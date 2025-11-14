Культурно-познавательная экскурсия по городу «Древняя Бухара»

Ю Юлия Получили огромное удовольствие от экскурсии! Гид очень интересно рассказывает про историю страны и города! Спасибо за профессионализм и приятную атмосферу.

Т Татьяна Нашей семье все понравилось. Гуля очень милая девушка, спокойно не спеша провела по всем локациям, рассказала всю историю. Подсказала, где что купить, сфотографировала в нужных местах, подсказала куда идти на обед и забронировала столик в ресторане, чтоб мы точно сели в хорошей локации.

О Ольга Экскурсия понравилась. Гуля провела ее профессионально. Хотелось бы побольше информации про узбекские традиции жизни.

Н Наталья Прекрасный экскурсовод, все рассказала и показала. Знающий историю и легенды своего города, реагировала на наши просьбы, посоветовала, что купить на память. Спасибо большое.

Гид Гуля (Гулчехра Алаева) абсолютно в теме. Грамотная речь, знание материала, внимание к гостям: отдохнуть-пожалуйста, водички-там, сувенир-здесь дешевле..

По завершении посоветовала замечательное аутентичное кафе.

Удивительно то, что обратный путь к машине мы проделали за 12 минут. Представьте, сколько раз мы останавливались во время экскурсии, насколько обстоятелен был рассказ.

Итого, понравилось очень. Про экскурсию: очень познавательно, обстоятельно, интересно. За 3.5 часа прошли от Ляби Хауз до водонапрной башни, торговый путь, священный для каждого туриста. Заглянули во все значимые с точки зрения архитектуры,

А Андрей Огромное спасибо за две прекрасных экскурсии по Бухаре. Гуля очень приятный собеседник с хорошим чувством юмора и отличным русским языком. Нашей семье было очень приятно познакомиться с городом в компании Гули. Бухара прекрасна. Жители гостеприимны. Спасибо большое!

Д Денис Всем рекомендуем экскурсию по Бухаре вместе с прекрасной и обварожительной экскурсоводом Гулей! Очень понравилось,как все прошло. Все хорошо,и профессионально нам рассказывали и показывали во время нашей прогулки. Погружение в историю было 100%! Как говорится:"без лишнего". Многое узнали нового. С нами были маленькие детки,и даже им понравилось,и слушали тоже рассказы от Гули. Всем удачи,и хорошего настроения!)

О Оксана

О Ольга Очень понравилась гид, Гуля. Замечательная девушка, которая знает и любит свой город. Хороший русский.

Спасибо большое!

G Galina Все прекрасно, гид замечательный.

М Михаил Понравилось все

М Мария Великолепная экскурсия! Замечательная гид Гуля. Знает историю города, отвечает на все вопросы. С ней было очень комфортно и насыщенно. Однозначно рекомендую гида.

Е Екатерина Все отлично!

Я Яна Экскурсия с Гулчехрой по Бухаре очень понравилась. Увидели все древние объекты и узнали очень много интересной информации об истории города, народа и архитектуре.

Однозначно рекомендую гида всем, кто хочет познакомиться с этим прекрасным городом.