Сергей К. проводит ещё 3 экскурсии

Пунта дэль Эстэ — один из самых популярных курортных городов Южной Америки. Находится на стыке океана и устья реки Рио-де ла Плата. Тур начинается из Монтевидео и проходит вдоль пляжей и курортов, которые приведут нас сначала в Пириаполис — один из старейших курортов Уругвая. Мы с вами проедем по набережной этого города — Рамбла Костанера, посетим старейший отель 🏨 — Gran Hotel Argentino и поднимемся на холм Сан-Антонио, откуда сможем полюбоваться великолепным панорамным видом на город 🏙️ Пириаполис. Продолжая нашу поездку, заедем в Пунта Бажена, где находится Casapueblo, дом известного художника Карлоса Паес Виларо. Далее мы следуем в Пунта-дель-Эсте, город, который называют жемчужиной Атлантического побережья, курорт с мировым именем. Мы проедем, как по жилым кварталам, где можно полюбоваться особняками и садами, так и по набережной, где расположены основные отели города. Покинув Пунта дель Эсте, мы направимся назад, в Монтевидео. По дороге, возможно посещение одной из виноделен Уругвая Альта Бажена, где сможем насладиться великолепным местным вином 🍷 и природными пейзажами.