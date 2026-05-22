Представьте себе путешествие, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории. Ваше приключение начнется с Чор-Минора, где каждая башня расскажет свою уникальную историю.
Затем вы отправитесь в дворец Ситораи Мохи-Хоса, летнюю резиденцию
Затем вы отправитесь в дворец Ситораи Мохи-Хоса, летнюю резиденцию
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Уникальные исторические объекты
- 📜 Интересные факты и истории
- 🕌 Важные религиозные места
- 🚗 Транспорт включен
Что можно увидеть
- Медресе Чор-Минор
- Дворец Ситораи Мохи-Хоса
- Некрополь Чор Бакр
- Мемориальный комплекс Накшбанди
Описание экскурсии
Бухара с нового ракурса
Мы отправимся исследовать ближайшие окрестности Бухары, по-новому раскрывающие ее историю, традиции и культуру. В программе экскурсии:
- Медресе Чор-Минор — интересный пример модернизма Средней Азии. Я расскажу, при каких обстоятельствах было построено медресе, как менялся его облик с течением времени и в чем причина его необычной архитектуры.
- Дворец Ситораи Мохи-Хоса — мы посетим летнюю резиденцию последнего эмира Бухары, построенную в мавританском стиле с элементами русского классицизма. Внутри вы увидите образцы старинного прикладного искусства и дворцовой утвари.
- Некрополь Чор Бакр — вы погуляете по средневековой обители, где покоятся местные шейхи. А также осмотрите две действующие мечети с удивительной акустикой и роскошным декором.
- Мемориальный комплекс Накшбанди — мы побываем в одной из важнейших мусульманских святынь, посвященных суфию, мистику и философу Бахауддину Накшбанду. Вы увидите его гробницу, погуляете по прекрасному саду, рассмотрите несколько мечетей и медресе.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 12$ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равшан — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1979 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Равшан, я работаю гидом с 2013 года. Будучи внуком знаменитого археолога Средней Азии — Мусы Саиджанова, я преподнесу вам колорит, историю и жизнь Бухары в ее истинном, неповторимом многообразии. С радостью поделюсь с вами знаниями и тайнами, переданными мне из первых уст от людей, стоявших у истоков восстановления древнего города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. Первое, что хочется отметить, что Равшан приехал раньше времени. Очень вежливый и грамотный молодой человек. Еще нам понравилось, как Равшан водит машину, мы чувствовали себя безопастно. Машина была комфортной и чистой.
Мы путешествуем по Узбекистану и везде брали экскурсии с гидом. Равшан нам понравился больше всех:)
Мы путешествуем по Узбекистану и везде брали экскурсии с гидом. Равшан нам понравился больше всех:)
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Экскурсию проводила Шахноза. В окрестностях Бухары есть интересные места, не пропустите! Шахноза, спасибо за интересную и познавательную Экскурсию.
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Ю
Комфортная машина, аккуратное вождение, топовые места по окрестностям,экскурсия соответствует ожиданиям.
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Бухара была нашим третьим городом в Узбекистане после Ташкента и Самарканда (с Шахрисабзом). У Равшана мы заказывали две экскурсии. 8 июня -"Сказочная Бухара", 9 июня -"Путешествие по окрестностям Бухары". Равшан
+1
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Д
Очень понравилась данная экскурсия с Равшаном, брали её на второй день после обзорной по Бухаре и она отлично дополнила картину города, историческую, культурную и бытовую. Маршрут очень хорошо подобран и
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Большое спасибо Равшану за познавательную и очень наполненную экскурсию!!! Нам очень понравилась программа экскурсии!!! Сложилось очень хорошее и тёплое впечатление о Бухаре!!! Всем рекомендуем данную экскурсию, не пожалеете!!!
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