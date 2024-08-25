Перезагрузка – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «Перезагрузка» в Стамбуле, цены от 520 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
На автобусе
Конные прогулки
На воздушном шаре
На кабриолете
7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
25 авг в 12:00
5 окт в 12:00
155 000 за человека
По Стамбулу с историком
Пешая
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
9 авг в 08:00
$680 за человека
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
На машине
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
520 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
  2. По Стамбулу с историком
  3. Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Истикляль
  4. Айя-София
  5. Сулеймание
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Дворец Топкапы
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 520 до 155 000.
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