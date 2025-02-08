Медресе Кукельдаш – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Медресе Кукельдаш» в Бухаре на русском языке, цены от $30, скидки до 14%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Загадочная Бухара
Пешая
20 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$78 за всё до 10 чел.
О Бухаре - в деталях
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
О Бухаре - в деталях
Насыщенная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям древнего города
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 11:00
6 мар в 11:00
7 мар в 11:00
$30 за человека
Бухара: легенда средневекового Востока
Пешая
скидка
14%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: легенда средневекового Востока
Откройте для себя удивительный мир Бухары! Погрузитесь в её богатую историю, осматривая древние мечети, базары и величественные крепости
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
77$66 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    8 февраля 2025
    Загадочная Бухара
    Достойная экскурсия, профессиональные знания истории, приятное общение с гидом, внимательное отношение к пожеланиям. СУПЕР!!!! Интересно, креативно, добросовестно, очень доброжелательно. Рекомендую, будет интересно, реально есть, что посмотреть и узнать нового. Спасибо
  • Н
    Наталья
    12 декабря 2024
    Загадочная Бухара
    Нашу экскурсию проводила Диляра. Несмотря на холодную погоду, экскурсия превзошла наши ожидания. Во-первых, Бухара- прекрасный город, в котором сохранена атмосфера
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    древнего Востока и этот город прекрасен в любое время года! Во- вторых, Диляра - доброжелательная и приветливая, прекрасный рассказчик, провела нас по всему старому городу, рассказала про все исторические объекты и про многовековую историю Бухары. Так же рассказала нам про местные обычаи, про современную жизнь города и его жителей. Учитывая, что было холодно, мы заходили погреться в торговые лавки, в середине экскурсии поели вкусные манты, потом зашли на базар и опять гуляли по городу. Огромное спасибо Диляре! Очень хочется еще раз приехать в Бухару!!!

  • А
    Алексей
    9 ноября 2024
    Загадочная Бухара
    Саиджон интересно рассказал про город и историю.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Кукельдаш»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в марте 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Медресе Кукельдаш" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 78 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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