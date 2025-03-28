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Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни

Монтевидео - город, где колониальная архитектура сочетается с ар-деко. Погрузитесь в атмосферу, узнайте о событиях и насладитесь местной жизнью
Монтевидео, столица Уругвая, предлагает уникальное сочетание колониальной архитектуры и стиля ар-деко.

Туристы смогут увидеть величественный порт, посетить рынок Mercado del Puerto, насладиться архитектурой Площади Забала и Дворца Таранко. Собор Непорочного Зачатия и Театр Solis впечатляют своей историей. Площадь Независимости и Мавзолей Артигаса расскажут о ключевых событиях в истории страны. Дворец Сальво, одно из самых высоких зданий, завершает экскурсию
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические события
  • 🍽 Гастрономические традиции
  • 🎭 Культурные достопримечательности
  • 🇺🇾 Погружение в местную жизнь
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Порт Монтевидео
  • Mercado del Puerto
  • Площадь Забала
  • Дворец Таранко
  • Площадь Конституции
  • Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святых Филиппа и Иакова
  • Театр Solis
  • Площадь Независимости
  • Мавзолей Артигаса
  • Дворец Сальво

Описание экскурсии

  • Порт Монтевидео — мы полюбуемся величественным зданием глубоководного порта, который символизирует важность города как торгового центра
  • Рынок Mercado del Puerto — идеальное место для погружения в гастрономические традиции Уругвая. Я расскажу о местных деликатесах, и при желании вы попробуете, например, асадо
  • Площадь Забала и Дворец Таранко — мы погрузимся в микс архитектурных стилей, которые расскажут о разных эпохах в развитии города
  • Площадь Конституции и Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святых Филиппа и Иакова. Вы выясните, почему эта церковь считается «Матерью» всех уругвайских католических храмов
  • Театр Solis — один из старейших театров Южной Америки
  • Площадь Независимости — главная площадь. Я расскажу, какие ключевые события в истории Уругвая произошли на этом месте
  • Мавзолей Артигаса, посвященный национальному герою Хосе Артигасу, который считается основателем Уругвая
  • Дворец Сальво — здание в стиле ар-деко, одно из самых высоких в Монтевидео. Его впечатляющая архитектура и история отражают развитие города

Вы узнаете:

  • о колониальном наследии Уругвая
  • влиянии иммиграции на архитектуру
  • событиях, сформировавших облик столицы
  • местном стиле жизни

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У порта Монтевидео
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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VLADIMIR
28 мар 2025
Наш корабль Oceania Cruises “MARINA” был в Уругвае два дня - благодаря гидам Яне и Наташе мы полюбили эту страну почти также как и они. Квалифицировано, организовано и увлекательно нас познакомили с основными достопримечательностями, рассказали об особенностях местной жизни и об отличиях в нашей ментальности. Очень рекомендуем всем гостям этой прекрасной и интересной страны!
А
10 фев 2025
Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной а, наоборот! Яна подавала информацию с энтузиазмом и был живой диалог! Очень хорошо и развернуто преподносит информацию! Яна очень отзывчивый человек, очень сильно нам помогла, во всем проконтролировала! Яна, огромное Вам спасибо! Обязательно буду Вас рекомендовать своим друзьям!
Н
22 янв 2025
Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!

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