Описание тура
Многие думают, что увидеть древнегреческие, эллинистические и римские города можно только в Греции или Италии. Правда в том, что территория современной Турции тоже была когда-то частью большого греческого мира, с которым мы знакомы с детства. Поэтому, в наше время, когда оформить визу не просто, но хочется прикоснуться к древности и увидеть основу европейской цивилизации, стоит поехать в тур: В Древнюю Грецию без визы. Этот тур - уникален! Вы посетите десять городов, которые существовали в эпоху Древней Греции и оставили нам в наследство свои архитектурные памятники и великую историю: Византион, Пергам, Эфес, Троя, Смирна, Милет, Приена, Дидима, Иераполис, Афродисиас. Вы увидите два греческих острова: Лесбос и Хиос. Вы искупаетесь в Эгейском море, увидите уникальные природные места, познакомитесь с обычаями и традициями страны, составите целостную историческую картину региона, попробуете разнообразную местную кухню и сделаете множество снимков на память!
Программа тура по дням
Встреча. От Византиона до Стамбула
Прибытие в Стамбул, встреча в аэропорту. Необходимо прилететь в новый аэропорт Стамбула в день начала тура до 16:00. Если вы прилетели раньше, вы можете подождать в аэропорту, либо приехать к выходу основной группы из аэропорта.
Трансфер в Стамбул. Пешеходная экскурсия по городу: площадь Таксим, монумент Республика, улица Истикляль, церковь Антония Падуанского, Галатская башня (внешний осмотр)
Ужин.
Заселение в отель. Отдых.
Великий Константинополь
Завтрак в отеле. Выход на программу.
Пешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу: Мечеть Сулеймание, усыпальница Роксоланы и Сулеймана Великолепного, Гранд базар, старый букинистический рынок, Площадь Баязыда, Форум Константина, мечеть Нуросмание, площадь Ипподром, Голубая мечеть, Собор Св. Софии (внешний осмотр).
Обед.
Свободное время для прогулок и отдыха. Так же в это время можно посетить дворец Топкапы, дворец Долмабахче, цистерну Еребатан или Собор Св. Софии. (билеты оплачиваются отдельно, возможна организация экскурсии с гидом).
Во второй половине дня возможна прогулка на кораблике по Босфору.
Возвращение в отель. Отдых.
Бурса - первая столица Османов
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Переезд в Бурсу — первую столицу Османской империи. ок 160 км.
Экскурсия по Бурсе: Зеленая мечеть и Зеленая усыпальницу султанов, крепость города, усыпальница Османа Гази — основателя империи, караван-сарай Коза Хан и Великая мечеть Улу Джами.
Далее свободное время: можно пройтись по шелковому рынку, попробовать знаменитый искендер-кебаб, выпить кофе по-турецки.
Во второй половине дня переезд в Чанаккале. Ок 280 км.
Заселение в отель в Чанаккале.
Мифическая Троя и Эгейское море
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
После завтрака отправляемся в легендарную Трою — всего 30 минут в пути. Здесь, среди древних руин, мы вместе с гидом погрузимся в мир Илиады: узнаем, что Троя была не одна и называлась иначе, а также попробуем отыскать место легендарной битвы Гектора с Ахиллесом. Мы посещаем и археологическую зону, и музей, чтобы максимально узнать о Трое (экскурсия в Трою оплачивается дополнительно. В экскурсию входит: трансфер, услуги гида, входные билеты). Те, кто не едут в Трою могут остаться в отеле до 10:30 и погулять по городу.
Переезд в Айвалык (греческое название Кидониес) Ок. 140 км.
Обед в Айвалыке.
Прогулка на кораблике с остановкой на купание (опл. доп.). Продолжительность 2,5 часа. Увидим греческий остров Лесбос.
Переезд в Пергам.
Ок. 60 км.
Заселение в отель. Отдых.
Древний Пергам. Измир (Смирна)
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Экскурсия в Пергам. Пергам - античный город, легендарная столица Пергамского царства. Третьим после Рима и Александрии в античном мире был Пергам. Он был славен храмами и дворцами, огромной библиотекой, лекарским центром Асклепионом и великолепным Акрополем. Здесь было создано одно из древних чудес света - легендарный Пергамский алтарь, ныне выставленный в Берлине. (Экскурсия оплачивается дополнительно. Входит: трансфер, фуникулер, археологическая зона, гид)
Переезд в Измир (древняя Смирна). Ок 110 км.
Обед.
Обзорная экскурсия по Измиру: Древняя Агора, рынок Кемералты, караван-сарай Кизлар Агасы, часовая башня Измира, одна из старейших и главнейших мечетей Измира Хисар Джами.
Заселение в отель. Отдых.
Чешме и живописная Алачаты
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на программу: Исторический лифт и смотровая площадка с видом на залив и Измир.
Переезд в Чешме. Ок. 90 км.
Прибытие в Чешме: Посещение исторической крепости в Чешме с видом на греческий остров Хиос, археологичесий музей, галерея Екатерины Ii, посвященной Битве при Чешме 1770г, где русский флот под командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова полностью разгромил турецкий флот, уничтожив большую часть его кораблей с помощью артиллерийского огня и брандеров, что стало ключевым моментом войны, привело к установлению блокады Дарданелл и установлению Дня воинской славы России.
Обед.
Переезд в Алачасы ок. 20 км.
Посещение греческой деревушки Алачаты - Это живописная, историческая деревня-курорт, известная своей уникальной греческой архитектурой, узкими мощёными улочками, каменными домами с цветными ставнями и ветряными мельницами. Алачаты стала популярным место для отдыха среди творческих людей и элиты, сохранившее атмосферу старой греческой деревни, преобразованной в модный курорт с бутик-отелями, ресторанами и базарами.
Во второй половине дня переезд в Кушадасы ок. 150 км. Кушадасы - курортный город на берегу Эгейского моря, известный своими пляжами, историческими памятниками, оживленной атмосферой и развитой туристической инфраструктурой. Название переводится как Птичий остров, благодаря острову Гюверджин Адасы, связанному с материком, где расположена древняя крепость..
Заселение в отель. Отдых.
Эфес. Шериндже
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Древний Эфес. Эфес - блеск, слава и подлинная атмосфера античности. Любимый город Артемиды, Эфес не смог сохранить ее великолепный храм. Зато сохранился потрясающий двухъярусный фасад библиотеки Цельсия, своими окнами и дверными проемами напоминающий портал в историю древнего мира. Нарядный и воздушный, фасад украшен множеством мелких деталей и завитков. Колонны, храмы, монументы - прошлое лежит под ногами мозаиками и капителями, перекидывается арками, взбегает руинами на склоны холмов. Здесь начал писать Евангелие апостол Иоанн и провела последние годы жизни Мария. Евангельские мотивы переплетаются с античностью, и охватывает атмосфера торжественной старины (экскурсия оплачивается дополнительно: трансфер, древний город, интерактивный музей, посещение одного из Семи чудес древнего мира храм Артемиды Эфесской).
Обед. Возвращение в отель.
Свободное время в Кушадасы или поездка в греческую деревню Шериндже (оплачивается дополнительно).
Вечером возвращение в отель. Отдых.
В Древнюю Грецию: Приена, Милет, Дидима
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Переезд в Приену. Ок. 40 км.
Экскурсия Приена, Милет, Дидима. Древний город Приена —это хорошо сохранившийся античный греческий город в Ионии, известный своей уникальной планировкой по Гипподамовой системе, а также значимыми руинами, включая храм Афины, театр и агору, и историей, связанной с Александром Македонским и Ионийским союзом. Мы увидим: лучший эллинистический театр в Турции, раннюю христианскую церковь, храм Афины, древнюю агору, приенский народный парламент, место вечного огня, святилища египетских богов и др. Приена - жемчужина ионической культуры.
Переезд в город Милет ок. 20 км. Милет - древнегреческий город, один из важнейших торговых, культурных и научных центров античности, известный как родина знаменитых философов и не только (философ Фалес, математик Исидор, философ Анаксимандр, философ Анаксимен) и центр греческой колонизации, основавший около 80 колоний. Мы увидим: театр греко-римского периода, античные термы Фаустины, агору и др.
Переезд в Дидиму ок 20 км. Дидима - знаменитый античный город и крупный религиозный центр в Ионии, известный своим величественным Храмом Аполлона и оракулом, считавшимся одним из важнейших в древнем мире, наряду с Дельфийским. Город славился своей святостью и привлекал паломников со всего греческого мира. Мы увидим Храм Аполлона.
Обед.
Посещение маслобойни, где производят оливковое масло первого холодного отжима.
Переезд в Памуккале с остановкой на живописном озере Бафа для фотографий ок. 250 км.
Заселение в термальный отель в Памуккале. Отдых.
Иераполис. Памуккале. Афродисиас
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Памуккале (экскурсия оплачивается дополнительно: трансфер, древний Иераполис, свободное время на посещение белоснежных травертин, услуги гида). Памуккале — это уникальный природно-культурный объект, известный своими белоснежными травертиновыми террасами, образованными минеральными источниками, и руинами античного города Иераполис, включенный в список Всемирного наследия Юнеско. Его особенность — каскады застывших водопадов с термальной водой, богатой кальцием, которая формирует белоснежные бассейны-ванны. Те, кто не едет на экскурсию в Памуккале, могут остаться в номерах до 11:00.
Выезд в Афродисиас. Ок. 100 км. Обед по дороге.
Экскурсия в Афродисиас (Экскурсия оплачивается дополнительно: трансфер, древний Афродисиас, услуги гида). Афродисиас — это древнегреческий и римский город, известный как важнейший центр культа богини любви Афродиты, славившийся своей школой скульпторов и сохранившимися руинами, включенными в список Всемирного наследия Юнеско. Он был крупным религиозным и культурным центром, где процветало искусство и архитектура. . Те, кто не посещает Афродисиас, свободное время ок 2х часов.
Переезд в Измир. Ок. 210 км.
Вечером заселение в отель. Отдых.
Сарды - столица Древней Лидии
Несмотря на то, что это последний день тура, в этот день мы тоже спланировали интересную программу. Если вы хотите участвовать в ней, вам нужно брать обратный билет Измир-Москва позже 16:30. В этом случае, вы увидите столицу Лидийского царства город Сарды.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Экскурсия в Сарды. Ок. 90 км в одну сторону. Сарды — это один из великих и богатейших городов древнего мира, бывшая столица могущественного Лидийского царства в Малой Азии, известная как место изобретения первых монет, а также как крупный центр с богатой историей, упоминаемый в Библии и оставивший после себя значительные руины. Так же, это город, в котором правил знаменитый царь Крез. Экскурсия оплачивается дополнительно: 20 евро (трансфер, древний Афродисиас, услуги гида).
Обед.
Выезд в аэропорт. Прибытие в аэропорт ок 14:30. Завершение тура.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Уникальная авторская экскурсионная программа, какой нет у других туроператоров
- Проживание в в двухместном номере в 3-х и 4-х звездочных отелях в Стамбуле, Чанаккале, Бергаме, Измире, Кушадасы, Памуккале
- Завтраки в отелях
- Транспорт по всему маршруту от аэропорта и до аэропорта (водитель, автобус, топливо, парковки, сервис). Важно: в Стамбуле мы используем городской транспорт, он тоже включен
- Мое полное внимание и забота
- Услуги лицензированного исторического гида
- Передатчики с наушниками для экскурсий
- Пол литра воды в день для каждого
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города и обратно
- Обеды и ужины (прим 25 - 35 евро в день)
- Медицинская страховка (ее нужно оформить в России, потому что в России страховая должна вернуть деньги)
- Экскурсии: Прогулка на корабле по Босфору, Прогулка на кораблике Айвалык, Троя, Пергам, Эфес, Памуккале, Афродисиас, Сарды
- Доплата за одноместное размещение (можно доплатить на месте 340 евро за все 9 ночей)
- Шоппинг, сувениры
О чём нужно знать до поездки
Про необходимое в туре:
Заграничный паспорт;
Удобную обувь (такая, чтобы ходить было легко);
Женщинам платок для посещения мечетей;
Солнцезащитные очки;
Солнцезащитный крем;
Средства личной гигиены;
Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе;
Телефон, зарядное устройство.
Про связь с нами:
За неделю до поездки, я пришлю вам небольшую инструкцию на почту. Там же будет мой номер телефона и вы сможете связаться со мной по Whatsapp или Telegram и задать интересующие вас вопросы.
Про встречу:
Встречаемся в первый день тура в новом аэропорту Стамбула Ist в 16:00 на улице у выхода номер 8 (см. фото первого дня)
Гид ждет вас с табличкой в указанном на фото месте.
Затем - групповой трансфер в отель Стамбула, заселение.
Важно! Пожалуйста, заранее сообщите время прилета и номер вашего рейса!
Про оплату тура:
Здесь оплачиваете бронь тура, остальная сумма оплачивается наличными в евро в первый день тура.
Про деньги:
Национальная валюта Турции - турецкая Лира. Прибыв в Турцию не спешите менять деньги в аэропорту (там самый не выгодный курс). Мы подскажем, где можно поменять деньги в городе рядом с отелем по выгодному курсу и без комиссии. Поменять можно доллары, евро.
Карты Российских банков не работают в Стамбуле.
Про сим-карты:
Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в городе. Но я вам рекомендую подключить подключить Еsim, потому что местные сим-карты довольно дорогие.
Про ритм тура:
Наш тур не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный и спокойный. Но мы хорошенько походим пешком. Поэтому обувь должна быть удобной. В случае если кто-то не любит долго ходить, мы всегда предлагаем опции.
Про время:
Время Стамбула такое же, как и в Москве.
Про размещение:
Если люди не знакомы, но бронируют двухместное размещение, то при заселении мы подбираем пару в зависимости от пола и возраста. За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.
Про питание:
Завтраки в отеле включены, обеды и ужины за дополнительную плату. Если планируете обедать и ужинать в ресторанах, то закладывайте на один прием пищи от 25 евро.
Про дресс-код:
В этом туре мы посещаем мечети. При посещении мечетей: закрытые плечи и колени у всех, женщинам — платок на голову. При входе все разуваются. Обувь оставляют на специальных полках. Внутри мечетей ковры. Если хотите, возьмите с собой дополнительные носки, чтобы надеть их внутри мечети.
Про фото и видео:
Пожалуйста не снимайте людей без разрешения. Съемка в общественном транспорте запрещена.
Пожелания к путешественнику
Хорошее настроение и позитивный настрой. Маршруты легкие, без физических нагрузок. Нас ждет много приятных и интересных экскурсий. Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок
Визы
Виза не требуется.