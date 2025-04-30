читать дальше

организатору Сиявушу, и водителю Адилбеку, и гиду Дадахону.

Дорога дальняя, большей частью монотонная, представляю, как тяжело приходится водителю. Но Адилбек профессионально справился с задачей: понравилась манера вождения, пунктуальность и вежливость.

Дадахон показал мне Хиву, в ненавязчивой манере рассказал много интересного, подсказал, на какие детали той или иной достопримечательности обратить внимание, какие блюда хивинской кухни попробовать на обед.

Тем путешественникам, которые хотят посетить данную экскурсию, нужно учесть, что она долгая: меня забрали от отеля в 5 утра, а вернули примерно в 20:00, дорога в одну сторону занимает примерно 4,5 часа, поэтому она не для семей с маленькими детьми, устану и дети, и родители.