Погрузитесь в атмосферу Бухары — одного из самых древних городов Востока, где за каждым кирпичом скрыта история.
Вы увидите не только знаменитые памятники архитектуры, но и почувствуете душу города — через легенды, ремесло и живое восточное очарование.
Описание экскурсии
Погружение в атмосферу древнего Востока Вы увидите не только знаменитые памятники архитектуры, но и почувствуете душу города — через легенды, ремесло и живое восточное очарование. Вас ждёт увлекательное путешествие по старинной Бухаре:
- Мавзолей Исмаила Самани — шедевр ранней исламской архитектуры IX века.
- Мавзолей Чашмаи Аюб — загадочное место, связанное с легендой о пророке Иове.
- Бухарский рынок (по желанию) — настоящее восточное погружение.
- Ансамбль Боло-Хауз — действующая мечеть, изящный минарет и отражения в воде хаузов.
- Крепость Арк — бывшая резиденция эмира, величественный символ власти.
- Ансамбль Пои-Калон — центр духовной жизни с величественным минаретом и медресе.
- Торговые купола XVI века — старинные базары, где до сих пор живёт дух Востока.
- Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана — контраст строгой и пышной архитектуры.
- Мечеть Маггоки Аттори — одна из древнейших в Центральной Азии.
Ансамбль Ляби-Хауз — живописное место у воды, сердце старого города. По ходу маршрута — прогулка по узким улочкам, легенды древности, визит в ремесленные мастерские. Возможность пройти мастер-класс по гончарному делу, миниатюре или вышивке (по желанию). Важная информация:.
В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе закрытую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. Возьмите также солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Транспорт/трансфер
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей
- Поэтому просим иметь при себе закрытую одежду
- А женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. Возьмите также солнцезащитные очки
- Крем от загара
- Личную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
23 окт 2025
Были большой компанией в октябре 2025. На экскурсии по Бухаре с гидом Шахнозой восемь (!!!) часов пролетели как одно дыхание. По мимо традиционных осмотров достопримечательностей и позновательных рассказов о них,
Входит в следующие категории Бухары
