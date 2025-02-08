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древнего Востока и этот город прекрасен в любое время года! Во- вторых, Диляра - доброжелательная и приветливая, прекрасный рассказчик, провела нас по всему старому городу, рассказала про все исторические объекты и про многовековую историю Бухары. Так же рассказала нам про местные обычаи, про современную жизнь города и его жителей. Учитывая, что было холодно, мы заходили погреться в торговые лавки, в середине экскурсии поели вкусные манты, потом зашли на базар и опять гуляли по городу. Огромное спасибо Диляре! Очень хочется еще раз приехать в Бухару!!!