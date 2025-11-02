Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Пунте-дель-Эсте на русском языке, цены от $400, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

На машине 4 часа 10% 2 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте Главные достопримечательности «Швейцарии Латинской Америки» на авто-пешеходной экскурсии $405 $450 за всё до 6 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Пунта-дель-Эсте: искусство и виды, которые вдохновляют Посетить музеи, познакомиться с культурой Уругвая и полюбоваться пейзажами со смотровой площадки Начало: По договорённости с организатором $400 за всё до 3 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы Отправиться в волшебную деревню, окружённую безлюдными пляжами и скалистыми островами Начало: У вашего отеля $520 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Пунты-дель-Эсте

