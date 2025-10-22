Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание трансферЭкскурсия по крепостям Хорезма с трансфером из Бухары в Хиву предлагает уникальную возможность исследовать исторические памятники и насладиться живописными пейзажами Узбекистана. Важная информация: Этот трансфер станет не только удобным способом перемещения, но и захватывающим путешествием в историю Хорезма. Эта поездка без гида, в сопровождении опытного водителя с лицензией.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара ваша гостиница
Завершение: Хива ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Этот трансфер станет не только удобным способом перемещения, но и захватывающим путешествием в историю Хорезма
- Эта поездка без гида, в сопровождении опытного водителя с лицензией
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
22 окт 2025
Отличный вариант трансфера между городами с посещением древних крепостей. Комфортная машина. По дороге несколько раз останавливались: прошлись по пустыне, посмотрели, как растет хлопок, пообедали. За разговорами с водителем о быте и традициях Узбекистана, дорога не показалась утомительной. Крепости очень понравились, особенно первые две. Шикарные панорамные виды с остатков крепостных стен. Спасибо за трансфер.
A
Antonina
20 окт 2025
К
Карина
15 окт 2025
Хорошая поездка с вежливым и заботливым водителем. Шухрат не жалел времени, чтобы показать нам крепости Хорезма, где мы могли погулять, набраться впечатлений и сделать красивые фотографии. Мы довольны!
А
Андрей
29 сен 2025
I
ILAN
21 авг 2025
Прекрасный способ путешествия из Бухары в Хиву. Все прошло замечательно.
Е
ЕЛЕНА
3 мая 2025
спасибо, все отлично. проехались по пустыне-пофотографировались… посетили древние крепости. увидели верблюдов. единственно что предпочитается "климат контроль", а не кондиционер. надуло шею.
N
Nina
1 апр 2025
Поездка понравилась. Хороша сама по себе идея - совместить переезд из города в город с посещением древних крепостей. Самое сильное впечатление - Аязкала. Она была первой, и там видно меньше
