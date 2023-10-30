Окрестности Бухары
Сказочная Бухара и её окрестности — место притяжения паломников со всего Узбекистана. Я покажу вам священные места и открою их истории.
Суфийский комплекс покровителя города, дворец последнего эмира, комплекс четырёх богословов — вы исследуете самые значимые постройки и прикоснётесь к богатому прошлому Бухары.
Суфийский комплекс покровителя города, дворец последнего эмира, комплекс четырёх богословов — вы исследуете самые значимые постройки и прикоснётесь к богатому прошлому Бухары.
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Что вас ожидает:
- Комплекс Бахоуддинна Накшбанди
- Чор Бакр
- Ситораи Мохи Хоса (летний дворец эмира)
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Описание
Средневековые комплексы: судьба святого суфия и четырёх богословов
Бахауддин Накшбанд — это покровитель Бухары и известный религиозный деятель. В комплексе, посвящённом ему, вы услышите о жизни Накшбанда: чем он прославился на весь мир и почему его называют святым человеком. Узнаете о суфизме и дервишах, увидите старинные мечети, медресе и захоронение знаменитого жителя города.
Чор Бакр — это ещё одна средневековая исламская обитель. Я объясню, когда она появилась, и поделюсь легендами о четырёх богословах и их связи с Чор Бакром. Вы ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по комплексу, который называют Городом мёртвых.
Резиденция последнего правителя Бухары
Ситораи Мохи Хоса — летний дворец эмира — поразит вас сочетанием европейской и среднеазиатской архитектуры. Вы полюбуетесь яркими интерьерами и витражами резиденции и разберётесь в её сложном устройстве. Я расскажу о судьбе последнего правителя Бухарского эмирата, о былой жизни дворца и его настоящем. После мы отправимся в сад, чтобы покормить павлинов, живущих здесь.
Тонкости азиатской жизни: быт и кухня Узбекистана
Конечно, мы поговорим о самих жителях Бухары и страны в целом. Обсудим особенности характера и привычки узбеков. Вы попробуете вкуснейшую баранину, а при желании поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Местная жительница обучит вас секретам приготовления бухарского плова или лепёшек в тандыре. Вы прикоснётесь к узбекскому быту и узнаете, чем живут простые жители страны.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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