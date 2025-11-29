Описание тура
Откройте мир с нами!
Почувствуйте вкус настоящей Турции!
Познакомьтесь с Великим Городом, в нашем эксклюзивном, культурно-познавательном Авторском туре Многогранный Стамбул! Где сливаются воедино Европа и Азия, христианство и ислам, древняя история и современные развлечения, который никого не оставляет равнодушным и заставляет вернуться вновь!
Чарующий и манящий Стамбул, с его невероятными улочками, настенными граффити, дворцами, площадями, башнями, соборами, мечетями и холмами. Город контрастов и впечатлений. Город, обволакивающий ароматами кофе и турецких сладостей, заставляющий замирать, когда повсюду раздаётся призыв к молитве. Как и много веков тому назад, здесь пьют чай из стеклянных стаканчиков, в форме тюльпана, жарят скумбрию на пристанях, курят кальяны и играют в нарды. Этот город ни даёт ни одного шанса не влюбиться! Ежегодно, миллионы туристов приезжают сюда и оставляют свои сердца здесь навсегда!
Путешествия наполняют жизнь людей смыслом, поскольку каждое из них, это познание чего-то нового! Мы составили комфортную программу максимум, чтобы за несколько дней поездки, Вы смогли получить весь спектр эмоций и впечатлений, и эти яркие образы надолго сохранились в вашем сердце!
Благодаря индивидуальному, нестандартному подходу и продуманной насыщенной и увлекательной программе - Вы проведёте свой отпуск активно и интересно!
Осталось только собрать хорошую компанию:
-для ценителей истории и древности;
-для тех, кто хочет почувствовать город творческий, атмосферный, волнующий, сильный и немыслимо притягательный;
для гурманов, любителей нетуристических маршрутов, секретных мест, красивых видов и незабываемых впечатлений;
Программа тура по дням
День Первый / Приветственный
Мерхаба Стамбул!!! Вы мечтали об этой встрече?
Мечта сбылась! С этой минуты вы не просто туристы, а наши друзья!
Приключения начинаются!
Прибытие в Стамбул. Трансфер в отель, для прилетающих рекомендованными рейсами.
Организатор тура встречает гостей в отеле. Заселение в номера. Сбор в холле отеля. Встреча и знакомство с гидом.
Мы будем проживать в старой части города,рядом с основными достопримечательностями. Вечерняя пешеходная прогулка по Стамбулу, первое знакомство с городом, уверены, уже в этот момент Вы оцените, насколько он прекрасен!
Площадь Султанахмет Ипподром
Вокруг этой площади находятся самые старые памятники и самые важные достопримечательности Стамбула. Такие, как Египетская колонна, Змеевидная колонна, колонна Константина, Дворец Ибрагима Паши, Немецкий Фонтан.
Мечеть Султанахмет
Один, из самых великолепных, по красоте и величию, архитектурных памятников Стамбула. Молодой османский правитель Султан Ахмет заказал возведение этого истинного произведения искусства. Позднее, жители европейских стран дали религиозной святыне другое имя - Голубая Мечеть и сегодня, у всех на устах, оно даже больше, чем основное название.
Пройдёмся по дворцовому саду Гюльхане Парк, наслаждаясь пестротой листвы и красотой аллей, до исторического вокзала Сиркеджи, куда прибывал легендарный Восточный Экспресс. Увидим знаменитый Мост через Золотой Рог, где собираются сотни рыбаков.
Приветственный ужин, в видовом ресторане.
Знакомство с группой, обсуждение программы, маршрута, решение организационных вопросов.
Возвращение в отель, свободное время.
Ночёвка в Стамбуле (1)
День Второй / Сердце Стамбула
Стамбул- универсальная красавица, где поэт и археолог, дипломат и торговец, принцесса и моряк, северянин и западник, кричат с одинаковым восхищением. Весь мир считает, что Стамбул - самое красивое место на земле! (Эдмондо де Амичис)
Завтрак в отеле.
Сбор в холле отеля, встреча с гидом и отправление на экскурсию, в Султанахмет.
Собор Айя София (за доп. плату)
Познакомимся с историей, увидим всю мощь и величие её сводов. Всемирно известный памятник Византийского зодчества, символ Золотого Века Византии - Св. София, является первым типичным образцом византийской архитектуры и считается архитектурным чудом. Открыт для посещения второй этаж-галерея, где и находятся основные мозаики 10-13 веков.
Далее, Вы погрузитесь в историю Великолепного Века. Узнаете о взлёте и падении Османской Империи, приоткроете тайны султанов и представите жизнь гарема, в знаменитом
Султанском Дворце Топкапы
Он является крупнейшим и старейшим дворцом в мире, сохранившимся до наших дней. Дворец расположен - на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается великолепный вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. Дворцовый комплекс окружен 6 км стен и занимает площадь в 700 тыс. кв. м., на вершине исторического полуострова. На протяжении 400 лет, был политическим центром и Дворцом Султанов Османской Империи. Во дворце, посещаем 1,2,3,4 двор, Диван - Парламент Османской Империи, Кухню, Гарем, Сокровищницу, Комнату Реликвий, Павильоны, церковь Св. Ирина и др.
Во время отдыха, попробуем турецкий кофе на террасе, с видом на Святую Софию,покормим чаек, сделаем великолепные фотографии.
Цистерна Базилика - подземное водохранилище (за доп. плату)
Строительство цистерны было начато в Iv веке, во время правления императора Константина I и закончено в Iv веке, при императоре Юстиниане.
Возвращение в отель, свободное время.
Ночёвка в Стамбуле (2)
День Четвёртый / Босфор - Два Континента
Завтрак в отеле. Сбор в холле отеля, встреча с гидом и отправление на экскурсию.
Далее, по программе воздушно-ажурная, да ещё и недавно отреставрированная Мечеть Ортакёй, которая стоит - прямо на берегу, у знаменитого моста, через пролив Босфор.
Крепость Румелихисар (остановка для фото с берега)
Возведённая в 1452 году, по приказу султана Мехмета Ii, на живописном берегу Босфора, недалеко от второго Босфорского моста, имени Султана Мехмеда Фатиха, она заняла своё место, в Европейской части, на Босфорском проливе, напротив крепости Анадолухисар, расположенной на Азиатской стороне. Две крепости совместно контролировали заходящие, в пролив Босфор корабли и тем самым отрезали Константинополь от Чёрного моря.
Парк Эмиргян (посещение только во время Фестиваля Тюльпанов - март-апрель-май)
Один, из самых известных и популярных парков Стамбула, в котором весной проходит Фестиваль Тюльпанов (с марта по май). Отличается большой, ухоженной, зелёной территорией, великолепным цветением тюльпанов и является отличным местом для прогулок.
Далее, мы посвятим наш день знакомству с Азиатской Частью Стамбула
Холм Чамлыджа и огромная, одноименная, современная Мечеть Чамлыджа, откуда открывается фантастический вид!
Это не просто мечеть, это целый архитектурный комплекс, получивший статус - самого крупного в мире, среди аналогичных сооружений.
Телебашня Стамбула. Смотровая площадка, захватывающий вид на город -360 градусов
(за доп. плату)
Её видно, практически со всех точек города! И теперь, это - один из самых узнаваемых объектов мегаполиса!
Дворец Бейлербей (за доп. плату)
Шедевром барокканского архитектурного стиля, называют Дворцовый Комплекс Бейлербей. Он расположенн в Азиатской части Стамбула. Мраморный дворец окружен шикарным цветущим садом, над которым возвышается воздушный пешеходный мост. В его стенах проводили важные собрания, встречи с иностранными послами и другими влиятельными иноземцами.
Район Кузунджук
Богемная и нетуристическая часть города, где мы насладимся настоящим, неспешным Стамбулом.
Кадыкей и Ускюдар
Сосредоточение молодежных мест, тусовок, баров и ресторанов.
Девичья Башня
В точке, где соединяются Босфор и Золотой Рог - возвышается уникальная Башня, которая давно стала одной из визитных карточек Стамбула(остановка для фото с берега)
Возвращение в отель,свободное время.
Ночёвка в Стамбуле (4)
День Третий / Стамбул - Город Контрастов
Завтрак в отеле. Сбор в холле отеля, и отправление на экскурсию.
Мечеть Шехзаде Мехмета
Сооружена архитектором Синаном, по приказу Султана Сулеймана Великолепного, в честь любимого сына Мехмета.
Акведук Валенса
Район Вефа
Продегустируем уникальный напиток боза, в стамбульском кафе, работающем, непрерывно с 19 века!
Мечеть Сулеймание
Хамам, медресе, библиотека, трапезная и больница образует социальный комплекс, по размерам, сопоставимый, с городским кварталом. Во дворе мечети находится кладбище, здесь, в двух соседних мавзолеях, покоится сам Cултан Сулейман и его любимая жена Хюррем с их дочерью Михримах.
Далее идем в Церковь Ключей или Церковь Первого Дня - загадывать желания (дни работы - 1-е число каждого месяца, а также - вторник и четверг)
Фенер и Балат
Одни, из самых старинных и притягательных районов Стамбула, с разноцветными домиками, винтажными магазинчиками и антикварными лавками. Здесь, у нас будет время, заглянуть на смотровые площадки - роскошные места для фотосессий.
Стамбульский православный Храм Святого Стефана
Эту святыню также именуют железной, за то, что обитель полностью сконструирована из металла. Церковь имеет большую историческую значимость.
Египетский Базар
Постройка базара была начата Сафие Султан, в 1597 году и завершена Хатидже Турхан Султан в 1664 году.
Прогулка на корабле по вечернему Босфору,
с фольклорной программой Турецкая Ночь - больше, чем просто ужин..
Потрясающая иллюминация двух мостов, соединяющих Европу с Азией, сияние огней набережных и памятников архитектуры - всё это останется в ваших воспоминаниях, как один из прекрасных моментов в жизни. А почему бы, при этом, не поужинать с близкими или в компании приятных людей?
Возвращение в отель,свободное время.
Ночёвка в Стамбуле (3)
День Пятый / Принцевы Острова
Если Вы отдыхаете в Стамбуле и суета большого города Вам уже изрядно надоела, захотелось природы, покоя и тишины, то обязательно выделите время для того, чтобы посетить Принцевы Острова. Всего 25 километров от Стамбула и Вы попадаете совершенно в другой мир. Когда-то необитаемые, сегодня - они превращены в место уединенного, романтичного отдыха с хорошей инфраструктурой и развлечениями на любой вкус.
Завтрак в отеле. Сбор в холле отеля, встреча с гидом и отправление на экскурсию
Основной транспорт, курсирующий между Стамбулом и Островами - паром. Морская прогулка, в тёплое время года - будет особенно приятна!
Принцевы Острова
Архипелаг в Мраморном море, состоящий из девяти островов, который протянулся, вдоль линии берега, Азиатской части Стамбула. Они стали любимым местом отдыха жителей мегаполиса и популярным туристическим направлением. Местные любят приезжать сюда отдыхать на несколько дней, а некоторые счастливчики имеют тут свой собственный летний домик.
Четыре острова доступны для посещения туристов:
Бююкада
Хейбелиада
Бургазада
Кыналыада
Остальные, находятся в частной собственности или полностью необитаемы. В старину, это было место ссылки приближенных к Императору знатных особ, отсюда и такое название.
Позднее, на Адаларах жили греки, армяне, евреи и богатые турки. Благодаря такому сочетанию, на Принцевых Острова,х можно встретить памятники разных времён и культур. Природа островов находится под охраной, здесь нет промышленных предприятий, запрещено использование моторного транспорта.
Передвижение по островах возможно только на экологически чистом транспорте: велосипедах или электрокарах.
Поездка на Принцевы острова - доставит Вам массу приятных впечатлений и позволит немного отдохнуть от многолюдного города, насладиться природой, прекрасными пляжами и уединением.
Возвращение в отель,свободное время.
Ночёвка в Стамбуле (5)
День Шестой/ Ренессанс Стамбула
Завтрак в отеле. Сбор в холле отеля, встреча с гидом и отправление на экскурсию.
Дворец Долмабахче
Начнём наш день, с осмотра последней резиденции султанов. Этот великолепный дворец и его прилегающая территория, никого не оставляет равнодушными. История Дворца Долмабахче началась с того, что Султан Абдул Меджид I пожелал построить дворец, своим роскошным убранством, превосходящий все известные дворцы европейских правителей. Строительство Долмабахче поручили архитекторам Карапету и Николосу Бальян. Потолки и стены дворца покрыты золотом, комнаты и залы обставлены старинной французской мебелью. Посетители дворца также могут осмотреть обширные коллекции часов, картин, ковров, богемского хрусталя, подсвечников и ваз.
Далее, мы с вами отправимся на Площадь Таксим. В центре площади, с 1928 г. установлен Монумент Республики. На постаменте изображены многочисленные фигуры героев-освободителей, среди которых маршалы Ататюрк, Чакмак, Инёню и простые люди. Советский Союз, сыграл важную роль, в борьбе Турции, за независимость, оказав военную и финансовую помощь. В благодарность, за это, Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился - по левую руку от своей фигуры, увековечить Климента Ворошилова и Семена Аралова, которого часто принимают за Михаила Фрунзе. Вы увидите легендарный красный ретро трамвайчик и сможете сделать яркие фотографии. Мы покажем Вам самую живую улицу Истикляль, где царит шумная атмосфера. Истикляль никогда не спит. Это - просто рай для шопоголиков, так как здесь расположено множество брендовых бутиков, сетевых магазинов и тематических лавок, а также рестораны, бары, здания посольств и церкви.
Галатская Башня (за доп. плату)
Подъём на смотровую площадку,самого романтичного символа города - Башню Галата.
Построенную генуэзцами, в середине Xiv века. Несмотря, на преклонный возраст, в башне имеется современный лифт.
Прогуляемся по окрестностям Галаты, увидим исторический тоннель (2-е в мире метро, 1875 года) и пройдёмся по Мосту Галата в Каракёй и в Галата Порт.
Возвращение в отель, свободное время.
Ночёвка в Стамбуле (6)
День Седьмой / Завершающий
Завтрак в отеле.
Это наше последнее утро в Стамбуле.
После завтрака, начнём собирать вещи, готовиться к отлёту и загадывать желания.
Ведь добрые мечты, загаданные в волшебных местах, имеют свойство сбываться.
А Стамбул, без сомнения, одно из таких мест!
К положенному часу, комфортабельный трансфер заберёт Вас из отеля и отвезёт в аэропорт вылета.
Приезжайте снова или как говорят турки Йине Беклериз! До новых встреч!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 7 дней/ 6 ночей, в комфортных номерах отеля 4 (при 2-3х местном размещении), по системе Bв (с завтраком), в центре города
- Сопровождение организатором тура
- Индивидуальный трансфер, только для нашей группы, для прилетающих рекомендованными рейсами, на комфортабельном транспорте аэропорт/отель/аэропорт
- Транспортные карты и весь транспорт (включая топливо), по всему экскурсионному маршруту
- Шесть экскурсий, в сопровождении профессионального, лицензированного гида, на русском языке, с опытом работы более 20 лет
- Все входные билеты, заявленные в программе
- Питание: 6 завтраков (в отеле) приветственный ужин, в первый день тура, в видовом ресторанеужин на корабле с программой дегустация традиционного кисломолочного напитка - боза, в историческом кафе
- Вечерний круиз по Босфору
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелёт из Вашего города в Стамбул и обратно
- Доплата за одноместное размещение 50 евро/ за ночь
- Питание и напитки вне программы
- Входные билеты в музеи, не заявленные в программе и обозначенные за доп. плату
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- Личные расходы
- (по желанию) Чаевые для водителей и гидов
Пожелания к путешественнику
Мы рады видеть всех позитивных, активных и душевных людей в нашей компании! У нас достаточно насыщенная программа, мы много ходим пешком, по этому важна хорошая физическая форма и стабильное состояние здоровья. Мы не стремимся к глобальному совпадению интересов у всех участников тура, нам лишь важно Ваше желание общаться, взаимоуважение и дружелюбие.