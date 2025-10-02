Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка по Бухаре открывает двери в мир древнего Востока. Здесь каждый дом рассказывает свою историю, а ремесленники продолжают традиции предков. Увидите Лаби-хауз, крепость Арк и минарет Калон. Погрузитесь в атмосферу, наслаждаясь узорами мастеров и настоящим узбекским чаем. Завершите день у мавзолея Исмаила Самани. Этот тур - идеальный способ узнать душу Бухары и её культурное наследие 5 3 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🌟 Уникальная атмосфера старинного города

Рустам Ваш гид в Бухаре

Индивидуальная экскурсия

Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-10 человек Когда По договоренности $105 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Лаби-хауз

Крепость Арк

Минарет Калон

Мавзолей Исмаила Самани

Описание экскурсии Бухара — это не просто музей, состоящий из монументальных памятников, а живой город, в котором работают ремесленники нескольких поколений, такие как кузнецы, гончары, ткачи, художники-миниатюристы, резчики по дереву, живут люди различных национальностей и вероисповеданий. Мы окунемся в сказочную атмосферу средневекового Востока, насладимся дивными строениями и узорами бухарских мастеров, сможем выпить по пиале настоящего узбекского чая и, конечно же, поторгуемся с восточными купцами. Наш маршрут лежит через основные достопримечательности старого города Бухары — от основной площади Лаби-хауз, через местные древние кварталы до крепости Арк и главного минарета Калон. Закончим экскурсию у древнего мавзолея правителя Исмаила Самани.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ансамбль Ляби-хауз

Еврейский квартал

Мастерская кукол

Центр ремесленников в караван-сарае Сайфиддин

Торговые купола

Гончарная мастерская

Мечеть XII века Маггоки Атори

Древние жилые кварталы

Ансамбль Кош-медресе

Ансамбль Пои-алян

Крепость Арк

Мечеть Боло-хауз

Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Входные билеты

Личные расходы

Питание.

Личные расходы

Где начинаем и завершаем? Начало: Торговый купол Токи Саррофон Завершение: Мавзолей Саманидов Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.