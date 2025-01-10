4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Путешествие по святым местам Бухары откроет вам тайны суфийских комплексов и резиденции последнего эмира. Ощутите дух Средневековья и узбекскую культуру
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$98 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
История и быт бухарцев: прошлое и настоящее
Сравнить дореволюционный и современный образ жизни горожан
Сегодня в 09:30
11 фев в 09:30
$126 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 января 2025Очень интересная и насыщенная экскурсия, рекомендую
- ННаталья20 ноября 2024Это одна из лучших экскурсий в Бухаре. Ирадж любит свое ремесло и этим все сказано! Спасибо за такую Бухару и ее окрестности!
- ИИрина9 ноября 2024с опозданием, но большой благодарностью хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии с Равшаном. Путешествовали своей дружной компанией в 6 человек, саму
- ЕЕлена12 мая 2024Идеально. Равшан прекрасный рассказчик, на обратном пути купили вкусные лепешки. Лёгкий маршрут, комфортный автомобиль подойдёт и для пожилых людей.
- ТТатьяна10 мая 2024По итогам путешествия по трём основным историческим местам Узбекистана - Хива, Бухара, Самарканд - и посещения порядка 10 экскурсий, единодушно
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Некрополь Чор-Бакр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в феврале 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Некрополь Чор-Бакр" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 160. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Некрополь Чор-Бакр», 167 ⭐ отзывов, цены от $98. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель