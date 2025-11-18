Вечерняя прогулка по Бухаре — удивительное путешествие в мир восточных традиций и волшебства. Когда солнце садится за горизонт, мягкий свет обнимает ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и многоярусные торговые купола, по-особому раскрывая красоту древнего города. Поговорим о его истории, архитектурных особенностях и культуре.

Описание экскурсии

Вы пройдёте по историческому центру Бухары: гладким каменным улицам и площади Ляби-Хауз с фонтанами. Особое внимание уделите системе многоярусных торговых куполов, которые вечером, при искусственном освещении, раскрываются неожиданно.

Увидите главные архитектурные ансамбли и памятники:

ансамбль Ляби-Хауз с его характерной атмосферой

медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги

мечеть Магоки-Аттари, хранящую древние традиции

торговые купола, в том числе закрытый купол 16 века Тим Абдулла-хана

архитектурный комплекс Кош-Медресе — медресе Мирзо Улугбека и медресе Абдулазиз-хана

ансамбль Пои-Калон с минаретом Калян, который имел не только религиозное значение, но и служил ориентиром для горожан

цитадель Арк — сердце Старой Бухары

По желанию вы сможете заглянуть внутрь некоторых объектов, чтобы глубже понять их функции и исторический контекст.

В ходе прогулки я расскажу об истории города, его культуре, традициях, передающихся из поколения в поколение, а также о секретах архитектуры и символах, скрытых в куполах и минаретах.

Организационные детали