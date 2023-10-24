Посетить главные места Бухары и с комфортом добраться до Самарканда
Предлагаю удобный комбинированный вариант для самостоятельных путешественников по Узбекистану! Я проведу для вас полноценную обзорную экскурсию по Бухаре, затем отвезу на комфортном новом кроссовере в Самарканд. Там вы сможете продолжить знакомство с нашей многогранной страной. Я с радостью вам в этом помогу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите главные достопримечательности Бухары:
- Ляби-Хауз. Центральная площадь, где я покажу вам старинные мечети, медресе и водоём, спасающий от жары жителей пустыни.
- Мечеть Магоки-Аттори. Вы увидите средневековую колонно-купольную мечеть и узнаете, чем она притягивает археологов.
- Торговые купола. В 16 веке Бухара стала столицей ханства: её наполонили оживлённые базары и ремесленные лавки. Их торговые купола дошли до наших дней!
- Минарет Калян. Самое узнаваемое и фотографируемое место Бухары. Почему — узнаете на экскурсии.
- Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Медресе-близнецы, в одном из которых сохранилось легендарное гнездо аиста, насчитывающее более двух веков.
- Крепость Арк. Вы увидите величественную цитадель, защищавшую город с 4 века до н. э. Я поделюсь её богатой историей.
- Мавзолей Саманидов. Мы посетим фамильную усыпальницу правителей династии Саманидов и расшифруем её архитектурные особенности.
Кроме того, я покажу вам медресе Чор-Минор, мечеть Боло-Хауз и дворец Ситораи Мохи Хоса — летнюю резиденцию последнего эмира Бухары.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом кроссовере с кондиционером Chevrolet Tracker 2020 г. в.
- Тайминг: обзорная экскурсия по Бухаре — 6 часов, трансфер в Самарканд — 4 часа
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около 15$ c человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 176 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском, узбекском и английском языках. Прекрасно понимаю, чего ждёт гость, попадая в новую страну. В первую очередь я ваш друг и только потом гид. Вы услышите, как разные культуры сосуществуют в нашем тёплом во всех смыслах городе, как живёт местный народ, как традиции переплетаются с современностью. Со мной вы узнаете и увидите больше, чем можете предположить.
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