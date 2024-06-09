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будут остановки в живописных местах и у чайханы, где готовят потрясающие блюда узбекской кухни. Водитель заберёт вас из отеля и с комфортом доставит до пункта назначения.



По дороге вы увидите бескрайнюю пустыню Кызылкум, которая занимает большую часть земель современного Узбекистана. Сделаем несколько остановок для отдыха, полюбуемся пейзажами и, если повезёт, встретим варанов.



Также по желанию заедем в придорожную чайхану, где готовят фирменную жареную рыбу и другие национальные блюда.



Поедем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Captiva или Chevrolet Orlando. Дорога занимает от 7 часов. Багаж - до двух чемоданов на одно авто. Возможен трансфер в обратную сторону за ту же цену. По желанию остановимся в чайхане на обед (оплачивается отдельно). С вами поедет профессиональный водитель из нашей команды