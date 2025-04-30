Мои заказы

Экскурсия из Бухары в Восточную Сказку (Хиву)

Экскурсия из Бухары в Восточную Сказку
Отправляемся в сказочный город из Бухары! По пути сделаем остановку в зелёном оазисе — тропическом саду, где можно немного отдохнуть и перекусить. А затем нас ждёт Хива — настоящий город-музей
под открытым небом.

За стенами Ичан-калы вы окунётесь в атмосферу средневекового Востока: древние медресе, минареты, мечети, мавзолеи и дворцы, сохранившиеся с X века. Это путешествие станет прикосновением к живой истории и одной из самых ярких жемчужин Узбекистана.

5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00, 04:00, 05:00, 06:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас в путешествие из Бухары в Хиву — настоящий город-музей под открытым небом, где стены древней Ичан-Калы, охраняемой ЮНЕСКО, хранят память о караванах, ханах и зодчих Средневековья. Это будет насыщенный день среди шедевров восточной архитектуры и легенд Великого шелкового пути. По пути мы сделаем остановку в тропическом саду — здесь можно немного отдохнуть, прогуляться среди зелени и насладиться легким перекусом перед дорогой в прошлое. В Хиве нас встретит Ота Дарвоза — ворота в сердце Ичан-Калы. Дальше вы увидите все главные символы города: медресе Мухаммад-Амин хана, загадочный минарет Калта Минор, цитадель Куня-Арк, мечеть Джума с сотнями резных колонн, гарем в дворце Таш-Хаули и многие другие памятники Хивы. От музея немцев-меннонитов до минарета Ислама-Ходжи — вы откроете для себя многогранную историю Хорезма. День завершится посещением мавзолея Пахлавана Махмуда, который станет достойным финалом вашей прогулки по городу-сказке. Это путешествие даст вам возможность пройти по улицам Хивы, почувствовать её атмосферу и увидеть, как оживают страницы истории Востока. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на автомобиле.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ота дарвоза (отцовские ворота)
  • Медресе Мухаммад Аминхан, и минерат его 1851 - 1854
  • Мухаммад Рахимхон медресе 1871 года
  • Немцы (меннониты) которые жилы у нас 50 лет
  • Джума мечеть 10 века
  • Мухаммад Амин (инок 1765 года музей Учёных)
  • Тош Ховли дворец Аллакулихана (1830-1838)
  • Гарем (не допускаемое место посторонних мужчин)
  • Караван Сарай (гостиница для караванов 1830)
  • Медресе Ислам Ходжа и его самый высокий минарет (1910-1912)
  • Пахлован Махмуд Мавзолей (1247-1326)
  • Медресе Шергазихан (Медицина 1765 год)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
O
Olga
30 апр 2025
В
Вероника
28 мар 2025
Очень хотела посетить Хиву из Бухары одним днём именно на экскурсию, но попадались только объявления о трансфере в одну сторону. К моей удаче, возможность появилась. Большое спасибо за это и
организатору Сиявушу, и водителю Адилбеку, и гиду Дадахону.
Дорога дальняя, большей частью монотонная, представляю, как тяжело приходится водителю. Но Адилбек профессионально справился с задачей: понравилась манера вождения, пунктуальность и вежливость.
Дадахон показал мне Хиву, в ненавязчивой манере рассказал много интересного, подсказал, на какие детали той или иной достопримечательности обратить внимание, какие блюда хивинской кухни попробовать на обед.
Тем путешественникам, которые хотят посетить данную экскурсию, нужно учесть, что она долгая: меня забрали от отеля в 5 утра, а вернули примерно в 20:00, дорога в одну сторону занимает примерно 4,5 часа, поэтому она не для семей с маленькими детьми, устану и дети, и родители.

