Сергей К. проводит ещё 3 экскурсии

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Экскурсия по золотому побережью в город Пунта-дель-Эсте

Сергей К.
Сергей К. – Гид из Колонии-деля-Сакраменто
Экскурсия по золотому побережью в город Пунта-дель-Эсте
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • $353 за человека

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Экскурсия по золотому побережью в город Пунта-дель-Эсте
Пунта дэль Эстэ — один из самых популярных курортных городов Южной Америки. Находится на стыке океана и устья реки Рио-де ла Плата. Тур начинается из Монтевидео и проходит вдоль пляжей и курортов, которые приведут нас сначала в Пириаполис — один из старейших курортов Уругвая. Мы с вами проедем по набережной этого города — Рамбла Костанера, посетим старейший отель 🏨 — Gran Hotel Argentino и поднимемся на холм Сан-Антонио, откуда сможем полюбоваться великолепным панорамным видом на город 🏙️ Пириаполис. Продолжая нашу поездку, заедем в Пунта Бажена, где находится Casapueblo, дом известного художника Карлоса Паес Виларо. Далее мы следуем в Пунта-дель-Эсте, город, который называют жемчужиной Атлантического побережья, курорт с мировым именем. Мы проедем, как по жилым кварталам, где можно полюбоваться особняками и садами, так и по набережной, где расположены основные отели города. Покинув Пунта дель Эсте, мы направимся назад, в Монтевидео. По дороге, возможно посещение одной из виноделен Уругвая Альта Бажена, где сможем насладиться великолепным местным вином 🍷 и природными пейзажами.
Начало и место завершения
🚩 Colonia del Sacramento

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей К.
Сергей К.
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