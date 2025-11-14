Мои заказы

Культурно-познавательная экскурсия по городу «Древняя Бухара»

Описание экскурсии

Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии, где каждая улочка пропитана историей. Это место, где история и культура переплетаются, создавая атмосферу, наполненную духом древней цивилизации. Вас ждёт прогулка по старой частью города по узким улицам, ощущая колорит древности Бухары с интересными рассказами о главных достопримечательностях города.

Любой удобный день, начиная с 09:30 до 15:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ансамбль Ляби Хауз
  • Медресе Кукельдаш
  • Медресе Нодира Девонбеги
  • Хонако Нодира Девонбеги
  • Синагога XVI века
  • Еврейский дом с комнатой XVI века и XIX века
  • Мечеть Магоки Аттари
  • Караван-сараи
  • Торговые купола
  • Токи Сарафон
  • Токи Телпакфрушон
  • Токи Заргарон
  • Закрытый торговый купол XVI века Тим Абдуллахана
  • Комплекс Куш медресе, Медресе Мирзо Улугбека, Медресе Абдулазизхана
  • Ансамбль Пои Калон
  • Минарет Калон
  • Мечеть Калон
  • Медресе Мири Араб
  • Хаммамы XVI века
  • Цитадель Арк
  • Комплекс Боло Хауз
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухарская область, Бухара, улица Мехтар Анбар
Завершение: Мавзолей Саманидов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

Ю
Юлия
14 ноя 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии! Гид очень интересно рассказывает про историю страны и города! Спасибо за профессионализм и приятную атмосферу.
Т
Татьяна
8 ноя 2025
Нашей семье все понравилось. Гуля очень милая девушка, спокойно не спеша провела по всем локациям, рассказала всю историю. Подсказала, где что купить, сфотографировала в нужных местах, подсказала куда идти на обед и забронировала столик в ресторане, чтоб мы точно сели в хорошей локации.
О
Ольга
3 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Гуля провела ее профессионально. Хотелось бы побольше информации про узбекские традиции жизни.
Н
Наталья
26 окт 2025
Прекрасный экскурсовод, все рассказала и показала. Знающий историю и легенды своего города, реагировала на наши просьбы, посоветовала, что купить на память. Спасибо большое.
О
Олег
13 окт 2025
Про экскурсию: очень познавательно, обстоятельно, интересно. За 3.5 часа прошли от Ляби Хауз до водонапрной башни, торговый путь, священный для каждого туриста. Заглянули во все значимые с точки зрения архитектуры,
читать дальше

истории и религии места.
Гид Гуля (Гулчехра Алаева) абсолютно в теме. Грамотная речь, знание материала, внимание к гостям: отдохнуть-пожалуйста, водички-там, сувенир-здесь дешевле..
По завершении посоветовала замечательное аутентичное кафе.
Удивительно то, что обратный путь к машине мы проделали за 12 минут. Представьте, сколько раз мы останавливались во время экскурсии, насколько обстоятелен был рассказ.
Итого, понравилось очень.

А
Андрей
12 окт 2025
Огромное спасибо за две прекрасных экскурсии по Бухаре. Гуля очень приятный собеседник с хорошим чувством юмора и отличным русским языком. Нашей семье было очень приятно познакомиться с городом в компании Гули. Бухара прекрасна. Жители гостеприимны. Спасибо большое!
Д
Денис
7 окт 2025
Всем рекомендуем экскурсию по Бухаре вместе с прекрасной и обварожительной экскурсоводом Гулей! Очень понравилось,как все прошло. Все хорошо,и профессионально нам рассказывали и показывали во время нашей прогулки. Погружение в историю было 100%! Как говорится:"без лишнего". Многое узнали нового. С нами были маленькие детки,и даже им понравилось,и слушали тоже рассказы от Гули. Всем удачи,и хорошего настроения!)
О
Оксана
5 окт 2025
О
Ольга
29 сен 2025
Очень понравилась гид, Гуля. Замечательная девушка, которая знает и любит свой город. Хороший русский.
Спасибо большое!
G
Galina
27 сен 2025
Все прекрасно, гид замечательный.
М
Михаил
25 сен 2025
Понравилось все
М
Мария
25 сен 2025
Великолепная экскурсия! Замечательная гид Гуля. Знает историю города, отвечает на все вопросы. С ней было очень комфортно и насыщенно. Однозначно рекомендую гида.
Е
Екатерина
12 сен 2025
Все отлично!
Я
Яна
3 сен 2025
Экскурсия с Гулчехрой по Бухаре очень понравилась. Увидели все древние объекты и узнали очень много интересной информации об истории города, народа и архитектуре.
Однозначно рекомендую гида всем, кто хочет познакомиться с этим прекрасным городом.
М
Марина
23 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Гулей. Увлекательная, интересная экскурсия по значимым историческим местами Бухары. Гуля знает историю своего города, умеет заинтересовать и показать всё самое лучшее и интересное. Время пролетело незаметно. Спасибо большое за рассказ! Рекомендую!

