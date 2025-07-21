Мои заказы

Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу

Эта индивидуальная экскурсия в Монтевидео предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей Уругвая, исследуя его столицу
Экскурсия в Монтевидео станет идеальным выбором для тех, кто прибывает на круизном лайнере. Тур включает посещение ключевых районов города, таких как Карраско, Трес Крусес и Прадо.

Вы увидите стадион "Сентенарио", насладитесь
читать дальше

видами с крепости Серро и узнаете об истории Уругвая через его столицу. Это путешествие позволит вам составить полное представление о стране, её культуре и менталитете.

Маршрут включает пешие прогулки по Старому городу и осмотр знаковых мест, таких как площадь Независимости и театр "Солис"

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальные районы Монтевидео
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🏟️ Визит на стадион «Сентенарио»
  • 🚶 Прогулка по старому городу
  • 🌊 Виды на набережную Карраско

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Монтевидео - с ноября по февраль. В это время здесь тёплая и комфортная погода, идеально подходящая для прогулок и экскурсий. В марте, апреле и мае также можно насладиться городом, хотя может быть немного прохладнее. Сентябрь и октябрь тоже подходят для поездки, но возможны дожди. В оставшиеся месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и дождям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу© Лана
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу© Лана
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу© Лана
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Площадь Независимости
  • Паласио Сальво
  • Театр «Солис»
  • Стадион «Сентенарио»
  • Музей «Таранко»
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

  • Район Карраско, набережная, монумент памяти «Холокост»
  • Центр — площадь Независимости, паласио Сальво, мавзолей, Музей губернаторов, театр «Солис», Центральный проспект, нулевой километр, мэрия, Законодательный дворец
  • Старый город (пешком) — кафедральный собор, площадь Конституции, музей «Таранко»
  • Район Трес Крусес
  • Стадион «Сентенарио», Музей футбола, памятник первым переселенцам
  • Район Прадо — первый отель, монумент индейцев Чарруа, Муниципальный музей изящных искусств
  • Район Серро — крепость в 10 км от центра. Вам откроется шикарный обзорный вид на город, даже если не заходить внутрь. Также здесь можно сделать памятное фото у букв MONTEVIDEO

P.S. Маршрут будет дополнен и другими интересными местами, о которых вы узнаете при встрече.

Я расскажу:

  • Почему первая экспедиция испанской короны в 16 веке потерпела крах и как это событие связано с театром «Солис»
  • Кто был первым губернатором и что находилось на месте Монтевидео в начале 18 века
  • Как имя национального героя Хосе Хервасио Артигас связано с Петербургом
  • Почему слова «папаша» и «дура» — это не что-то обидное
  • Что объединяет мате, чай, кофе, кока-колу и молоко
  • В чём Уругвай первый в мире кроме футбола
  • Почему в городе так много парков и ещё 33 ответа на «почему»

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле KIA K3 (1–4 чел.) или минибусе Mercedes (5–15 чел.) — стоимость экскурсии для группы уточните до бронирования
  • Программа подойдёт участникам с 12 лет
  • По желанию можем посетить Музей футбола — $8 с чел. и крепость — $2 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана
Лана — ваш гид в Монтевидео
Добрый день! Меня зовут Лана. Живу в Уругвае 15 лет. Люблю эту маленькую латиноамериканскую страну с огромным сердцем. Делюсь всем, что знаю не понаслышке. Коммуникабельная, без вредных привычек.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
22 июл 2025
Светлана очень знающий профессиональный гид. Глубокие познания в истории страны и очень интересная подача материала в основе которой лежит логическая и последовательная подача исторических событий и последствий политических решений конкретных
читать дальше

политических деятелей Уругвая. Очень удачно подобран маршрут экскурсии: переплетение современных памятников, исторических зданий и шедевров архитектуры. Также хочу отметить познания в растительном и животном мире страны и удачный выбор мест для исключительных по красоте снимков, отражающих аутентичность и амбивалентность страны и людей многонационального Уругвая. С уважением.

Входит в следующие категории Монтевидео

Похожие экскурсии из Монтевидео

Загадочный Монтевидео
На машине
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Монтевидео удивит своей европейской атмосферой и историей. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь уникальными видами столицы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Красочный Монтевидео
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Красочный Монтевидео
Монтевидео - столица Уругвая, где сочетаются колониальная архитектура и современные жилые районы. Узнайте, почему это один из самых безопасных городов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 3 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура и вкус жизни
Монтевидео - город, где колониальная архитектура сочетается с ар-деко. Погрузитесь в атмосферу, узнайте о событиях и насладитесь местной жизнью
Начало: У порта Монтевидео
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Монтевидео. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Монтевидео