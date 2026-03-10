Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии Монтевидео – столица одной из самых демократичных стран Южной Америки. Здесь колониальная архитектура гармонирует с местными традициями и стилем ар-деко. Вы увидите величественный порт, храмы и театр, погрузитесь в аутентичную атмосферу на рынке. Узнаете о поворотных событиях истории и характере уругвайцев. И познакомитесь с местным стилем жизни. Что вас ожидает Вы узнаете: о колониальном наследии Уругвая влиянии иммиграции на архитектуру событиях, сформировавших облик столицы местном стиле жизни Организационные детали Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. $200 за 1–4 человек или $50 за человека, если вас больше.

