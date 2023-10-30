Окрестности Бухары: святыни и культовые места

Окрестности Бухары

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сказочная Бухара и её окрестности — место притяжения паломников со всего Узбекистана. Я покажу вам священные места и открою их истории.

Суфийский комплекс покровителя города, дворец последнего эмира, комплекс четырёх богословов — вы исследуете самые значимые постройки и прикоснётесь к богатому прошлому Бухары.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Комплекс Бахоуддинна Накшбанди
  • Чор Бакр
  • Ситораи Мохи Хоса (летний дворец эмира)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Средневековые комплексы: судьба святого суфия и четырёх богословов
Бахауддин Накшбанд — это покровитель Бухары и известный религиозный деятель. В комплексе, посвящённом ему, вы услышите о жизни Накшбанда: чем он прославился на весь мир и почему его называют святым человеком. Узнаете о суфизме и дервишах, увидите старинные мечети, медресе и захоронение знаменитого жителя города.
Чор Бакр — это ещё одна средневековая исламская обитель. Я объясню, когда она появилась, и поделюсь легендами о четырёх богословах и их связи с Чор Бакром. Вы ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по комплексу, который называют Городом мёртвых.

Резиденция последнего правителя Бухары

Ситораи Мохи Хоса — летний дворец эмира — поразит вас сочетанием европейской и среднеазиатской архитектуры. Вы полюбуетесь яркими интерьерами и витражами резиденции и разберётесь в её сложном устройстве. Я расскажу о судьбе последнего правителя Бухарского эмирата, о былой жизни дворца и его настоящем. После мы отправимся в сад, чтобы покормить павлинов, живущих здесь.

Тонкости азиатской жизни: быт и кухня Узбекистана

Конечно, мы поговорим о самих жителях Бухары и страны в целом. Обсудим особенности характера и привычки узбеков. Вы попробуете вкуснейшую баранину, а при желании поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Местная жительница обучит вас секретам приготовления бухарского плова или лепёшек в тандыре. Вы прикоснётесь к узбекскому быту и узнаете, чем живут простые жители страны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Бухары

Знакомьтесь, Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
141 отзыв
Знакомьтесь, Бухара
Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Завтра
31 окт
4 ноя
6 ноя
60 за всё до 6 чел.
Бухара - город-музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
284 отзыва
Бухара - город-музей
Прикоснуться к древности и красочной культуре страны на экскурсии по самым атмосферным местам города
Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра
1 ноя
3 ноя
4 ноя
84 за всё до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
113 отзывов
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Побывать в маленькой Мекке, узнать о жителях Узбекистана и проникнуться колоритом Средней Азии
3 ноя
6 ноя
7 ноя
10 ноя
125 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бухаре
ХОРОШО
🧭
ТАМ