Хотите быстро и без лишних забот доехать из Бухары до Хивы или обратно? Всё устроено для вашего комфорта! Водители - профессионалы своего дела, безопасно доставят вас по указанному адресу.
По дороге
По дороге
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🌄 Живописные остановки
- 🍽 Вкусная узбекская кухня
- 🏜 Путешествие через пустыню
- 🧳 Удобный багажный отсек
- 🛡 Профессиональные водители
Что можно увидеть
- Пустыня Кызылкум
- Чайхана
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 14:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Наш водитель заберёт вас из отеля и с комфортом доставит до пункта назначения. По дороге вы увидите бескрайнюю пустыню Кызылкум, которая занимает большую часть земель современного Узбекистана. По пути сделаем несколько остановок для отдыха, полюбуемся пейзажами и, если повезёт, встретим варанов. Также по желанию заедем в придорожную чайхану, где готовят фирменную жареную рыбу и другие национальные блюда.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Captiva или Chevrolet Orlando. Дорога занимает от 7 часов.
- Багаж — до двух чемоданов на одно авто
- Также возможен трансфер в обратную сторону за ту же цену
- По желанию остановимся в чайхане на обед (оплачивается отдельно)
- С вами поеду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 691 туриста
Я Джамшед, представляю команду профессиональных гидов в Узбекистане. Мы уже много лет организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту наших городов и гостеприимство местных жителей.Задать вопрос
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