Монтевидео, столица Уругвая, предлагает уникальное сочетание колониальной архитектуры и стиля ар-деко.
Туристы смогут увидеть величественный порт, посетить рынок Mercado del Puerto, насладиться архитектурой Площади Забала и Дворца Таранко. Собор Непорочного Зачатия и Театр Solis впечатляют своей историей. Площадь Независимости и Мавзолей Артигаса расскажут о ключевых событиях в истории страны. Дворец Сальво, одно из самых высоких зданий, завершает экскурсию
Туристы смогут увидеть величественный порт, посетить рынок Mercado del Puerto, насладиться архитектурой Площади Забала и Дворца Таранко. Собор Непорочного Зачатия и Театр Solis впечатляют своей историей. Площадь Независимости и Мавзолей Артигаса расскажут о ключевых событиях в истории страны. Дворец Сальво, одно из самых высоких зданий, завершает экскурсию
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические события
- 🍽 Гастрономические традиции
- 🎭 Культурные достопримечательности
- 🇺🇾 Погружение в местную жизнь
Что можно увидеть
- Порт Монтевидео
- Mercado del Puerto
- Площадь Забала
- Дворец Таранко
- Площадь Конституции
- Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святых Филиппа и Иакова
- Театр Solis
- Площадь Независимости
- Мавзолей Артигаса
- Дворец Сальво
Описание экскурсии
- Порт Монтевидео — мы полюбуемся величественным зданием глубоководного порта, который символизирует важность города как торгового центра
- Рынок Mercado del Puerto — идеальное место для погружения в гастрономические традиции Уругвая. Я расскажу о местных деликатесах, и при желании вы попробуете, например, асадо
- Площадь Забала и Дворец Таранко — мы погрузимся в микс архитектурных стилей, которые расскажут о разных эпохах в развитии города
- Площадь Конституции и Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святых Филиппа и Иакова. Вы выясните, почему эта церковь считается «Матерью» всех уругвайских католических храмов
- Театр Solis — один из старейших театров Южной Америки
- Площадь Независимости — главная площадь. Я расскажу, какие ключевые события в истории Уругвая произошли на этом месте
- Мавзолей Артигаса, посвященный национальному герою Хосе Артигасу, который считается основателем Уругвая
- Дворец Сальво — здание в стиле ар-деко, одно из самых высоких в Монтевидео. Его впечатляющая архитектура и история отражают развитие города
Вы узнаете:
- о колониальном наследии Уругвая
- влиянии иммиграции на архитектуру
- событиях, сформировавших облик столицы
- местном стиле жизни
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У порта Монтевидео
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Монтевидео
Всем привет! Меня зовут Яна, и я приехала в Уругвай из прекрасной Москвы. Переехав сюда, я нашла тёплую и уютную страну для жизни и захотела лучше узнать это гостеприимное иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
VLADIMIR
28 мар 2025
Наш корабль Oceania Cruises “MARINA” был в Уругвае два дня - благодаря гидам Яне и Наташе мы полюбили эту страну почти также как и они. Квалифицировано, организовано и увлекательно нас познакомили с основными достопримечательностями, рассказали об особенностях местной жизни и об отличиях в нашей ментальности. Очень рекомендуем всем гостям этой прекрасной и интересной страны!
А
Анна
10 фев 2025
Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной а, наоборот! Яна подавала информацию с энтузиазмом и был живой диалог! Очень хорошо и развернуто преподносит информацию! Яна очень отзывчивый человек, очень сильно нам помогла, во всем проконтролировала! Яна, огромное Вам спасибо! Обязательно буду Вас рекомендовать своим друзьям!
Н
Настя
22 янв 2025
Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!
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