Отправляемся в сказочный город из Бухары! По пути сделаем остановку в зелёном оазисе — тропическом саду, где можно немного отдохнуть и перекусить. А затем нас ждёт Хива — настоящий город-музей
Описание экскурсииПриглашаем вас в путешествие из Бухары в Хиву — настоящий город-музей под открытым небом, где стены древней Ичан-Калы, охраняемой ЮНЕСКО, хранят память о караванах, ханах и зодчих Средневековья. Это будет насыщенный день среди шедевров восточной архитектуры и легенд Великого шелкового пути. По пути мы сделаем остановку в тропическом саду — здесь можно немного отдохнуть, прогуляться среди зелени и насладиться легким перекусом перед дорогой в прошлое. В Хиве нас встретит Ота Дарвоза — ворота в сердце Ичан-Калы. Дальше вы увидите все главные символы города: медресе Мухаммад-Амин хана, загадочный минарет Калта Минор, цитадель Куня-Арк, мечеть Джума с сотнями резных колонн, гарем в дворце Таш-Хаули и многие другие памятники Хивы. От музея немцев-меннонитов до минарета Ислама-Ходжи — вы откроете для себя многогранную историю Хорезма. День завершится посещением мавзолея Пахлавана Махмуда, который станет достойным финалом вашей прогулки по городу-сказке. Это путешествие даст вам возможность пройти по улицам Хивы, почувствовать её атмосферу и увидеть, как оживают страницы истории Востока. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ота дарвоза (отцовские ворота)
- Медресе Мухаммад Аминхан, и минерат его 1851 - 1854
- Мухаммад Рахимхон медресе 1871 года
- Немцы (меннониты) которые жилы у нас 50 лет
- Джума мечеть 10 века
- Мухаммад Амин (инок 1765 года музей Учёных)
- Тош Ховли дворец Аллакулихана (1830-1838)
- Гарем (не допускаемое место посторонних мужчин)
- Караван Сарай (гостиница для караванов 1830)
- Медресе Ислам Ходжа и его самый высокий минарет (1910-1912)
- Пахлован Махмуд Мавзолей (1247-1326)
- Медресе Шергазихан (Медицина 1765 год)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
30 апр 2025
В
Вероника
28 мар 2025
Очень хотела посетить Хиву из Бухары одним днём именно на экскурсию, но попадались только объявления о трансфере в одну сторону. К моей удаче, возможность появилась. Большое спасибо за это и
Похожие экскурсии из Бухары
Фотопрогулка
до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Ваши атмосферные снимки в декорациях восточной сказки
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
14 ноя в 00:00
15 ноя в 00:00
$241 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточная красавица Бухара
Путешествие в Бухару - это встреча с историей и культурой Востока. Прогулка по старинным улочкам, посещение медресе и мечетей подарят незабываемые впечатления
Начало: В центре Бухары
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
$88 за всё до 5 чел.