Эта индивидуальная экскурсия по окрестностям Бухары предлагает уникальную возможность познакомиться с культурными и историческими сокровищами региона.
Летняя Резиденция Бухарского Эмира удивляет своим восточно-западным стилем, а Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанда дарит умиротворение.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🕌 Величественная архитектура
- 🌿 Умиротворяющая атмосфера
- 📚 Погружение в историю 19 века
- 🎨 Богатая культурная программа
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения окрестностей Бухары - весна и осень, когда погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. В эти месяцы вы сможете насладиться экскурсиями без изнуряющей жары. Летом температура может быть довольно высокой, но это не помешает вам насладиться культурными достопримечательностями, так как многие из них находятся в помещении. Зимой посещение также возможно, хотя погода может быть прохладной, но это компенсируется меньшим количеством туристов и спокойной атмосферой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Летняя Резиденция Бухарского Эмира
- Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанда
- Медресе Чор Минор
- Музей Файзуллы Ходжаева
Описание экскурсииУникальная экскурсия по окрестностям Бухары Прогулка по окрестностям Бухары — это уникальная возможность открыть для себя красоту, скрытую за пределами городских стен. Если вы уже насладились достопримечательностями города, эта экскурсия станет настоящим открытием. Вас ждет Летняя Резиденция Бухарского Эмира, удивляющая своим восточно-западным стилем, а затем Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанда — святое место, где царит умиротворение. Вы также посетите Медресе Чор Минор с его четырьмя величественными минаретами, создающими впечатляющий силуэт. В завершение экскурсии вы побываете в Музее Файзуллы Ходжаева, доме богатого купца Бухарского Эмирата, где сможете погрузиться в атмосферу 19 века и узнать о жизни и традициях того времени. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть Бухару с новой стороны, открывая её скрытые сокровища и архитектурные шедевры.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ансамбль Ляби Хауз
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
С
Станислав
28 окт 2025
Гуля провела замечательную загородную экскурсию по достопремечательностям. Приятный голос, ненавясщивый рассказ. Рекомендую.
Н
НАТАЛЬЯ
21 окт 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Саиджон был очень внимателен. Рассказывал очень понятно и интересно. Очень понравилась летняя резиденция эмира. Спасибо большое.
А
Аркадий
15 окт 2025
Н
Наталья
28 сен 2025
