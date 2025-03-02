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Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим2 марта 2025Спасибо за увлекательную экскурсию!
- ААлександр13 февраля 2025Очень понравилось
- ААнна10 февраля 2025Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной
- ННастя22 января 2025Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!
- ННаталья14 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Даже дождливая и холодная погода не смогла испортить нам впечатление от Монтевидео. Евгением вся наша компания осталась
Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Монтевидео в марте 2025
Сейчас в Монтевидео в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 450. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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