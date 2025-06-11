Экскурсия по главным достопримечательностям колоритной Бухары, знакомство с местной культурой, традициями и национальной кухней.
Описание экскурсии
Главные места на нашем маршруте:
- Медресе Чор-Минор Было построено в XIX веке как часть медресе, которое не сохранилось до наших дней. Сегодня это популярный туристический объект, привлекающий своей архитектурой и историей.
- Комплекс Бахауддина Накшбанда Историко-религиозный ансамбль, мавзолей основателя суфийского ордена Бахоуддина Накшбанда.
- Летняя резиденция Бухарских Эмиров Дворец-сад Ситораи Мохи-хосса, или «Дом луны и звёзд». Важная информация: Для посещения святынь и мечетей рекомендуется соблюдать определённый дресс-код. Обычно это включает ношение платков женщинами и соответствующую скромную одежду, закрывающую тело ниже колен. Такие меры показывают уважение к священным местам и соответствуют традиционным требованиям.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби-хауз
- Медресе Чор-Минор
- Комплекс Бахауддина Накшбанда
- Летняя резиденция Бухарских Эмиров
- Дворец-сад Ситораи Мохи-хосса
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед в чайхане, по желанию.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ляби-Хауз, около памятника Ходже Насреддину Афанди
Завершение: Ляби Хавуз
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Для посещения святынь и мечетей рекомендуется соблюдать определённый дресс-код. Обычно это включает ношение платков женщинами и соответствующую скромную одежду
- Закрывающую тело ниже колен. Такие меры показывают уважение к священным местам и соответствуют традиционным требованиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
11 июн 2025
Мы увидели летнюю резиденцию последнего эмира, древний некрополь Чор Бакр, суфийский комплекс Накшбанди. Экскурсия была интересной и неутомительной, благодаря гиду Фуркату. Он оживил для нас историю этих мест. Спасибо большое. Рекомендую.
D
Deleted
11 июн 2025
Входит в следующие категории Бухары
