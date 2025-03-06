Сегодня познакомимся с ярким районом города. Балат долгое время был традиционным еврейским кварталом Стамбула, и здесь до сих пор можно встретить следы еврейской культуры. В районе находится старейшая синагога Стамбула, а также греческие и армянские церкви.

Далее по канатной дороге мы поднимемся на вершину холма Пьер Лоти, откуда полюбуемся видами на бухту Золотой Рог. Полакомимся кофе по-турецки и сладостями.

Затем посетим дворец Бейлербейи. Он был построен в 1861—1865 годах по заказу султана Абдул-Азиза в стиле необарокко. Архитектором выступил Саркис Бальян, представитель известной армянской династии архитекторов. Интерьер дворца отличается роскошью и изысканностью. Полы покрыты плетёными циновками из Египта, а стены украшены богемскими хрустальными люстрами, французскими часами и китайским, японским, французским и турецким фарфором. Вокруг дворца раскинулись сады с разнообразными деревьями, откуда открывается прекрасный вид на пролив Босфор.

Завершим экскурсию в мечети Ортакёй. Она выполнена в стиле османского барокко и имеет 2 минарета, каждый из которых украшен отдельным балконом (шерефе). Поужинать вы сможете в ресторане с видом на Босфор, а после — прогуляться по набережной в районе Галатапорта.