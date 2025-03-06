Стамбульское мини-путешествие с водной прогулкой по Босфору

Полюбоваться красочным Балатом, увидеть дворец Бейлербейи и насладиться огнями ночного города
Откройте для себя все прелести Стамбула — города, где Восток встречается с Западом.

За 4 дня вы погрузитесь в атмосферу древних дворцов и мечетей, прогуляетесь по колоритным улочкам, отведаете лучшие блюда
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турецкой кухни и насладитесь захватывающими видами на Босфор.

Вас ждут знаменитые исторические достопримечательности — Айя-София, дворец Топкапы, Галатская башня, а также шумные базары, где можно найти уникальные сувениры.

Это путешествие подарит вам возможность ощутить всю магию столицы Византии: от её культурного наследия до современной жизни города!

Стамбульское мини-путешествие с водной прогулкой по Босфору
Стамбульское мини-путешествие с водной прогулкой по Босфору
Стамбульское мини-путешествие с водной прогулкой по Босфору
Ближайшие даты:
6
мар27
мар10
апр13
ноя27
ноя11
дек25
дек
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем с SPF.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* или 4* в Стамбуле. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Mercedes и общественном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Стамбул: Таксим, Истикляль, Галатская башня и морская прогулка

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После размещения и отдыха посетим площадь Таксим. Пройдёмся по улице Истикляль, где ходит знаменитый красный трамвайчик. Спустимся к Галатской башне и насладимся видом на бухту Золотой Рог. Попробуем турецкий чай с десертом.

Завершим день прогулкой по Босфору. На борту пройдёт развлекательная программа с дискотекой и приветственным ужином. Мы познакомимся друг с другом поближе и обсудим планы на путешествие.

Привет, Стамбул: Таксим, Истикляль, Галатская башня и морская прогулкаПривет, Стамбул: Таксим, Истикляль, Галатская башня и морская прогулкаПривет, Стамбул: Таксим, Истикляль, Галатская башня и морская прогулкаПривет, Стамбул: Таксим, Истикляль, Галатская башня и морская прогулкаПривет, Стамбул: Таксим, Истикляль, Галатская башня и морская прогулкаПривет, Стамбул: Таксим, Истикляль, Галатская башня и морская прогулкаПривет, Стамбул: Таксим, Истикляль, Галатская башня и морская прогулка
2 день

Главные святыни и Стамбульские базары

После завтрака отправимся исследовать историческую часть города. Посетим дворец Топкапы, Айя-Софию и Голубую мечеть. Также заглянем в подземное водохранилище Цистерну Базилику и побываем в мечети Сулеймание, где захоронены султан Сулейман и его любимая жена Роксолана.

Затем у вас будет возможность устроить фотосессию на крыше. Сделаем перерыв на обед и насладимся турецким кофе, а потом заглянем на Гранд-базар — крупнейший рынок Стамбула. Завершим прогулку на Египетском рынке, где каждый сможет найти сувениры по душе.

Вечером зайдём поужинать в ресторан турецкой кухни.

Главные святыни и Стамбульские базарыГлавные святыни и Стамбульские базарыГлавные святыни и Стамбульские базарыГлавные святыни и Стамбульские базарыГлавные святыни и Стамбульские базарыГлавные святыни и Стамбульские базары
3 день

Район Балат, дворец Бейлербейи

Сегодня познакомимся с ярким районом города. Балат долгое время был традиционным еврейским кварталом Стамбула, и здесь до сих пор можно встретить следы еврейской культуры. В районе находится старейшая синагога Стамбула, а также греческие и армянские церкви.

Далее по канатной дороге мы поднимемся на вершину холма Пьер Лоти, откуда полюбуемся видами на бухту Золотой Рог. Полакомимся кофе по-турецки и сладостями.

Затем посетим дворец Бейлербейи. Он был построен в 1861—1865 годах по заказу султана Абдул-Азиза в стиле необарокко. Архитектором выступил Саркис Бальян, представитель известной армянской династии архитекторов. Интерьер дворца отличается роскошью и изысканностью. Полы покрыты плетёными циновками из Египта, а стены украшены богемскими хрустальными люстрами, французскими часами и китайским, японским, французским и турецким фарфором. Вокруг дворца раскинулись сады с разнообразными деревьями, откуда открывается прекрасный вид на пролив Босфор.

Завершим экскурсию в мечети Ортакёй. Она выполнена в стиле османского барокко и имеет 2 минарета, каждый из которых украшен отдельным балконом (шерефе). Поужинать вы сможете в ресторане с видом на Босфор, а после — прогуляться по набережной в районе Галатапорта.

Район Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец Бейлербейи
4 день

Окончание тура

Выезд из отеля — в 11:00. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. Если ваш рейс запланирован на вечер, то вы сможете оставить личные вещи в комнате хранения в отеле и пойти гулять по городу.

До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет66 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Фото - и видеосопровождение от гида
  • Прогулка на кораблике по Босфору
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - €150
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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