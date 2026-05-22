Д Дмитрий

Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. Первое, что хочется отметить, что Равшан приехал раньше времени. Очень вежливый и грамотный молодой человек. Еще нам понравилось, как Равшан водит машину, мы чувствовали себя безопастно. Машина была комфортной и чистой.

Мы путешествуем по Узбекистану и везде брали экскурсии с гидом. Равшан нам понравился больше всех:)