Про необходимое в туре:

Заграничный паспорт;

Удобную обувь (такая, чтобы ходить было легко);

Женщинам платок для посещения мечетей;

Солнцезащитные очки;

Солнцезащитный крем;

Средства личной гигиены;

Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе;

Телефон, зарядное устройство.

Про связь с нами:

За неделю до поездки, я пришлю вам небольшую инструкцию на почту. Там же будет мой номер телефона и вы сможете связаться со мной по Whatsapp или Telegram и задать интересующие вас вопросы.

Про встречу:

Встречаемся в первый день тура в новом аэропорту Стамбула Ist в 16:00 на улице у выхода номер 8 (см. фото первого дня)

Гид ждет вас с табличкой в указанном на фото месте.

Затем - групповой трансфер в отель Стамбула, заселение.

Важно! Пожалуйста, заранее сообщите время прилета и номер вашего рейса!

Про оплату тура:

Здесь оплачиваете бронь тура, остальная сумма оплачивается наличными в евро в первый день тура.

Про деньги:

Национальная валюта Турции - турецкая Лира. Прибыв в Турцию не спешите менять деньги в аэропорту (там самый не выгодный курс). Мы подскажем, где можно поменять деньги в городе рядом с отелем по выгодному курсу и без комиссии. Поменять можно доллары, евро.

Карты Российских банков не работают в Стамбуле.

Про сим-карты:

Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в городе. Но я вам рекомендую подключить подключить Еsim, потому что местные сим-карты довольно дорогие.

Про ритм тура:

Наш тур не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный и спокойный. Но мы хорошенько походим пешком. Поэтому обувь должна быть удобной. В случае если кто-то не любит долго ходить, мы всегда предлагаем опции.

Про время:

Время Стамбула такое же, как и в Москве.

Про размещение:

Если люди не знакомы, но бронируют двухместное размещение, то при заселении мы подбираем пару в зависимости от пола и возраста. За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.

Про питание:

Завтраки в отеле включены, обеды и ужины за дополнительную плату. Если планируете обедать и ужинать в ресторанах, то закладывайте на один прием пищи от 25 евро.

Про дресс-код:

В этом туре мы посещаем мечети. При посещении мечетей: закрытые плечи и колени у всех, женщинам — платок на голову. При входе все разуваются. Обувь оставляют на специальных полках. Внутри мечетей ковры. Если хотите, возьмите с собой дополнительные носки, чтобы надеть их внутри мечети.

Про фото и видео:

Пожалуйста не снимайте людей без разрешения. Съемка в общественном транспорте запрещена.