Эта индивидуальная экскурсия по окрестностям Бухары предлагает уникальную возможность познакомиться с культурными и историческими сокровищами региона.Летняя Резиденция Бухарского Эмира удивляет своим восточно-западным стилем, а Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанда дарит умиротворение.Величественные

минареты Медресе Чор Минор создают впечатляющий силуэт, а в Музее Файзуллы Ходжаева можно погрузиться в атмосферу 19 века и узнать о жизни и традициях того времени. Это путешествие обещает незабываемые впечатления и открывает Бухару с новой стороны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения окрестностей Бухары - весна и осень, когда погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. В эти месяцы вы сможете насладиться экскурсиями без изнуряющей жары. Летом температура может быть довольно высокой, но это не помешает вам насладиться культурными достопримечательностями, так как многие из них находятся в помещении. Зимой посещение также возможно, хотя погода может быть прохладной, но это компенсируется меньшим количеством туристов и спокойной атмосферой.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.