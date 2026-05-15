Равшан проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Во время индивидуальной экскурсии по Бухаре вы узнаете о традициях и секретах гиждуванской керамической школы, одной из древнейших в Узбекистане. Вас ждет мастер-класс по приготовлению плова и прогулка по Старому читать дальшеуменьшить
городу.
История ремесел, прославивших Бухару, откроется вам в мастерских: кукольной, ковровой, кузнечной, чеканной, золотошвейной, ювелирной и многих других. Утром вы отправитесь в Гиждуван, где находится одна из древнейших керамических школ региона.
В гончарной мастерской вы увидите процесс изготовления изделий и узнаете о тонкостях нанесения узоров.
Вернувшись в Бухару, вас ждет гастрономический мастер-класс по приготовлению традиционного узбекского плова.
После обеда вы прогуляетесь по историческому центру и посетите несколько ремесленных мастерских, где мастера поделятся с вами тонкостями своего искусства
Город издревле известен как центр культуры, торговли, науки и ремесла. Еще до нашей эры здесь чеканились монеты с изображением царей. Вы узнаете о знаменитых изделиях Бухары, которые славились во всем мире даже после распространения заводского производства. Я расскажу о знаменитом бухарском каракуле, который до сих пор здесь выделывается. Традициях пошива изысканных халатов золотыми нитями. И, конечно, об искусных кузнецах, ювелирах и чеканщиках, ставших известными далеко за пределами родного города.
Гиждуван — центр керамических изделий
Утром вы отправитесь в город в 50 км от Бухары, где находится одна из древнейших керамических школ региона. В гончарной мастерской вы увидите процесс изготовления изделий, откроете секреты особых свойств керамики, в которой можно даже готовить. Услышите, чем отличается гиждуванская керамика от других узбекских традиций. А также узнаете о тонкостях нанесения узоров, используемых красках и символике орнамента.
Мастер-класс по изготовлению плова
Вернувшись из Гиждувана, вы переместитесь в национальный дом, где для вас проведут гастрономический мастер-класс. Вы научитесь делать традиционный узбекский плов по всем правилам, а затем отведаете получившееся блюдо в теплой компании.
Прогулка по городу и ремесленным мастерским
После обеда я проведу небольшую экскурсию по историческому центру, расскажу о памятниках древнего и средневекового Востока — сказочных мечетях, минаретах, медресе и мавзолеях. А затем вы посетите несколько мастерских: кукольную, ковровую, кузнечную, чеканную, керамическую, мастерскую вышивки, золотошвейную, ювелирную и другие. Ремесленники с радостью поделятся с вами тонкостями своего искусства и покажут процесс работы.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
В стоимость входит трансфер на время поездки в Гиждуван, оставшаяся часть экскурсии проходит пешком
Отдельно оплачивается мастер-класс по приготовлению плова и обед — 15$/человека и входные билеты в архитектурные памятники — примерно 10$/человека
Дополнительные опции
Для групп из более чем 4 человек можно арендовать микроавтобус за дополнительную плату
Также я могу организовать мастер-класс по любому виду указанного в программе ремесла, примерная стоимость — 10-50$/человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равшан — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1979 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Равшан, я работаю гидом с 2013 года. Будучи внуком знаменитого археолога Средней Азии — Мусы Саиджанова, я преподнесу вам колорит, историю и жизнь Бухары в ее истинном, неповторимом многообразии. С радостью поделюсь с вами знаниями и тайнами, переданными мне из первых уст от людей, стоявших у истоков восстановления древнего города.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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н
нурлан
с Равшаном очень познавательно провели время. С ним было комфортно и интересно.
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Марина
Наш гид Равшан очень приятный, лёгкий в общении, внимательный. Всегда был готов ответить на вопросы и помогал нам, стараясь сделать для нас маршрут увлекательным! Сам мастер-класс прошёл отлично. Мы сами готовили плов, Равшан и девушки делились полезными советами и секретами приготовления. Атмосфера была дружеской и расслабляющей. Рекомендую гида и этот мастер-класс всем! Мы получили массу положительных эмоций!
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Ирина
Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и окрестности Бухары, даже успели сделать тарелку на гончарном круге и расписать ее в национальном стиле. Равшан интересно рассказывает, не перегружает информацией и охотно отвечает на разные вопросы как об истории, так и о современной жизни города и страны. Очень здорово и небанально.
+1
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М
Марина
Это была вторая экскурсия по городу и окрестностям Бухары, и она очень хорошо дополнила наше первое знакомство с городом. Дополнительно мы заказали два мастер-класса: по гончарному мастерству и по приготовлению плова. Все было очень насыщенно, интересно и вкусно))).
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Н
Наргиз
Экскурсия прошла чудесно, Равшан прекрасный гид. Экскурсия была составлена с учетом всех наших пожеланий. Переживала как детям будет 8 и 10 лет, но в каждой локации находилось что-то для них интересное. Мы с супругом тоже остались довольны. Также Равшан помог подобрать нам интересный мастер класс, который стал прекрасным завершением дня
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Л
Лайло
Хотим поделиться своим впечатлением от проведенной Равшаном экскурсии. У нас была группа из 5 человек, и заранее мы попросили Равшана изменить план экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями. Равшан полностью читать дальшеуменьшить
подстроил экскурсию под наши требования, помог организовать фотосессию, познакомил с ремесленниками, провел удивительную экскурсию по Бухаре. Экскурсия была незабываемой. Очень рекомендуем Равшана всем гостям прекрасного города Бухара. Жаль, что два дня пролетели очень быстро!
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