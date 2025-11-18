Вечерняя прогулка по Бухаре — удивительное путешествие в мир восточных традиций и волшебства.
Когда солнце садится за горизонт, мягкий свет обнимает ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и многоярусные торговые купола, по-особому раскрывая красоту древнего города. Поговорим о его истории, архитектурных особенностях и культуре.
Когда солнце садится за горизонт, мягкий свет обнимает ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и многоярусные торговые купола, по-особому раскрывая красоту древнего города. Поговорим о его истории, архитектурных особенностях и культуре.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по историческому центру Бухары: гладким каменным улицам и площади Ляби-Хауз с фонтанами. Особое внимание уделите системе многоярусных торговых куполов, которые вечером, при искусственном освещении, раскрываются неожиданно.
Увидите главные архитектурные ансамбли и памятники:
- ансамбль Ляби-Хауз с его характерной атмосферой
- медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги
- мечеть Магоки-Аттари, хранящую древние традиции
- торговые купола, в том числе закрытый купол 16 века Тим Абдулла-хана
- архитектурный комплекс Кош-Медресе — медресе Мирзо Улугбека и медресе Абдулазиз-хана
- ансамбль Пои-Калон с минаретом Калян, который имел не только религиозное значение, но и служил ориентиром для горожан
- цитадель Арк — сердце Старой Бухары
По желанию вы сможете заглянуть внутрь некоторых объектов, чтобы глубже понять их функции и исторический контекст.
В ходе прогулки я расскажу об истории города, его культуре, традициях, передающихся из поколения в поколение, а также о секретах архитектуры и символах, скрытых в куполах и минаретах.
Организационные детали
- Если хотите зайти в мечети, берите с собой платок
- Дополнительно оплачивается вход в некоторые здания — всего около $8 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ходже Насреддину
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулчехра — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 80 туристов
Дорогие гости, добро пожаловать! Меня зовут Гулчехра (Гуля). Я родилась и живу в удивительном городе Бухаре. С 2022 года я работаю гидом и с радостью познакомлю вас с этим великолепным местом. Вы тоже влюбитесь в Бухару, ведь вас ждет увлекательная история. Команда лучших гидов Бухары поможет вам не только познакомиться, но и глубже погрузиться в богатую историю этого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
18 ноя 2025
Экскурсию проводил Хушед. Человек хорошо знающий свое дело. Все даты, события, имена и прочие факты связанные с историей Бухары подавались им подробно и увлекательно, поэтому рассказ складывался в удобной форме и был легок для восприятия. Для желающих ближе познакомиться со сказочной Бухарой однозначно рекомендую!
Ирина
10 ноя 2025
Это однозначно была одна из лучших экскурсий за последнее время! Гуля прекрасный и интересный рассказчик, очень приятная в общении девушка. Нас было всего двое, поэтому экскурсия была даже персональной. Вечерняя прогулка получилась изумительный. Экскурсовод смогла за короткое время влюбить нас в свой город. С удовольствием рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
Д
Дмитрий
3 ноя 2025
Идеально
Вадим
27 окт 2025
Очень понравилось описание города. Также ответы на вопросы, которые были заданы в процессе экскурсии.
александр
26 окт 2025
очень интересно необычно проведена огромная подготовительная работа рекомендую всем
Ольга
13 окт 2025
В силу независящих от нас причин не смогли попасть на групповую экскурсию по Бухаре в условленное время Гид Гуля любезно согласилась провести экс- ю для нас на следующий день в
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
-
8%
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Бухаре - за 1 день
Увидеть крепость Арк, Ляби-Хауз, главные медресе и детально рассмотреть минарет Калян
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:30
Сегодня в 12:00
21 ноя в 12:00
$35
$38 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Насладиться старинным городом без зноя в уютной мини-группе
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$36 за человека