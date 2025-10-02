Прогулка по Бухаре открывает двери в мир древнего Востока. Здесь каждый дом рассказывает свою историю, а ремесленники продолжают традиции предков. Увидите Лаби-хауз, крепость Арк и минарет Калон. Погрузитесь в атмосферу, наслаждаясь узорами мастеров и настоящим узбекским чаем. Завершите день у мавзолея Исмаила Самани. Этот тур - идеальный способ узнать душу Бухары и её культурное наследие
Что можно увидеть
- Лаби-хауз
- Крепость Арк
- Минарет Калон
- Мавзолей Исмаила Самани
Описание экскурсииБухара — это не просто музей, состоящий из монументальных памятников, а живой город, в котором работают ремесленники нескольких поколений, такие как кузнецы, гончары, ткачи, художники-миниатюристы, резчики по дереву, живут люди различных национальностей и вероисповеданий. Мы окунемся в сказочную атмосферу средневекового Востока, насладимся дивными строениями и узорами бухарских мастеров, сможем выпить по пиале настоящего узбекского чая и, конечно же, поторгуемся с восточными купцами. Наш маршрут лежит через основные достопримечательности старого города Бухары — от основной площади Лаби-хауз, через местные древние кварталы до крепости Арк и главного минарета Калон. Закончим экскурсию у древнего мавзолея правителя Исмаила Самани.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби-хауз
- Еврейский квартал
- Мастерская кукол
- Центр ремесленников в караван-сарае Сайфиддин
- Торговые купола
- Гончарная мастерская
- Мечеть XII века Маггоки Атори
- Древние жилые кварталы
- Ансамбль Кош-медресе
- Ансамбль Пои-алян
- Крепость Арк
- Мечеть Боло-хауз
- Мавзолей Саманидов
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговый купол Токи Саррофон
Завершение: Мавзолей Саманидов
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 окт 2025
Вчера мы были на экскурсии в сопровождении гида Рустама. Грамотно построенная экскурсия позволила нам окунуться в жизнь Бухары в ее разные исторические периоды. Рустам обаятелен, очень эрудирован, обладает тонким чувством юмора. Благодаря гиду наша четырехчасовая экскурсия была яркая, интересная и познавательная.
Ю
Юлия
9 июн 2025
Мы звмечательно погуляли, несмотря на жару. Увидели все главные достопримечательности исторического центра города. Гид - настоящий профессионал своего дела, не только дал много новой интересной информации, украсив ее легендами, но и позаботился, чтобы мы находились в прохладе тени. Спасибо. Рекомендую.
D
Deleted
9 июн 2025
Входит в следующие категории Бухары
