Еще несколько необычных экскурсий в Монтевидео

Что вас ожидает

Самое-самое в Монтевидео

Вы увидите все важнейшие достопримечательные города: площадь Независимости, Кафедральный собор, Парламент и главный стадион 🏟️ страны. Узнаете, кто, когда и при каких обстоятельствах основал Монтевидео и почему его центральная улица называется «18 июля». А также насладитесь прекрасными видами столицы ⭐️ с холма Серро, отыщете необычный памятник Карете и рассмотрите изделия народного творчества на пешеходной улице Саранди.

Монтевидео изнутри

Монтевидео состоит из множества совершенно разных по колориту районов. Вы проедете по фешенебельным жилым кварталам Карраско, Пунта Горда и Поситос. А еще оцените парки 🌳, розарии и особняки чудесного Прадо, построенного в начале XX века по проекту французских и итальянских архитекторов. Вернувшись в центральную часть города, погуляете вдоль живописных пляжей по набережной Рамбла. Завершится экскурсия ⛳ на старинном рынке, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни 🥧 и местные вина.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.