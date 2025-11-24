Еще несколько необычных экскурсий в Монтевидео

Вы увидите все важнейшие достопримечательные города: площадь Независимости, Кафедральный собор, Парламент и главный стадион страны. Узнаете, кто, когда и при каких обстоятельствах основал Монтевидео и почему его центральная улица называется «18 июля». А также насладитесь прекрасными видами столицы с холма Серро, отыщете необычный памятник Карете и рассмотрите изделия народного творчества на пешеходной улице Саранди.
Монтевидео изнутри
Монтевидео состоит из множества совершенно разных по колориту районов. Вы проедете по фешенебельным жилым кварталам Карраско, Пунта Горда и Поситос. А еще оцените парки, розарии и особняки чудесного Прадо, построенного в начале XX века по проекту французских и итальянских архитекторов. Вернувшись в центральную часть города, погуляете вдоль живописных пляжей по набережной Рамбла. Завершится экскурсия на старинном рынке, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и местные вина.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Монтевидео
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 135 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Уругвае с 1978 года, а туризмом занимаюсь с 2005 года. С радостью раскрою вам всю красоту этой чудесной страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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Елена
Мы провели прекрасный день в обществе Евгения, который за короткое время остановки нашего корабля смог познакомить нас с Монтевидео. Все было оч хорошо организовано им с момента нашего запроса и до доставки нас в порт. Приятно порадовал большой и комфортный автомобиль, питьевая водичка и динамичный маршрут.
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Борис
Наше ознакомление с чудесным Моновидео было незабываем. Очень жалко, что у нас был только один день, но впечатлений осталось на многие года! Большое вам спасибо Женя за этот прекрасный тур!
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо вам, Борис! Было очень приятно, провести это время с вами!
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Н
Наталья
Благодарим Евгения за насыщенный и интересный день. Наш лайнер был в Монтовидео несколько часов, но за это время Евгений нам рассказал об истории возникновения страны Уругвай и ее развития вплоть читать дальшеуменьшить
до настоящих дней. Комфортный большой автомобиль и прохладная вода-это прекрасное решение для туриста. Евгений очень деликатный и вежливый, замечательный рассказчик, эрудирован и начитан. Конечно, несколько часов-это совсем немного для полного погружения в страну, но благодаря Евгению и его маршруту, мы окунулись в историю и быт этой солнечной страны. Благодарим Евгения за время которое нам посвятил. Ценим продуманный маршрут по городу. Будете в Монтовидео, обязательно познакомьтесь с Евгением-человеком уже "своим" во многих вопросах с жителями Монтовидео.
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Н
Надежда
Большое спасибо Евгению за отлично проведенную экскурсию. Мы прекрасно провели время, увидели и узнали много нового и интересного, окунулись в атмосферу города. Евгений - замечательный гид, отлично владеющий материалом, интересный собеседник. Огромное спасибо.
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Куликов
В Уругвай мы приплыли на круизном судне MSC 27 марта 2025г.,унас была короткая стоянка в этом порту,но Евгений постарался охватить многое,что можно увидеть. Экскурсия очень понравилась. Вся наша компания осталась очень читать дальшеуменьшить
довольна экскурсией. Евгений предложил нам хороший мясной ресторан. Мы были восхищены говяжьим стейком и отличным вином. Мы влюбились в Уругвай и хочется ещё сюда вернуться. большое спасибо Евгению. Буду всем его рекомендовать. кто захочет посетить Уругвай.
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Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась. Даже дождливая и холодная погода не смогла испортить нам впечатление от Монтевидео. Евгением вся наша компания осталась очень довольна. Помимо собственно экскурсии, он порекомендовал нам отличный ресторан и дал нам много интересной и полезной информации. Одназначно рекомендуем Евгения всем кто хочет узнать Уругвай поближе