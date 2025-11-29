читать дальше

гармонично современные здания соседствуют с дворцами султанов, а древние мечети — с христианскими храмами.



Сначала изучим всё главное в центре: полюбуемся куполами и минаретами Айя-Софии, вспомним о гаремах и евнухах в Топкапы, рассмотрим головы горгоны Медузы в цистерне Базилика и ещё много всего интересного.



Потом на целый день отправимся в путешествие по атмосферным районам — объедем Балат, Ускюдар, Кузгунджук, Влахерну, Фенер, Чамлыджа и холм Пьер Лоти, тут и там встречая кошек и чаек.



А ещё сравним, как люди живут на двух континентах, ведь Босфор разделил город между Европой и Азией.