Экскурсия в Монтевидео станет идеальным выбором для тех, кто прибывает на круизном лайнере. Тур включает посещение ключевых районов города, таких как Карраско, Трес Крусес и Прадо.Вы увидите стадион "Сентенарио", насладитесь

видами с крепости Серро и узнаете об истории Уругвая через его столицу. Это путешествие позволит вам составить полное представление о стране, её культуре и менталитете. Маршрут включает пешие прогулки по Старому городу и осмотр знаковых мест, таких как площадь Независимости и театр "Солис"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Монтевидео - с ноября по февраль. В это время здесь тёплая и комфортная погода, идеально подходящая для прогулок и экскурсий. В марте, апреле и мае также можно насладиться городом, хотя может быть немного прохладнее. Сентябрь и октябрь тоже подходят для поездки, но возможны дожди. В оставшиеся месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и дождям.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.