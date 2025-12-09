Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Монтевидео удивит своей европейской атмосферой и историей. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь уникальными видами столицы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красочный Монтевидео
Посетить главные места города и узнать о местной жизни в комфортном формате
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине
Познакомиться со столицей Уругвая без суеты и в комфортном темпе
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Монтевидео в декабре 2025
Сейчас в Монтевидео в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 450. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
