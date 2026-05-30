Путешествие из Бухары в Хиву на современном скоростном поезде — это идеальное сочетание комфорта, скорости и ярких впечатлений.
Описание экскурсииПутешествие в Хиву на современном скоростном поезде — это комфортный и удобный способ познакомиться с одним из самых красивых исторических городов Узбекистана. Всего за 3 часа 20 минут вы преодолеете путь из Бухары в Хиву в современных вагонах с кондиционером и удобными креслами, наслаждаясь спокойной дорогой и пейзажами страны за окном. По прибытии на вокзал Хивы вас встретит профессиональный гид, после чего начнётся экскурсия по древнему городу-музею под открытым небом. Вас ждёт знакомство с уникальным архитектурным ансамблем Ичан-Кала, величественными минаретами, медресе, дворцами и крепостными стенами, которые на протяжении веков сохраняют атмосферу Великого Шёлкового пути. Экскурсия станет прекрасной возможностью увидеть главные достопримечательности Хивы, погрузиться в её богатую историю и культуру, а также провести день максимально комфортно и насыщенно.
По договоренности с туристом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время экскурсии вы посетите исторический комплекс Ичан-Кала
- Увидите знаменитый минарет Кальта-Минор
- Крепость Куня-Арк
- Дворец Таш-Хаули
- Джума-мечеть
- Минарет Ислам-Ходжи и мавзолей Пахлаван Махмуда. Прогулка по древним улицам города позволит окунуться в атмосферу средневекового Востока и познакомиться с богатым наследием Великого Шёлкового пути
Что включено
- Билет на скоростной поезд Бухара - Хива/nВстреча на железнодорожном вокзале Хивы /nУслуги профессионального русскоговорящего гида/nЭкскурсионная программа по Хиве
Что не входит в цену
- Входные билеты на достопримечательности (ориентировочно 20 USD на человека) /nПитание/nПрочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Хивы
Завершение: Хива
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
