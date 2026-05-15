Равшан проводит ещё 1 экскурсию

Во время индивидуальной экскурсии по Бухаре вы узнаете о традициях и секретах гиждуванской керамической школы, одной из древнейших в Узбекистане. Вас ждет мастер-класс по приготовлению плова и прогулка по Старому

городу. История ремесел, прославивших Бухару, откроется вам в мастерских: кукольной, ковровой, кузнечной, чеканной, золотошвейной, ювелирной и многих других. Утром вы отправитесь в Гиждуван, где находится одна из древнейших керамических школ региона. В гончарной мастерской вы увидите процесс изготовления изделий и узнаете о тонкостях нанесения узоров. Вернувшись в Бухару, вас ждет гастрономический мастер-класс по приготовлению традиционного узбекского плова. После обеда вы прогуляетесь по историческому центру и посетите несколько ремесленных мастерских, где мастера поделятся с вами тонкостями своего искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Слава бухарских ремесленников

Город издревле известен как центр культуры, торговли, науки и ремесла. Еще до нашей эры здесь чеканились монеты с изображением царей. Вы узнаете о знаменитых изделиях Бухары, которые славились во всем мире даже после распространения заводского производства. Я расскажу о знаменитом бухарском каракуле, который до сих пор здесь выделывается. Традициях пошива изысканных халатов золотыми нитями. И, конечно, об искусных кузнецах, ювелирах и чеканщиках, ставших известными далеко за пределами родного города.

Гиждуван — центр керамических изделий

Утром вы отправитесь в город в 50 км от Бухары, где находится одна из древнейших керамических школ региона. В гончарной мастерской вы увидите процесс изготовления изделий, откроете секреты особых свойств керамики, в которой можно даже готовить. Услышите, чем отличается гиждуванская керамика от других узбекских традиций. А также узнаете о тонкостях нанесения узоров, используемых красках и символике орнамента.

Мастер-класс по изготовлению плова

Вернувшись из Гиждувана, вы переместитесь в национальный дом, где для вас проведут гастрономический мастер-класс. Вы научитесь делать традиционный узбекский плов по всем правилам, а затем отведаете получившееся блюдо в теплой компании.

Прогулка по городу и ремесленным мастерским

После обеда я проведу небольшую экскурсию по историческому центру, расскажу о памятниках древнего и средневекового Востока — сказочных мечетях, минаретах, медресе и мавзолеях. А затем вы посетите несколько мастерских: кукольную, ковровую, кузнечную, чеканную, керамическую, мастерскую вышивки, золотошвейную, ювелирную и другие. Ремесленники с радостью поделятся с вами тонкостями своего искусства и покажут процесс работы.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В стоимость входит трансфер на время поездки в Гиждуван, оставшаяся часть экскурсии проходит пешком

Отдельно оплачивается мастер-класс по приготовлению плова и обед — 15$/человека и входные билеты в архитектурные памятники — примерно 10$/человека

Дополнительные опции