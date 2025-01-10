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Бухару обзорно посмотрели в рамках базовой программы, а с Равшаном провели следующий день в очень интересной поездке по окрестностям Бухары, где тоже множество интересных и исторически значимых мест. У Равшана помимо глубоких и широких познаний в истории еще потрясающий богатый литературный язык, слушать его просто удовольствие! По организации поездки тоже 5+, всё четко, никаких накладок, не только интересно, но и комфортно, разнообразно, не утомительно. Равшан, прошу прощения, что задержалась с отзывом на целый год), оказывается, бронировала экскурсии в Узбекистане с другого аккаунта и что-то потеряла. Желаем успеха и процветания!