7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
25 авг в 12:00
5 окт в 12:00
155 000₽ за человека
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
9 авг в 08:00
$680 за человека
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Перезагрузка»
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