Погружение в сказочный мир древней Бухары – это путешествие в восточную сказку, где каждый уголок пропитан историей и волшебством.
Здесь, в сердце Востока, где старинные улицы веют ароматом пряностей, а купола мечетей утренним светом расцветают, каждый камень, каждый узор на стене – это страница, рассказывающая о величии прошлого.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПрогуливаясь по узким переулкам, словно витражи сказочного паломничества, вы окунаетесь в мир древних сказаний, где время замирает, а сказочные образы оживают перед вами. Соборы и мечети, украшенные керамическими плитками в ярких тонах, словно цветные камни драгоценного ожерелья, уносят вас в глубины восточной мистики. В этом удивительном месте каждый уголок пронизан духом традиций и культуры, которые передаются из поколения в поколение. Встречи с местными жителями, их радушие и гостеприимство, словно приглашение в тайные покои восточного гостеприимства. Ароматы восточных базаров, звуки народной музыки, улыбки прохожих – все это составляет мозаику неповторимого облика Бухары, где каждый момент становится незабываемым чудом. В этом сказочном городе Востока каждый гость находит свою историю, свое волшебство и свою мудрость. Добро пожаловать в великолепную Бухару – место, где сказка становится реальностью!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Саманидов
- Мечеть Боло Хавз
- Крепость Арк
- Архитектурный ансамбль Пои Калон
- Торговые купола XVI века
- Мастерские ремесленников
- Мечеть Магоки Аттари
- Архитектурный ансамбль Лаби Хавз
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Фото и видео.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бухары
