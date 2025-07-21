Экскурсия в Монтевидео станет идеальным выбором для тех, кто прибывает на круизном лайнере. Тур включает посещение ключевых районов города, таких как Карраско, Трес Крусес и Прадо.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальные районы Монтевидео
- 📚 Интересные исторические факты
- 🏟️ Визит на стадион «Сентенарио»
- 🚶 Прогулка по старому городу
- 🌊 Виды на набережную Карраско
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения Монтевидео - с ноября по февраль. В это время здесь тёплая и комфортная погода, идеально подходящая для прогулок и экскурсий. В марте, апреле и мае также можно насладиться городом, хотя может быть немного прохладнее. Сентябрь и октябрь тоже подходят для поездки, но возможны дожди. В оставшиеся месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и дождям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Площадь Независимости
- Паласио Сальво
- Театр «Солис»
- Стадион «Сентенарио»
- Музей «Таранко»
- Кафедральный собор
Описание экскурсии
- Район Карраско, набережная, монумент памяти «Холокост»
- Центр — площадь Независимости, паласио Сальво, мавзолей, Музей губернаторов, театр «Солис», Центральный проспект, нулевой километр, мэрия, Законодательный дворец
- Старый город (пешком) — кафедральный собор, площадь Конституции, музей «Таранко»
- Район Трес Крусес
- Стадион «Сентенарио», Музей футбола, памятник первым переселенцам
- Район Прадо — первый отель, монумент индейцев Чарруа, Муниципальный музей изящных искусств
- Район Серро — крепость в 10 км от центра. Вам откроется шикарный обзорный вид на город, даже если не заходить внутрь. Также здесь можно сделать памятное фото у букв MONTEVIDEO
P.S. Маршрут будет дополнен и другими интересными местами, о которых вы узнаете при встрече.
Я расскажу:
- Почему первая экспедиция испанской короны в 16 веке потерпела крах и как это событие связано с театром «Солис»
- Кто был первым губернатором и что находилось на месте Монтевидео в начале 18 века
- Как имя национального героя Хосе Хервасио Артигас связано с Петербургом
- Почему слова «папаша» и «дура» — это не что-то обидное
- Что объединяет мате, чай, кофе, кока-колу и молоко
- В чём Уругвай первый в мире кроме футбола
- Почему в городе так много парков и ещё 33 ответа на «почему»
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле KIA K3 (1–4 чел.) или минибусе Mercedes (5–15 чел.) — стоимость экскурсии для группы уточните до бронирования
- Программа подойдёт участникам с 12 лет
- По желанию можем посетить Музей футбола — $8 с чел. и крепость — $2 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана — ваш гид в Монтевидео
Добрый день! Меня зовут Лана. Живу в Уругвае 15 лет. Люблю эту маленькую латиноамериканскую страну с огромным сердцем. Делюсь всем, что знаю не понаслышке. Коммуникабельная, без вредных привычек.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
22 июл 2025
Светлана очень знающий профессиональный гид. Глубокие познания в истории страны и очень интересная подача материала в основе которой лежит логическая и последовательная подача исторических событий и последствий политических решений конкретных
Входит в следующие категории Монтевидео
