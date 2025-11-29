Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Откройте мир с нами!

Почувствуйте вкус настоящей Турции!

Познакомьтесь с Великим Городом, в нашем эксклюзивном, культурно-познавательном Авторском туре Многогранный Стамбул! Где сливаются воедино Европа и Азия, христианство и ислам, древняя история и современные развлечения, который никого не оставляет равнодушным и заставляет вернуться вновь!

Чарующий и манящий Стамбул, с его невероятными улочками, настенными граффити, дворцами, площадями, башнями, соборами, мечетями и холмами. Город контрастов и впечатлений. Город, обволакивающий ароматами кофе и турецких сладостей, заставляющий замирать, когда повсюду раздаётся призыв к молитве. Как и много веков тому назад, здесь пьют чай из стеклянных стаканчиков, в форме тюльпана, жарят скумбрию на пристанях, курят кальяны и играют в нарды. Этот город ни даёт ни одного шанса не влюбиться! Ежегодно, миллионы туристов приезжают сюда и оставляют свои сердца здесь навсегда!

Путешествия наполняют жизнь людей смыслом, поскольку каждое из них, это познание чего-то нового! Мы составили комфортную программу максимум, чтобы за несколько дней поездки, Вы смогли получить весь спектр эмоций и впечатлений, и эти яркие образы надолго сохранились в вашем сердце!

Благодаря индивидуальному, нестандартному подходу и продуманной насыщенной и увлекательной программе - Вы проведёте свой отпуск активно и интересно!

Осталось только собрать хорошую компанию:

-для ценителей истории и древности;

-для тех, кто хочет почувствовать город творческий, атмосферный, волнующий, сильный и немыслимо притягательный;

для гурманов, любителей нетуристических маршрутов, секретных мест, красивых видов и незабываемых впечатлений;