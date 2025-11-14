Мои заказы

Выходные в Стамбуле: программа максимум для мини-группы до 7 человек

Этот тур - лучшее решение, если вы хотите посмотреть в Стамбуле почти всё
Выходные в Стамбуле: программа максимум для мини-группы до 7 человекФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Выходные в Стамбуле: программа максимум для мини-группы до 7 человекФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Выходные в Стамбуле: программа максимум для мини-группы до 7 человекФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Этот тур - лучшее решение, если вы хотите посмотреть в Стамбуле Почти Все!

Посетим самые топовые локации города!

Сделаем фотосессию на самой инстаграмной крыше Стамбула!

Прогуляемся по району Балат с теми самыми цветными домиками!

Поплаваем на корабле по Босфору и многое другое!

Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача наслаждаться поездкой по красивейшим местам Турции.

Если вы хотите посетить определенные достопримечательности, дворцы, музеи или другие локации - сообщите мне об этом и я впишу их в нашу программу

Программа тура по дням

1 день

Возвращаемся домой

8.00-9.00 завтрак в отеле

11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой

Возвращаемся домойВозвращаемся домойВозвращаемся домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Прилетаем в Стамбул

Прилетаем в аэропорт Стамбула

Из аэропорта Вас доставит индивидуальный трансфер в отель

Далее - заселение в отель

Приветственный ужин в панорамном ресторане с видом на Босфор

Прилетаем в СтамбулПрилетаем в СтамбулПрилетаем в Стамбул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Султанахмет, Сулеймание и морская прогулка

8.00-8.30 Завтрак в отеле

9.00-10.30 Главная мечеть Стамбула - Султанахмет (Голубая мечеть), гуляем и фотографируемся на одноименной площади; мечеть Айя-София

10:30-11:00 - покормим чаек в ресторане Севен Хилс - с прекрасным видом на Босфор и на мечети Султанахмет и Святой Софии

11.30-12.30 Мечеть Сулеймание, обзорная площадка с видом на Босфор

также при вашем желании зайдем в усыпальницы Султана Сулеймана Великого и Хюррем Султан

фотосессия в панорамной студии с видом на Босор (по желанию, доплата)

13.00-14.00 - обед в рыбном ресторане с потрясающим видом на Золотой Рог

14.00-16.00 -прогулка на кораблике по Босфору

Свободное время

Султанахмет, Сулеймание и морская прогулкаСултанахмет, Сулеймание и морская прогулкаСултанахмет, Сулеймание и морская прогулка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ортакей, Галатская башня, Истикляль

9.00 - 10.00 - утром едем к мечети Ортакёй,чтобы избежать толп людей. далее поедем к Галатской башне.

10:00-11:00 - завтрак в кафе с видом на Галатскую башню. Именно там можно попробовать самый лучший чизкейк Сан Себастьян!

после прогуляемся по пешеходной улице Истикляль и сделаем фото с тем самым красным трамвайчиком

12:00-14:00 - далее мы отправляемся в один из самых колоритных районов Стамбула -Балат. прогуляемся по самым красочным локациям.

Свободное время

Ортакей, Галатская башня, ИстикляльОртакей, Галатская башня, ИстикляльОртакей, Галатская башня, Истикляль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный (для нашей группы) трансфер из аэропорта Стамбула и обратно
  • Проживание в отеле в Стамбуле (2х местноре размещение)
  • Завтраки в отелях
  • Сопросвождение на прогулках
  • Возможно менять маршрут по вашему желанию: к примеру посетить Гранд Базар, Дворец Долмабахче или дом Карханов: и другие значимые для вас места
  • Создание контента (фото и видео) на моб телефон (ваш или мой)
  • Консультация, помощь в подборе авиабилетов, полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Стамбул из вашего города и обратно
  • Оплата проезда по программе (общественный транспорт)
  • Обеды и ужины (15-20 евро)
  • Мед страховка (от 800 руб)
О чём нужно знать до поездки
  • Гражданам России виза в Турцию не нужна
  • Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе
  • Наша группа до 7 человек
  • Какую валюту лучше взять с собой: в Турции принимают все: и евро, и доллары. Я советую взять с собой евро и поменять их на турецкую лиру
  • если вы полетите в Стамбул не из Москвы лучше планировать рейс с прибытием в Стамбул до 15.00 и вылет из Стамбула в 14.00-15.00; я всегда вам помогу с бронированием билета, если возникнут проблемы или вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Профессиональный фотограф с 2017 года. Организовываю туры с 2021 года! И уже 3 года живу в Каппадокии! Индивидуальный подход к каждой фотоссесии и туру! Окутаю Вас заботой! Вам предстоит только расслабиться и наслаждаться Вашим путешествием!

Похожие туры из Стамбула

Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
2 дня
2 отзыва
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
€700 за всё до 7 чел.
Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа
На машине
Конные прогулки
На яхте
На яхте по Босфору
7 дней
-
10%
Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа
Осмотреть главные места двух жемчужин Турции, прокатиться верхом и получить не менее 250 фотографий
Начало: Стамбул, аэропорт, 19:00 (или другое время по дого...
7 мар в 08:00
4 апр в 08:00
€1215€1350 за человека
Гастро Стамбул - тур по городу с погружением в турецкую кухню
4 дня
-
10%
Гастро Стамбул - тур по городу с погружением в турецкую кухню
Хотите попробовать Стамбул на вкус и понять город одновременно
8 янв в 10:00
от 55 317 ₽61 464 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула