Еще несколько необычных экскурсий в Монтевидео

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Загадочный Монтевидео

Посетить главные и тайные места уругвайской столицы на насыщенной обзорной экскурсии

Evgueny
Evgueny – Гид из Монтевидео
Монтевидео — один из самых колоритных и ухоженных городов Южной Америки.

Он очарует вас величественными площадями, европейской атмосферой, изящными старинными особняками и элегантными жилыми кварталами.

А я раскрою, как складывалась история 📖 уругвайской столицы ⭐️ и в чем секрет ее самобытности.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-42 человек

  • От 360€324 за экскурсиюскидка10%

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Загадочный Монтевидео
Загадочный Монтевидео

Что вас ожидает

Самое-самое в Монтевидео
Вы увидите все важнейшие достопримечательные города: площадь Независимости, Кафедральный собор, Парламент и главный стадион 🏟️ страны. Узнаете, кто, когда и при каких обстоятельствах основал Монтевидео и почему его центральная улица называется «18 июля». А также насладитесь прекрасными видами столицы ⭐️ с холма Серро, отыщете необычный памятник Карете и рассмотрите изделия народного творчества на пешеходной улице Саранди.

Монтевидео изнутри
Монтевидео состоит из множества совершенно разных по колориту районов. Вы проедете по фешенебельным жилым кварталам Карраско, Пунта Горда и Поситос. А еще оцените парки 🌳, розарии и особняки чудесного Прадо, построенного в начале XX века по проекту французских и итальянских архитекторов. Вернувшись в центральную часть города, погуляете вдоль живописных пляжей по набережной Рамбла. Завершится экскурсия ⛳ на старинном рынке, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни 🥧 и местные вина.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Загадочный Монтевидео
Загадочный Монтевидео
Загадочный Монтевидео
Загадочный Монтевидео
Загадочный Монтевидео

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Evgueny
Evgueny
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Уругвае 20 лет, из которых 15 занимаюсь туризмом. С радостью раскрою вам всю красоту этой чудесной страны!
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