Равшан проводит ещё 1 экскурсию

Мои заказы

Бухара - город ремесленников

Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Во время индивидуальной экскурсии по Бухаре вы узнаете о традициях и секретах гиждуванской керамической школы, одной из древнейших в Узбекистане. Вас ждет мастер-класс по приготовлению плова и прогулка по Старому
читать дальшеуменьшить

городу.

История ремесел, прославивших Бухару, откроется вам в мастерских: кукольной, ковровой, кузнечной, чеканной, золотошвейной, ювелирной и многих других. Утром вы отправитесь в Гиждуван, где находится одна из древнейших керамических школ региона.

В гончарной мастерской вы увидите процесс изготовления изделий и узнаете о тонкостях нанесения узоров.

Вернувшись в Бухару, вас ждет гастрономический мастер-класс по приготовлению традиционного узбекского плова.

После обеда вы прогуляетесь по историческому центру и посетите несколько ремесленных мастерских, где мастера поделятся с вами тонкостями своего искусства

4.9
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛠️ Узнайте секреты древних ремесел
  • 🍲 Научитесь готовить традиционный плов
  • 🏺 Посетите гончарную мастерскую
  • 🕌 Прогуляйтесь по историческому центру
  • 💍 Узнайте о традициях ювелирного искусства
Бухара - город ремесленников
Бухара - город ремесленников
Бухара - город ремесленников

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Гиждуванская керамическая школа
  • Мастерские ремесленников
  • Исторические памятники

Описание экскурсии

Слава бухарских ремесленников

Город издревле известен как центр культуры, торговли, науки и ремесла. Еще до нашей эры здесь чеканились монеты с изображением царей. Вы узнаете о знаменитых изделиях Бухары, которые славились во всем мире даже после распространения заводского производства. Я расскажу о знаменитом бухарском каракуле, который до сих пор здесь выделывается. Традициях пошива изысканных халатов золотыми нитями. И, конечно, об искусных кузнецах, ювелирах и чеканщиках, ставших известными далеко за пределами родного города.

Гиждуван — центр керамических изделий

Утром вы отправитесь в город в 50 км от Бухары, где находится одна из древнейших керамических школ региона. В гончарной мастерской вы увидите процесс изготовления изделий, откроете секреты особых свойств керамики, в которой можно даже готовить. Услышите, чем отличается гиждуванская керамика от других узбекских традиций. А также узнаете о тонкостях нанесения узоров, используемых красках и символике орнамента.

Мастер-класс по изготовлению плова

Вернувшись из Гиждувана, вы переместитесь в национальный дом, где для вас проведут гастрономический мастер-класс. Вы научитесь делать традиционный узбекский плов по всем правилам, а затем отведаете получившееся блюдо в теплой компании.

Прогулка по городу и ремесленным мастерским

После обеда я проведу небольшую экскурсию по историческому центру, расскажу о памятниках древнего и средневекового Востока — сказочных мечетях, минаретах, медресе и мавзолеях. А затем вы посетите несколько мастерских: кукольную, ковровую, кузнечную, чеканную, керамическую, мастерскую вышивки, золотошвейную, ювелирную и другие. Ремесленники с радостью поделятся с вами тонкостями своего искусства и покажут процесс работы.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит трансфер на время поездки в Гиждуван, оставшаяся часть экскурсии проходит пешком
  • Отдельно оплачивается мастер-класс по приготовлению плова и обед — 15$/человека и входные билеты в архитектурные памятники — примерно 10$/человека

Дополнительные опции

  • Для групп из более чем 4 человек можно арендовать микроавтобус за дополнительную плату
  • Также я могу организовать мастер-класс по любому виду указанного в программе ремесла, примерная стоимость — 10-50$/человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равшан
Равшан — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1979 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Равшан, я работаю гидом с 2013 года. Будучи внуком знаменитого археолога Средней Азии — Мусы Саиджанова, я преподнесу вам колорит, историю и жизнь Бухары в ее истинном, неповторимом многообразии. С радостью поделюсь с вами знаниями и тайнами, переданными мне из первых уст от людей, стоявших у истоков восстановления древнего города.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
1
3
2
1
1
н
с Равшаном очень познавательно провели время. С ним было комфортно и интересно.
с Равшаном очень познавательно провели время. С ним было комфортно и интересно.
с Равшаном очень познавательно провели время. С ним было комфортно и интересно.
с Равшаном очень познавательно провели время. С ним было комфортно и интересно.
с Равшаном очень познавательно провели время. С ним было комфортно и интересно.
с Равшаном очень познавательно провели время. С ним было комфортно и интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Наш гид Равшан очень приятный, лёгкий в общении, внимательный. Всегда был готов ответить на вопросы и помогал нам, стараясь сделать для нас маршрут увлекательным!
Сам мастер-класс прошёл отлично. Мы сами готовили плов, Равшан и девушки делились полезными советами и секретами приготовления. Атмосфера была дружеской и расслабляющей.
Рекомендую гида и этот мастер-класс всем! Мы получили массу положительных эмоций!
Наш гид Равшан очень приятный, лёгкий в общении, внимательный. Всегда был готов ответить на вопросы и
Наш гид Равшан очень приятный, лёгкий в общении, внимательный. Всегда был готов ответить на вопросы и
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и окрестности Бухары, даже успели сделать тарелку на гончарном круге и расписать ее в национальном стиле. Равшан интересно рассказывает, не перегружает информацией и охотно отвечает на разные вопросы как об истории, так и о современной жизни города и страны. Очень здорово и небанально.
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и+1
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и
Вам был полезен этот отзыв?
М
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое знакомство с городом. Дополнительно мы заказали два мастер-класса: по гончарному мастерству и по приготовлению плова. Все было очень насыщенно, интересно и вкусно))).
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия прошла чудесно, Равшан прекрасный гид. Экскурсия была составлена с учетом всех наших пожеланий. Переживала как детям будет 8 и 10 лет, но в каждой локации находилось что-то для них интересное. Мы с супругом тоже остались довольны. Также Равшан помог подобрать нам интересный мастер класс, который стал прекрасным завершением дня
Экскурсия прошла чудесно, Равшан прекрасный гид. Экскурсия была составлена с учетом всех наших пожеланий. Переживала как
Экскурсия прошла чудесно, Равшан прекрасный гид. Экскурсия была составлена с учетом всех наших пожеланий. Переживала как
Экскурсия прошла чудесно, Равшан прекрасный гид. Экскурсия была составлена с учетом всех наших пожеланий. Переживала как
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Хотим поделиться своим впечатлением от проведенной Равшаном экскурсии. У нас была группа из 5 человек, и заранее мы попросили Равшана изменить план экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями. Равшан полностью
читать дальшеуменьшить

подстроил экскурсию под наши требования, помог организовать фотосессию, познакомил с ремесленниками, провел удивительную экскурсию по Бухаре. Экскурсия была незабываемой. Очень рекомендуем Равшана всем гостям прекрасного города Бухара. Жаль, что два дня пролетели очень быстро!

Хотим поделиться своим впечатлением от проведенной Равшаном экскурсии. У нас была группа из 5 человек, и
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии на «Бухара - город ремесленников»

Кулинарный мастер-класс в Бухаре: плов Авиценны и домашние бичаки
Пешая
2 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс в Бухаре: плов Авиценны и домашние бичаки
Побывать в бухарском доме и приготовить традиционные блюда своими руками
Начало: В жилом районе Старой Бухары
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:00
11 авг в 12:00
12 авг в 12:00
$35 за человека
Кулинарный мастер-класс «Готовим бухарский плов!»
Пешая
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Кулинарный мастер-класс «Готовим бухарский плов!»
Сделать ароматный плов и научиться подбирать для него продукты на восточном базаре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $140 за всё до 2 чел.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
На машине
4 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Медресе Чор-Минор, знаковая суфийская святыня и летняя резиденция бухарских эмиров
Начало: В районе старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $143 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Ваши атмосферные снимки в декорациях восточной сказки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре
от $200 за экскурсию