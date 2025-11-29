В колоритном Стамбуле переплетаются культуры и эпохи, а каждый камень — свидетель богатой истории.
Мы постараемся оживить прошлое, беседуя о фактах и легендах Византийской и Османской империй, и увидим, как удивительно
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
1 день
Всё главное в Стамбуле: от Айя-Софии до цистерны Базилика
Встретимся и отправимся изучать историческое сердце Стамбула. Сегодня вы увидите все знаковые достопримечательности: Голубую мечеть, Айя-Софию, площадь Султанахмет (Ипподром), церковь Святой Ирины, дворец Топкапы, цистерну Базилика. Гуляя по местам, где творилась история Византии и Османской империи, услышите легенды и факты, которые оживляют каждый камень города.
2 день
Кварталы Стамбула, граница между Европой и Азией
Этот день посвятим самым колоритным районам за пределами центра. Вы пересечёте мост между континентами и узнаете Стамбул с двух сторон — европейской и азиатской. Осмотрите разноцветный Балат, атмосферные Ускюдар и Кузгунджук. Увидите византийские храмы Влахерны и греческие домики Фенера, а также полюбуетесь панорамами с холма Пьер Лоти и видом на мечеть Чамлыджа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту во 2-й день
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Стамбул и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Транспорт в 1-й день
- Входные билеты
- Возможна организация тура для большего количества участников (до 14 человек) с корректировкой цены
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре Стамбула или у вашего отеля, 10:00
Завершение: В центре Стамбула или у вашего отеля, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1424 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
Тур входит в следующие категории Стамбула
