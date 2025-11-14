Описание тура
Этот тур - лучшее решение, если вы хотите посмотреть в Стамбуле Почти Все!
Посетим самые топовые локации города!
Сделаем фотосессию на самой инстаграмной крыше Стамбула!
Прогуляемся по району Балат с теми самыми цветными домиками!
Поплаваем на корабле по Босфору и многое другое!
Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача наслаждаться поездкой по красивейшим местам Турции.
Если вы хотите посетить определенные достопримечательности, дворцы, музеи или другие локации - сообщите мне об этом и я впишу их в нашу программу
Программа тура по дням
Возвращаемся домой
8.00-9.00 завтрак в отеле
11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой
Прилетаем в Стамбул
Прилетаем в аэропорт Стамбула
Из аэропорта Вас доставит индивидуальный трансфер в отель
Далее - заселение в отель
Приветственный ужин в панорамном ресторане с видом на Босфор
Султанахмет, Сулеймание и морская прогулка
8.00-8.30 Завтрак в отеле
9.00-10.30 Главная мечеть Стамбула - Султанахмет (Голубая мечеть), гуляем и фотографируемся на одноименной площади; мечеть Айя-София
10:30-11:00 - покормим чаек в ресторане Севен Хилс - с прекрасным видом на Босфор и на мечети Султанахмет и Святой Софии
11.30-12.30 Мечеть Сулеймание, обзорная площадка с видом на Босфор
также при вашем желании зайдем в усыпальницы Султана Сулеймана Великого и Хюррем Султан
фотосессия в панорамной студии с видом на Босор (по желанию, доплата)
13.00-14.00 - обед в рыбном ресторане с потрясающим видом на Золотой Рог
14.00-16.00 -прогулка на кораблике по Босфору
Свободное время
Ортакей, Галатская башня, Истикляль
9.00 - 10.00 - утром едем к мечети Ортакёй,чтобы избежать толп людей. далее поедем к Галатской башне.
10:00-11:00 - завтрак в кафе с видом на Галатскую башню. Именно там можно попробовать самый лучший чизкейк Сан Себастьян!
после прогуляемся по пешеходной улице Истикляль и сделаем фото с тем самым красным трамвайчиком
12:00-14:00 - далее мы отправляемся в один из самых колоритных районов Стамбула -Балат. прогуляемся по самым красочным локациям.
Свободное время
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный (для нашей группы) трансфер из аэропорта Стамбула и обратно
- Проживание в отеле в Стамбуле (2х местноре размещение)
- Завтраки в отелях
- Сопросвождение на прогулках
- Возможно менять маршрут по вашему желанию: к примеру посетить Гранд Базар, Дворец Долмабахче или дом Карханов: и другие значимые для вас места
- Создание контента (фото и видео) на моб телефон (ваш или мой)
- Консультация, помощь в подборе авиабилетов, полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Стамбул из вашего города и обратно
- Оплата проезда по программе (общественный транспорт)
- Обеды и ужины (15-20 евро)
- Мед страховка (от 800 руб)
О чём нужно знать до поездки
- Гражданам России виза в Турцию не нужна
- Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе
- Наша группа до 7 человек
- Какую валюту лучше взять с собой: в Турции принимают все: и евро, и доллары. Я советую взять с собой евро и поменять их на турецкую лиру
- если вы полетите в Стамбул не из Москвы лучше планировать рейс с прибытием в Стамбул до 15.00 и вылет из Стамбула в 14.00-15.00; я всегда вам помогу с бронированием билета, если возникнут проблемы или вопросы