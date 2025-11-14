Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 45 140 ₽ за человека

Описание тура

Этот тур - лучшее решение, если вы хотите посмотреть в Стамбуле Почти Все!

Посетим самые топовые локации города!

Сделаем фотосессию на самой инстаграмной крыше Стамбула!

Прогуляемся по району Балат с теми самыми цветными домиками!

Поплаваем на корабле по Босфору и многое другое!

Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача наслаждаться поездкой по красивейшим местам Турции.

Если вы хотите посетить определенные достопримечательности, дворцы, музеи или другие локации - сообщите мне об этом и я впишу их в нашу программу