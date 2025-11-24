Еще несколько необычных экскурсий в Монтевидео

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Загадочный Монтевидео

Монтевидео удивит своей европейской атмосферой и историей. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь уникальными видами столицы
Монтевидео, столица Уругвая, славится своей колоритной атмосферой и богатой историей.

Прогулка по площади Независимости, посещение Кафедрального собора и Парламента подарят незабываемые впечатления. Экскурсия включает осмотр стадиона и прогулку по набережной Рамбла.

Участники смогут насладиться видами с холма Серро и оценить изделия народного творчества на улице Саранди. Завершение экскурсии на старинном рынке с дегустацией местных блюд станет приятным финалом
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🇺🇾 Уникальная атмосфера Монтевидео
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🌊 Прогулка по живописной набережной
  • 🏞️ Виды с холма Серро
  • 🍷 Дегустация местных блюд и вин
Загадочный Монтевидео
Загадочный Монтевидео
Загадочный Монтевидео

Что можно увидеть

  • Площадь Независимости
  • Кафедральный собор
  • Парламент
  • Стадион
  • Холм Серро
  • Памятник Карете
  • Улица Саранди
  • Набережная Рамбла
  • Рынок

Описание экскурсии

Самое-самое в Монтевидео

Вы увидите все важнейшие достопримечательные города: площадь Независимости, Кафедральный собор, Парламент и главный стадион страны. Узнаете, кто, когда и при каких обстоятельствах основал Монтевидео и почему его центральная улица называется «18 июля». А также насладитесь прекрасными видами столицы с холма Серро, отыщете необычный памятник Карете и рассмотрите изделия народного творчества на пешеходной улице Саранди.

Монтевидео изнутри

Монтевидео состоит из множества совершенно разных по колориту районов. Вы проедете по фешенебельным жилым кварталам Карраско, Пунта Горда и Поситос. А еще оцените парки, розарии и особняки чудесного Прадо, построенного в начале XX века по проекту французских и итальянских архитекторов. Вернувшись в центральную часть города, погуляете вдоль живописных пляжей по набережной Рамбла. Завершится экскурсия на старинном рынке, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и местные вина.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Монтевидео
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 135 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Уругвае с 1978 года, а туризмом занимаюсь с 2005 года. С радостью раскрою вам всю красоту этой чудесной страны!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Елена
Мы провели прекрасный день в обществе Евгения, который за короткое время остановки нашего корабля смог познакомить нас с Монтевидео. Все было оч хорошо организовано им с момента нашего запроса и до доставки нас в порт. Приятно порадовал большой и комфортный автомобиль, питьевая водичка и динамичный маршрут.
Мы провели прекрасный день в обществе Евгения, который за короткое время остановки нашего корабля смог познакомить
Мы провели прекрасный день в обществе Евгения, который за короткое время остановки нашего корабля смог познакомить
Мы провели прекрасный день в обществе Евгения, который за короткое время остановки нашего корабля смог познакомить
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Борис
Наше ознакомление с чудесным Моновидео было незабываем. Очень жалко, что у нас был только один день, но впечатлений осталось на многие года! Большое вам спасибо Женя за этот прекрасный тур!
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо вам, Борис!
Было очень приятно, провести это время с вами!
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Н
Благодарим Евгения за насыщенный и интересный день. Наш лайнер был в Монтовидео несколько часов, но за это время Евгений нам рассказал об истории возникновения страны Уругвай и ее развития вплоть
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до настоящих дней. Комфортный большой автомобиль и прохладная вода-это прекрасное решение для туриста. Евгений очень деликатный и вежливый, замечательный рассказчик, эрудирован и начитан. Конечно, несколько часов-это совсем немного для полного погружения в страну, но благодаря Евгению и его маршруту, мы окунулись в историю и быт этой солнечной страны. Благодарим Евгения за время которое нам посвятил. Ценим продуманный маршрут по городу. Будете в Монтовидео, обязательно познакомьтесь с Евгением-человеком уже "своим" во многих вопросах с жителями Монтовидео.

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Н
Большое спасибо Евгению за отлично проведенную экскурсию. Мы прекрасно провели время, увидели и узнали много нового и интересного, окунулись в атмосферу города. Евгений - замечательный гид, отлично владеющий материалом, интересный собеседник. Огромное спасибо.
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Куликов
В Уругвай мы приплыли на круизном судне MSC 27 марта 2025г.,унас была короткая стоянка в этом порту,но Евгений постарался охватить многое,что можно увидеть. Экскурсия очень понравилась.
Вся наша компания осталась очень
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довольна экскурсией.
Евгений предложил нам хороший мясной ресторан. Мы были восхищены говяжьим стейком и отличным вином.
Мы влюбились в Уругвай и хочется ещё сюда вернуться. большое спасибо Евгению. Буду всем его рекомендовать. кто захочет посетить Уругвай.

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Н
Экскурсия очень понравилась. Даже дождливая и холодная погода не смогла испортить нам впечатление от Монтевидео. Евгением вся наша компания осталась очень довольна. Помимо собственно экскурсии, он порекомендовал нам отличный ресторан и дал нам много интересной и полезной информации. Одназначно рекомендуем Евгения всем кто хочет узнать Уругвай поближе
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