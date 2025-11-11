Как устроен Монтевидео? Какие районы определяют его лицо и чем живёт этот город на берегу Ла-Платы? Вы увидите главные архитектурные, исторические и культурные точки столицы. Выясните, почему Монтевидео появился именно здесь. И найдёте место, где впервые прозвучала «La Cumparsita» — главное танго Уругвая.
Описание экскурсии
- Парк Прадо. Старейший парк города с розарием, ботаническим садом и скульптурой «Последний чарруа».
- Паласио Легислативо — здание парламента в неоклассическом стиле, облицованное разноцветным уругвайским мрамором.
- Порт Монтевидео — один из крупнейших в Южной Америке.
- Меркадо де Пуэрто. Легендарный рынок с ресторанами и парильядами.
- Площадь Забала и Старый город — конная статуя основателя города и особняки колониальной эпохи.
- Дворец Таранко. Бывшая резиденция в стиле французского классицизма, ныне музей.
- Площадь Конституции и Кафедральный собор — фонтан 19 века и усыпальницы.
- Театр Солис. Вдохновлён Ла Скала и хранит множество историй и архитектурных деталей.
- Площадь Независимости. Здесь мавзолей национального героя Хосе Артигаса, здание президентского дворца и знаменитые 33 пальмы.
- Дворец Сальво. Небоскрёб 1920-х, ставший символом столицы.
Вы узнаете:
- Кто такой Хосе Артигас и как он стал символом независимости.
- Как изменилась роль порта и как Меркадо де Пуэрто стал гастрономической достопримечательностью.
- Какие политические смыслы скрывает площадь Независимости.
- Что такое Medio y medio и где пробовать лучшее асадо в Монтевидео.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере или минивэне. Немного гуляем пешком по Старому городу, где нельзя пользоваться автомобилем.
- Все локации мы осматриваем снаружи (по желанию можем посетить собор).
- Программу можно провести для большего количества человек (до 15 на минивэне). Условия уточняйте в переписке с гидом.
- Если вы хотите дополнить программу другими локациями — напишите об этом гиду при бронировании.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Монтевидео
Провели экскурсии для 14 туристов
Всем привет! Меня зовут Яна, и я приехала в Уругвай из прекрасной Москвы. Переехав сюда, я нашла тёплую и уютную страну для жизни и захотела лучше узнать это гостеприимное иЗадать вопрос
