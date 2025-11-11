Мои заказы

От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине

Познакомиться со столицей Уругвая без суеты и в комфортном темпе
Как устроен Монтевидео? Какие районы определяют его лицо и чем живёт этот город на берегу Ла-Платы? Вы увидите главные архитектурные, исторические и культурные точки столицы. Выясните, почему Монтевидео появился именно здесь. И найдёте место, где впервые прозвучала «La Cumparsita» — главное танго Уругвая.
Описание экскурсии

  • Парк Прадо. Старейший парк города с розарием, ботаническим садом и скульптурой «Последний чарруа».
  • Паласио Легислативо — здание парламента в неоклассическом стиле, облицованное разноцветным уругвайским мрамором.
  • Порт Монтевидео — один из крупнейших в Южной Америке.
  • Меркадо де Пуэрто. Легендарный рынок с ресторанами и парильядами.
  • Площадь Забала и Старый город — конная статуя основателя города и особняки колониальной эпохи.
  • Дворец Таранко. Бывшая резиденция в стиле французского классицизма, ныне музей.
  • Площадь Конституции и Кафедральный собор — фонтан 19 века и усыпальницы.
  • Театр Солис. Вдохновлён Ла Скала и хранит множество историй и архитектурных деталей.
  • Площадь Независимости. Здесь мавзолей национального героя Хосе Артигаса, здание президентского дворца и знаменитые 33 пальмы.
  • Дворец Сальво. Небоскрёб 1920-х, ставший символом столицы.

Вы узнаете:

  • Кто такой Хосе Артигас и как он стал символом независимости.
  • Как изменилась роль порта и как Меркадо де Пуэрто стал гастрономической достопримечательностью.
  • Какие политические смыслы скрывает площадь Независимости.
  • Что такое Medio y medio и где пробовать лучшее асадо в Монтевидео.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном кроссовере или минивэне. Немного гуляем пешком по Старому городу, где нельзя пользоваться автомобилем.
  • Все локации мы осматриваем снаружи (по желанию можем посетить собор).
  • Программу можно провести для большего количества человек (до 15 на минивэне). Условия уточняйте в переписке с гидом.
  • Если вы хотите дополнить программу другими локациями — напишите об этом гиду при бронировании.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Монтевидео
Провели экскурсии для 14 туристов
Всем привет! Меня зовут Яна, и я приехала в Уругвай из прекрасной Москвы. Переехав сюда, я нашла тёплую и уютную страну для жизни и захотела лучше узнать это гостеприимное и
читать дальше

красивое место. С детства увлечённая историей и архитектурой, я стремлюсь погрузиться в уникальный опыт новой страны и поделиться своими знаниями с другими. Меня вдохновляет богатая культура, традиции и особенности Уругвая, и мне очень хочется открыть эти удивительные аспекты для всех! Я и мои коллеги рады пригласить вас в путешествие по Уругваю, чтобы вместе узнать много нового, необычного и интересного!

