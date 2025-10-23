Погружение в атмосферу древнего Востока Вы увидите не только знаменитые памятники архитектуры, но и почувствуете душу города — через легенды, ремесло и живое восточное очарование. Вас ждёт увлекательное путешествие по старинной Бухаре:

Мавзолей Исмаила Самани — шедевр ранней исламской архитектуры IX века.

Мавзолей Чашмаи Аюб — загадочное место, связанное с легендой о пророке Иове.

Бухарский рынок (по желанию) — настоящее восточное погружение.

Ансамбль Боло-Хауз — действующая мечеть, изящный минарет и отражения в воде хаузов.

Крепость Арк — бывшая резиденция эмира, величественный символ власти.

Ансамбль Пои-Калон — центр духовной жизни с величественным минаретом и медресе.

Торговые купола XVI века — старинные базары, где до сих пор живёт дух Востока.

Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана — контраст строгой и пышной архитектуры.

Мечеть Маггоки Аттори — одна из древнейших в Центральной Азии.

Ансамбль Ляби-Хауз — живописное место у воды, сердце старого города. По ходу маршрута — прогулка по узким улочкам, легенды древности, визит в ремесленные мастерские. Возможность пройти мастер-класс по гончарному делу, миниатюре или вышивке (по желанию). Важная информация:.

В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе закрытую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. Возьмите также солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку.