Представьте себе день, полный открытий и впечатлений.
Утро начинается в Бухаре, где вас ждут самые знаковые места: от Ляби-Хауз, сердца древнего города, до величественной Крепости Арк, стоящей с 4 века до
Утро начинается в Бухаре, где вас ждут самые знаковые места: от Ляби-Хауз, сердца древнего города, до величественной Крепости Арк, стоящей с 4 века до
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный трансфер на новом кроссовере
- 🏛 Уникальные исторические достопримечательности
- 📸 Возможность сделать красивые фотографии
- 👨🏫 Профессиональный гид с глубокими знаниями
- 🌟 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
- 🎟 Доступные входные билеты
Что можно увидеть
- Ляби-Хауз
- Мечеть Магоки-Аттори
- Торговые купола
- Минарет Калян
- Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана
- Крепость Арк
- Мавзолей Саманидов
- Медресе Чор-Минор
- Мечеть Боло-Хауз
- Дворец Ситораи Мохи Хоса
Описание экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности Бухары:
- Ляби-Хауз. Центральная площадь, где я покажу вам старинные мечети, медресе и водоём, спасающий от жары жителей пустыни.
- Мечеть Магоки-Аттори. Вы увидите средневековую колонно-купольную мечеть и узнаете, чем она притягивает археологов.
- Торговые купола. В 16 веке Бухара стала столицей ханства: её наполонили оживлённые базары и ремесленные лавки. Их торговые купола дошли до наших дней!
- Минарет Калян. Самое узнаваемое и фотографируемое место Бухары. Почему — узнаете на экскурсии.
- Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Медресе-близнецы, в одном из которых сохранилось легендарное гнездо аиста, насчитывающее более двух веков.
- Крепость Арк. Вы увидите величественную цитадель, защищавшую город с 4 века до н. э. Я поделюсь её богатой историей.
- Мавзолей Саманидов. Мы посетим фамильную усыпальницу правителей династии Саманидов и расшифруем её архитектурные особенности.
Кроме того, я покажу вам медресе Чор-Минор, мечеть Боло-Хауз и дворец Ситораи Мохи Хоса — летнюю резиденцию последнего эмира Бухары.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле премиум-класса Kia Sportage X Line. Зимой все сидения подогреваются, а летом работает кондиционер
- Тайминг: обзорная экскурсия по Бухаре — 6 часов, трансфер в Самарканд — 4 часа
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около 15$ c человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я магистр Университета дипломатии, выбравший работу всей души и сердца — влюблять гостей в Узбекистан! Моя профессиональная команда проводит экскурсии не по маркетинговым шаблонам, а по зову сердца! Наши программы — не про суету, а про душевный покой после экскурсии. Мы не показываем, а зовём поучаствовать, и ровно в этот момент вы понимаете: вы не турист — вы часть нашей земли!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсию и переезд для меня с мужем должен был провести Шохрух. Но он что-то напутал, и у нас чуть-чуть все не сорвалось. Уже начала думать, что придется что-то менять, искать
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K
Замечательный гид и собеседник. Советую!
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