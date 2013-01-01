Равшан проводит ещё 1 экскурсию

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Бухара — город ремесленников

Познакомиться с процессом изготовления искусных изделий и поразиться умению бухарских мастеров

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в вашем отеле
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

Равшан
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Равшан – Гид в Бухаре
Вы откроете традиции и секреты гиждуванской керамической школы, одной из древнейших в Узбекистане.

Пройдете мастер-класс по приготовлению плова и прогуляетесь по Старому городу.

Услышите историю 📖 ремесел, прославивших Бухару, и посетите целую вереницу мастерских: кукольную, ковровую, кузнечную, чеканную, золотошвейную, ювелирную и многие другие.
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников

Что вас ожидает

Слава бухарских ремесленников
Город издревле известен как центр культуры, торговли, науки и ремесла. Еще до нашей эры здесь чеканились монеты с изображением царей. Вы узнаете о знаменитых изделиях Бухары, которые славились во всем мире даже после распространения заводского производства. Я расскажу о знаменитом бухарском каракуле, который до сих пор здесь выделывается. Традициях пошива изысканных халатов золотыми нитями. И, конечно, об искусных кузнецах, ювелирах и чеканщиках, ставших известными далеко за пределами родного города.

Гиждуван — центр керамических изделий
Утром вы отправитесь в город в 50 км от Бухары, где находится одна из древнейших керамических школ региона. В гончарной мастерской вы увидите процесс изготовления изделий, откроете секреты особых свойств керамики, в которой можно даже готовить. Услышите, чем отличается гиждуванская керамика от других узбекских традиций. А также узнаете о тонкостях нанесения узоров, используемых красках и символике орнамента.

Мастер-класс по изготовлению плова
Вернувшись из Гиждувана, вы переместитесь в национальный дом, где для вас проведут гастрономический мастер-класс. Вы научитесь делать традиционный узбекский плов по всем правилам, а затем отведаете получившееся блюдо в теплой компании.

Прогулка по городу и ремесленным мастерским
После обеда я проведу небольшую экскурсию по историческому центру, расскажу о памятниках древнего и средневекового Востока — сказочных мечетях, минаретах, медресе и мавзолеях. А затем вы посетите несколько мастерских: кукольную, ковровую, кузнечную, чеканную, керамическую, мастерскую вышивки, золотошвейную, ювелирную и другие. Ремесленники с радостью поделятся с вами тонкостями своего искусства и покажут процесс работы.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит трансфер на время поездки в Гиждуван, оставшаяся часть экскурсии проходит пешком
  • Отдельно оплачивается мастер-класс по приготовлению плова и обед — 15$/человека и входные билеты в архитектурные памятники — примерно 10$/человека

Дополнительные опции

  • Для групп из более чем 4 человек можно арендовать микроавтобус за дополнительную плату
  • Также я могу организовать мастер-класс по любому виду указанного в программе ремесла, примерная стоимость — 10-50$/человека
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников
Бухара — город ремесленников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Равшан
Равшан
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Равшан, я работаю гидом с 2013 года. Будучи внуком знаменитого археолога Средней Азии — Мусы Саиджанова, я преподнесу вам колорит, историю и жизнь Бухары в ее истинном, неповторимом многообразии. С радостью поделюсь с вами знаниями и тайнами, переданными мне из первых уст от людей, стоявших у истоков восстановления древнего города.
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Равшан проводит ещё 1 экскурсию

Сказочная БухараСказочная БухараСказочная Бухара
60 за экскурсию
5 часов
7 отзывов
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Приглашаю посетить легендарную Бухару — колыбель науки, искусства и торговли Узбекистана. Вы погуляете по улочкам Старого города и ощутите загадочный средневековый колорит. Я покажу вам самые важные достопримечательности Бухары: торговые купола, величественные архитектурные ансамбли Лаби-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк и мавзолей. Расскажу об истории, разнообразной культуре, гастрономических изысках и традициях местного народа. Вы почувствуете душу и сердце Бухары и, надеюсь, захотите в нее вернуться!

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