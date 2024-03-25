Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, пройдитесь по узким переулкам и встретьте величие архитектуры XVI века
Представьте себя путешественником, шагающим по историческим тропам древней Бухары, города, который веками был сердцем Великого Шелкового Пути.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в прошлое, позволив прикоснуться к величию и красоте архитектуры, которая веками вдохновляла путешественников со всего мира.
Ваш путь пройдет через узкие переулки, торговые купола, где когда-то собирались купцы со всех уголков мира, караван-сараи, которые служили пристанищем для путешественников, и мечети, наполненные духовностью и тишиной.
Вы увидите древние медресе, где до сих пор живет наука, и дома с уникальной резьбой, которые словно страницы истории, рассказывающие о быте и культуре прошлых веков.
Пожалуйста, подготовьтесь к путешествию: выберите удобную одежду и обувь, не забудьте про солнечные очки, чтобы ничто не отвлекало вас от погружения в атмосферу этого уникального места.
Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и глубокое понимание истории и культуры Бухары
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в прошлое, позволив прикоснуться к величию и красоте архитектуры, которая веками вдохновляла путешественников со всего мира.
Ваш путь пройдет через узкие переулки, торговые купола, где когда-то собирались купцы со всех уголков мира, караван-сараи, которые служили пристанищем для путешественников, и мечети, наполненные духовностью и тишиной.
Вы увидите древние медресе, где до сих пор живет наука, и дома с уникальной резьбой, которые словно страницы истории, рассказывающие о быте и культуре прошлых веков.
Пожалуйста, подготовьтесь к путешествию: выберите удобную одежду и обувь, не забудьте про солнечные очки, чтобы ничто не отвлекало вас от погружения в атмосферу этого уникального места.
Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и глубокое понимание истории и культуры Бухары
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ансамбль «Ляби Хауз»
- Бухарский Еврейский Квартал и Еврейская Синагога 16 в
- Торговые купола 16 в
- Бани 16 в
- Мечеть «Магоки Аттори» 12 в
- «Кош медресе» - Улугбека и Абдулазизхана 15-17 вв
- Комплекс "Пои Калон" - Величайший Минарет - Башня 12 в., действующее медресе - "Мири Араб" 16 в., действующая самая большая мечеть - "Калон" 16 в
- Крепость Арк - дворец Бухарских правителей 4 в. до нашей эры,16 в
- Прекрасная мечеть с 20 колоннами - «Боло Хауз» 18 в
Описание
Что вас ожидает: Жемчужина Востока — красавица Бухара Пеший тур по переулкам, торговым куполам, дворцам, караван сараям и мечетям старого города Бухары. На экскурсии со мной у Вас будет возможность прикоснуться к истории — к воротам по сей день действующего медресе XVI века, к дверям домов, которые украшены прекрасной резьбой, мы будем ходить по тем путям, через которых проходили караваны Великого Шелкового Пути, мы с Вами увидим те места, где торговались, меняли валюты, жили, молились и учились-торговцы, купцы, ученые всех времен. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и солнечные очки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль «Ляби Хауз»
- Бухарский Еврейский Квартал и Еврейская Синагога 16 в
- Торговые купола 16 в
- Бани 16 в
- Мечеть «Магоки Аттори» 12 в
- «Кош медресе» - Улугбека и Абдулазизхана 15-17 вв
- Комплекс "Пои Калон" - Величайший Минарет - Башня 12 в., действующее медресе - "Мири Араб" 16 в., действующая самая большая мечеть - "Калон" 16 в
- Крепость Арк - дворец Бухарских правителей 4 в. до нашей эры,16 в
- Прекрасная мечеть с 20 колоннами - «Боло Хауз» 18 в
Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча в отеле
Что не входит
- Входные билеты в музеи и памятники - прим. 15$ с человека
- Питание: еда и напитки - прим. 10$ - 20$ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде
- Удобную обувь и солнечные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Морозова
25 мар 2024
Отличная экскурсия, очень интересная, много узнали из истории Узбекистана и Бухары, гид Зебо отвечала на все наши вопросы, помогла приобрести сувениры.
Ю
Юлия
11 мар 2024
Средняя экскурсия. Не могу сказать, что гид непрофессионален. Знания есть. Но сложилось впечатление, что Азиза или устала, или спешила Например, заявленный источник Иова не посетили( Да и все остальное вскользь. А вот торговых точек на маршруте было достаточно, хотя нам не интересно это. Мы сначала вкушаем историю, потом все остальное.
Е
Евгения
9 мар 2024
Замечательная экскурсия с Азизой! Очень душевно, интересно, без спешки погуляли по прекрасной Бухаре)) От души благодарю за чудесную прогулку!
Л
Людмила
29 фев 2024
Спасибо большое гиду Азизе. Она показала Бухару не только древней, но и полной легенд и сказок. Чудеса случаются на каждом шагу, надо только уметь слышать и видеть💕
В
Вениамин
28 фев 2024
Азиза очень приятный гид. Показала всю старую Бухару, было познавательно и интересно.
Т
Татьяна
24 фев 2024
Азиза чётко, с юмором,учитывая пожелания показала и дала почувствовать дух Бухары во всём её величии. Рассказ был наполнен как фактами, так и легендами. Помогла с выбором вкусного плова, сувениров. Мы в полном восторге! Будем рекомендовать.
Ю
Юрий
23 фев 2024
Все очень понравилось. Экскурсия была очень интересной.
С
Светлана
5 ноя 2023
Доброго всем дня! Спешу поделиться впечатлениями от экскурсии по Бухаре. Экскурсия продолжительная (6 часов), но построена таким образом, что вы не заметите усталости. Рассказ о старинном городе переплетается с посещением мест ремесленников, которые предлагают свои товары ненавязчиво. Обязательно перекусите в шикарном месте, под названием «Плов», куда без гида попасть трудно. У крепости возьмёте тук-тук и прокатитесь на нем, что позволит немного отдохнуть. Вообщем, незабываемые впечатления!!!
Н
Наталья
8 окт 2023
Очень понравилась экскурсия! Гид Динора провела по центру города, по всем основным достопримечательностям. Отвечала на вопросы, была возможность остановиться и пофотографировать.
Город Бухара совершенно чудесный, хочется приехать ещё раз и ещё, и в этом немалая заслуга нашего прекрасного экскурсовода) Видно, что она очень любит свой город, и переживает за сохранность его истории.
Город Бухара совершенно чудесный, хочется приехать ещё раз и ещё, и в этом немалая заслуга нашего прекрасного экскурсовода) Видно, что она очень любит свой город, и переживает за сохранность его истории.
С
Светлана
8 окт 2023
Хочу искренне поблагодарить Азизу и Нузима за организацию нашей экскурсии, которая была абсолютно нестандартной по времени(мы прибыли в Бухару в 06:18) и началась сразу по прибытию. Мы даже смогли позавтракать Так что наша экскурсия проходила в очень приятном и комфортном режиме. Благодаря прекрасному знанию своего города и любви к нему ребята смогли передать нам не только его богатейшую историю, но и невероятную красоту здешних мест, почувствовать аромат востока и вдоволь насладиться им:)
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