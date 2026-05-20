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билеты до Самарканда. Но к чести Шохруха, он нашел нам чудесного экскурсовода по Бухаре, Азизу. И мы все-таки добрались, хоть и медленно, до Самарканда.

Азиза - это ЧУДЕСНЫЙ экскурсовод!! Огромное ей спасибо, что она выручила нас. Прекрасное знание Бухары, истории и все достопримечательностей. С ней было интересно! Пять часов при температуре 34 градусов прошли как 10 минут! Время пролетело быстро и хотелось слушать ее еще и еще. Уважаемая Азиза - спасибо вам большое!

Если найдете ее на сайте рекомендую ее всем!

Также спасибо Шохруху за организацию нашей экскурсии по Бухаре и переезд. Слава богу, что все так удачно все-таки получилось!