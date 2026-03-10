Описание экскурсииМонтевидео – столица одной из самых демократичных стран Южной Америки. Здесь колониальная архитектура гармонирует с местными традициями и стилем ар-деко. Вы увидите величественный порт, храмы и театр, погрузитесь в аутентичную атмосферу на рынке. Узнаете о поворотных событиях истории и характере уругвайцев. И познакомитесь с местным стилем жизни. Что вас ожидает Вы узнаете: о колониальном наследии Уругвая влиянии иммиграции на архитектуру событиях, сформировавших облик столицы местном стиле жизни Организационные детали Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. $200 за 1–4 человек или $50 за человека, если вас больше.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Монтевидео - мы полюбуемся величественным зданием глубоководного порта, который символизирует важность города как торгового центра
- Рынок Mercado del Puerto - идеальное место для погружения в гастрономические традиции Уругвая. Я расскажу о местных деликатесах, и при желании вы попробуете, например, асадо
- Площадь Забала и Дворец Таранко - мы погрузимся в микс архитектурных стилей, которые расскажут о разных эпохах в развитии города
- Площадь Конституции и Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святых Филиппа и Иакова. Вы выясните, почему эта церковь считается «Матерью» всех уругвайских католических храмов
- Театр Solis - один из старейших театров Южной Америки
- Площадь Независимости - главная площадь. Я расскажу, какие ключевые события в истории Уругвая произошли на этом месте
- Мавзолей Артигаса, посвященный национальному герою Хосе Артигасу, который считается основателем Уругвая
- Дворец Сальво - здание в стиле ар-деко, одно из самых высоких в Монтевидео. Его впечатляющая архитектура и история отражают развитие города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Pérez Castellano
Завершение: Intendencia de Montevideo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
