Некрополь Чор-Бакр – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Некрополь Чор-Бакр» в Бухаре на русском языке, цены от $98. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
На машине
141 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Путешествие по святым местам Бухары откроет вам тайны суфийских комплексов и резиденции последнего эмира. Ощутите дух Средневековья и узбекскую культуру
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$98 за всё до 4 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
На машине
26 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
История и быт бухарцев: прошлое и настоящее
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
История и быт бухарцев: прошлое и настоящее
Сравнить дореволюционный и современный образ жизни горожан
Сегодня в 09:30
11 фев в 09:30
$126 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 января 2025
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, рекомендую
  • Н
    Наталья
    20 ноября 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!
    Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!
  • И
    Ирина
    9 ноября 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    с опозданием, но большой благодарностью хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии с Равшаном. Путешествовали своей дружной компанией в 6 человек, саму
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    Бухару обзорно посмотрели в рамках базовой программы, а с Равшаном провели следующий день в очень интересной поездке по окрестностям Бухары, где тоже множество интересных и исторически значимых мест. У Равшана помимо глубоких и широких познаний в истории еще потрясающий богатый литературный язык, слушать его просто удовольствие! По организации поездки тоже 5+, всё четко, никаких накладок, не только интересно, но и комфортно, разнообразно, не утомительно. Равшан, прошу прощения, что задержалась с отзывом на целый год), оказывается, бронировала экскурсии в Узбекистане с другого аккаунта и что-то потеряла. Желаем успеха и процветания!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    Идеально. Равшан прекрасный рассказчик, на обратном пути купили вкусные лепешки. Лёгкий маршрут, комфортный автомобиль подойдёт и для пожилых людей.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    По итогам путешествия по трём основным историческим местам Узбекистана - Хива, Бухара, Самарканд - и посещения порядка 10 экскурсий, единодушно
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    признаем Равшана лучшим гидом, с кем нам посчастливилось знакомиться с историей и наследием этих древнейших территорий. Равшан прекрасно образован, интересный рассказчик и, что немало важно, проводит экскурсии в комфорте: перемещались между объектами на вместительном, новом автомобиле. В следующий визит планируем продолжить изучение Бухары исключительно в сопровождении Равшана!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Некрополь Чор-Бакр»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Путешествие по окрестностям Бухары
  3. История и быт бухарцев: прошлое и настоящее
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в феврале 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Некрополь Чор-Бакр" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 160. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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