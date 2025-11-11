Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погружение в сказочный мир древней Бухары – это путешествие в восточную сказку, где каждый уголок пропитан историей и волшебством.



Здесь, в сердце Востока, где старинные улицы веют ароматом пряностей, а купола мечетей утренним светом расцветают, каждый камень, каждый узор на стене – это страница, рассказывающая о величии прошлого.

Азизбек Ваш гид в Бухаре Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Когда По договоренности $110 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Прогуливаясь по узким переулкам, словно витражи сказочного паломничества, вы окунаетесь в мир древних сказаний, где время замирает, а сказочные образы оживают перед вами. Соборы и мечети, украшенные керамическими плитками в ярких тонах, словно цветные камни драгоценного ожерелья, уносят вас в глубины восточной мистики. В этом удивительном месте каждый уголок пронизан духом традиций и культуры, которые передаются из поколения в поколение. Встречи с местными жителями, их радушие и гостеприимство, словно приглашение в тайные покои восточного гостеприимства. Ароматы восточных базаров, звуки народной музыки, улыбки прохожих – все это составляет мозаику неповторимого облика Бухары, где каждый момент становится незабываемым чудом. В этом сказочном городе Востока каждый гость находит свою историю, свое волшебство и свою мудрость. Добро пожаловать в великолепную Бухару – место, где сказка становится реальностью!

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату