каппадокии и историческим регионам Турции. От классических маршрутов по Старому городу до тематических туров по древним святыням, природным локациям и культурным центрам страны – всё организовано профессионально и надёжно.

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры из Стамбула

Величие собора Святой Софии без очередей (с аудиогидом на английском)
Пешая
1 день
22 отзыва
Билеты
Величие собора Святой Софии без очередей (с аудиогидом на английском)
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за билет
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
5 дней
2 отзыва
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Насладиться видами на город с Босфора и полюбоваться архитектурой острова Бююкада
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
8 апр в 15:00
22 апр в 15:00
76 750 ₽ за человека
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
8 дней
3 отзыва
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
11 апр в 18:00
12 мая в 18:00
€1350 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула