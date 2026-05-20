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Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд

Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений.

Утро начинается в Бухаре, где вас ждут самые знаковые места: от Ляби-Хауз, сердца древнего города, до величественной Крепости Арк, стоящей с 4 века до
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Н.Э.

Вы узнаете, почему Минарет Калян стал символом Бухары, и раскроете тайны медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Но это только начало. После обеда на вас ждет комфортный переезд в Самарканд на автомобиле премиум-класса.

Этот день станет для вас незабываемым путешествием в прошлое, позволяющим коснуться великой истории Узбекистана.

Экскурсия подходит как для любителей истории, так и для тех, кто хочет насладиться красотами восточных городов.

Входные билеты оплачиваются отдельно, что позволяет вам самостоятельно выбирать, какие объекты посетить. Подарите себе день, полный открытий и ярких впечатлений, выбрав нашу экскурсию

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортный трансфер на новом кроссовере
  • 🏛 Уникальные исторические достопримечательности
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид с глубокими знаниями
  • 🌟 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
  • 🎟 Доступные входные билеты
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд

Что можно увидеть

  • Ляби-Хауз
  • Мечеть Магоки-Аттори
  • Торговые купола
  • Минарет Калян
  • Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана
  • Крепость Арк
  • Мавзолей Саманидов
  • Медресе Чор-Минор
  • Мечеть Боло-Хауз
  • Дворец Ситораи Мохи Хоса

Описание экскурсии

Вы увидите главные достопримечательности Бухары:

  • Ляби-Хауз. Центральная площадь, где я покажу вам старинные мечети, медресе и водоём, спасающий от жары жителей пустыни.
  • Мечеть Магоки-Аттори. Вы увидите средневековую колонно-купольную мечеть и узнаете, чем она притягивает археологов.
  • Торговые купола. В 16 веке Бухара стала столицей ханства: её наполонили оживлённые базары и ремесленные лавки. Их торговые купола дошли до наших дней!
  • Минарет Калян. Самое узнаваемое и фотографируемое место Бухары. Почему — узнаете на экскурсии.
  • Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Медресе-близнецы, в одном из которых сохранилось легендарное гнездо аиста, насчитывающее более двух веков.
  • Крепость Арк. Вы увидите величественную цитадель, защищавшую город с 4 века до н. э. Я поделюсь её богатой историей.
  • Мавзолей Саманидов. Мы посетим фамильную усыпальницу правителей династии Саманидов и расшифруем её архитектурные особенности.

Кроме того, я покажу вам медресе Чор-Минор, мечеть Боло-Хауз и дворец Ситораи Мохи Хоса — летнюю резиденцию последнего эмира Бухары.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле премиум-класса Kia Sportage X Line. Зимой все сидения подогреваются, а летом работает кондиционер
  • Тайминг: обзорная экскурсия по Бухаре — 6 часов, трансфер в Самарканд — 4 часа
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около 15$ c человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух
Шохрух — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я магистр Университета дипломатии, выбравший работу всей души и сердца — влюблять гостей в Узбекистан! Моя профессиональная команда проводит экскурсии не по маркетинговым шаблонам, а по зову сердца! Наши программы — не про суету, а про душевный покой после экскурсии. Мы не показываем, а зовём поучаствовать, и ровно в этот момент вы понимаете: вы не турист — вы часть нашей земли!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Экскурсию и переезд для меня с мужем должен был провести Шохрух. Но он что-то напутал, и у нас чуть-чуть все не сорвалось. Уже начала думать, что придется что-то менять, искать
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билеты до Самарканда. Но к чести Шохруха, он нашел нам чудесного экскурсовода по Бухаре, Азизу. И мы все-таки добрались, хоть и медленно, до Самарканда.
Азиза - это ЧУДЕСНЫЙ экскурсовод!! Огромное ей спасибо, что она выручила нас. Прекрасное знание Бухары, истории и все достопримечательностей. С ней было интересно! Пять часов при температуре 34 градусов прошли как 10 минут! Время пролетело быстро и хотелось слушать ее еще и еще. Уважаемая Азиза - спасибо вам большое!
Если найдете ее на сайте рекомендую ее всем!
Также спасибо Шохруху за организацию нашей экскурсии по Бухаре и переезд. Слава богу, что все так удачно все-таки получилось!

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K
Замечательный гид и собеседник. Советую!
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