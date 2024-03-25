Древняя и вечно молодая Бухара
Индивидуальная экскурсия в Бухаре

Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, пройдитесь по узким переулкам и встретьте величие архитектуры XVI века

4.9
11 отзывов
Представьте себя путешественником, шагающим по историческим тропам древней Бухары, города, который веками был сердцем Великого Шелкового Пути.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в прошлое, позволив прикоснуться к величию и красоте архитектуры, которая веками вдохновляла путешественников со всего мира.

Ваш путь пройдет через узкие переулки, торговые купола, где когда-то собирались купцы со всех уголков мира, караван-сараи, которые служили пристанищем для путешественников, и мечети, наполненные духовностью и тишиной.

Вы увидите древние медресе, где до сих пор живет наука, и дома с уникальной резьбой, которые словно страницы истории, рассказывающие о быте и культуре прошлых веков.

Пожалуйста, подготовьтесь к путешествию: выберите удобную одежду и обувь, не забудьте про солнечные очки, чтобы ничто не отвлекало вас от погружения в атмосферу этого уникального места.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и глубокое понимание истории и культуры Бухары
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
Древняя и вечно молодая Бухара
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Ансамбль «Ляби Хауз»
  • Бухарский Еврейский Квартал и Еврейская Синагога 16 в
  • Торговые купола 16 в
  • Бани 16 в
  • Мечеть «Магоки Аттори» 12 в
  • «Кош медресе» - Улугбека и Абдулазизхана 15-17 вв
  • Комплекс "Пои Калон" - Величайший Минарет - Башня 12 в., действующее медресе - "Мири Араб" 16 в., действующая самая большая мечеть - "Калон" 16 в
  • Крепость Арк - дворец Бухарских правителей 4 в. до нашей эры,16 в
  • Прекрасная мечеть с 20 колоннами - «Боло Хауз» 18 в

Описание

Что вас ожидает: Жемчужина Востока — красавица Бухара Пеший тур по переулкам, торговым куполам, дворцам, караван сараям и мечетям старого города Бухары. На экскурсии со мной у Вас будет возможность прикоснуться к истории — к воротам по сей день действующего медресе XVI века, к дверям домов, которые украшены прекрасной резьбой, мы будем ходить по тем путям, через которых проходили караваны Великого Шелкового Пути, мы с Вами увидим те места, где торговались, меняли валюты, жили, молились и учились-торговцы, купцы, ученые всех времен. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и солнечные очки.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ансамбль «Ляби Хауз»
  • Бухарский Еврейский Квартал и Еврейская Синагога 16 в
  • Торговые купола 16 в
  • Бани 16 в
  • Мечеть «Магоки Аттори» 12 в
  • «Кош медресе» - Улугбека и Абдулазизхана 15-17 вв
  • Комплекс "Пои Калон" - Величайший Минарет - Башня 12 в., действующее медресе - "Мири Араб" 16 в., действующая самая большая мечеть - "Калон" 16 в
  • Крепость Арк - дворец Бухарских правителей 4 в. до нашей эры,16 в
  • Прекрасная мечеть с 20 колоннами - «Боло Хауз» 18 в
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Встреча в отеле
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и памятники - прим. 15$ с человека
  • Питание: еда и напитки - прим. 10$ - 20$ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде
  • Удобную обувь и солнечные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
25 мар 2024
Отличная экскурсия, очень интересная, много узнали из истории Узбекистана и Бухары, гид Зебо отвечала на все наши вопросы, помогла приобрести сувениры.
Ю
11 мар 2024
Средняя экскурсия. Не могу сказать, что гид непрофессионален. Знания есть. Но сложилось впечатление, что Азиза или устала, или спешила Например, заявленный источник Иова не посетили( Да и все остальное вскользь. А вот торговых точек на маршруте было достаточно, хотя нам не интересно это. Мы сначала вкушаем историю, потом все остальное.
Е
9 мар 2024
Замечательная экскурсия с Азизой! Очень душевно, интересно, без спешки погуляли по прекрасной Бухаре)) От души благодарю за чудесную прогулку!
Л
29 фев 2024
Спасибо большое гиду Азизе. Она показала Бухару не только древней, но и полной легенд и сказок. Чудеса случаются на каждом шагу, надо только уметь слышать и видеть💕
В
28 фев 2024
Азиза очень приятный гид. Показала всю старую Бухару, было познавательно и интересно.
Т
24 фев 2024
Азиза чётко, с юмором,учитывая пожелания показала и дала почувствовать дух Бухары во всём её величии. Рассказ был наполнен как фактами, так и легендами. Помогла с выбором вкусного плова, сувениров. Мы в полном восторге! Будем рекомендовать.
Ю
23 фев 2024
Все очень понравилось. Экскурсия была очень интересной.
С
5 ноя 2023
Доброго всем дня! Спешу поделиться впечатлениями от экскурсии по Бухаре. Экскурсия продолжительная (6 часов), но построена таким образом, что вы не заметите усталости. Рассказ о старинном городе переплетается с посещением мест ремесленников, которые предлагают свои товары ненавязчиво. Обязательно перекусите в шикарном месте, под названием «Плов», куда без гида попасть трудно. У крепости возьмёте тук-тук и прокатитесь на нем, что позволит немного отдохнуть. Вообщем, незабываемые впечатления!!!
Н
8 окт 2023
Очень понравилась экскурсия! Гид Динора провела по центру города, по всем основным достопримечательностям. Отвечала на вопросы, была возможность остановиться и пофотографировать.
Город Бухара совершенно чудесный, хочется приехать ещё раз и ещё, и в этом немалая заслуга нашего прекрасного экскурсовода) Видно, что она очень любит свой город, и переживает за сохранность его истории.
С
8 окт 2023
Хочу искренне поблагодарить Азизу и Нузима за организацию нашей экскурсии, которая была абсолютно нестандартной по времени(мы прибыли в Бухару в 06:18) и началась сразу по прибытию. Мы даже смогли позавтракать Так что наша экскурсия проходила в очень приятном и комфортном режиме. Благодаря прекрасному знанию своего города и любви к нему ребята смогли передать нам не только его богатейшую историю, но и невероятную красоту здешних мест, почувствовать аромат востока и вдоволь насладиться им:)

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