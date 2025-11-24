Еще несколько необычных экскурсий в Монтевидео

Монтевидео, столица Уругвая, славится своей колоритной атмосферой и богатой историей. Прогулка по площади Независимости, посещение Кафедрального собора и Парламента подарят незабываемые впечатления. Экскурсия включает осмотр стадиона и прогулку по набережной Рамбла. Участники смогут насладиться видами с холма Серро и оценить изделия народного творчества на улице Саранди. Завершение экскурсии на старинном рынке с дегустацией местных блюд станет приятным финалом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.

Описание экскурсии

Самое-самое в Монтевидео

Вы увидите все важнейшие достопримечательные города: площадь Независимости, Кафедральный собор, Парламент и главный стадион страны. Узнаете, кто, когда и при каких обстоятельствах основал Монтевидео и почему его центральная улица называется «18 июля». А также насладитесь прекрасными видами столицы с холма Серро, отыщете необычный памятник Карете и рассмотрите изделия народного творчества на пешеходной улице Саранди.

Монтевидео изнутри

Монтевидео состоит из множества совершенно разных по колориту районов. Вы проедете по фешенебельным жилым кварталам Карраско, Пунта Горда и Поситос. А еще оцените парки, розарии и особняки чудесного Прадо, построенного в начале XX века по проекту французских и итальянских архитекторов. Вернувшись в центральную часть города, погуляете вдоль живописных пляжей по набережной Рамбла. Завершится экскурсия на старинном рынке, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и местные вина.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.