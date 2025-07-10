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Дом-музей Файзуллы Ходжаева – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Файзуллы Ходжаева» в Бухаре на русском языке, цены от $29, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
Пешая
3 часа
-
3%
27 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящая Бухара: древние кварталы
Присоединяйтесь к экскурсии по Бухаре, чтобы узнать её тайны и истории. Погрузитесь в атмосферу древнего города и откройте для себя его скрытые уголки
Начало: На площади Ляби-хауз
Расписание: в будние дни в 17:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$29$30 за человека
История и быт бухарцев: прошлое и настоящее
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
История и быт бухарцев: прошлое и настоящее
Погрузитесь в атмосферу Бухары, посетив дом купца, некрополь Чор-Бакр и дворец эмира. Узнайте о культуре и традициях узбеков
Начало: Встречаемся возле вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$126 за всё до 6 чел.
Загородная Бухара: за пределами древних стен
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загородная Бухара: за пределами древних стен
Откройте для себя тихую Бухару: святыни, дворцы и культурное наследие ждут вас за пределами древних стен
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
24 июл в 08:00
$100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 июля 2025
    Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
    Очень хороший экскурсовод, показал Бухару именно с обратной стороны, с той с которой видят только местные и то не все. Большое спасибо ❤️🙏
  • Л
    Лейсан
    6 июля 2025
    Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
    Рекомендую экскурсию с Арменом! Очень интересно. Сама бы не рискнула прогуляться в этом запутанном квартале. Мне как архитектору было очень полезно послушать как строятся дома в условиях экстремальной жары.
    Рекомендую экскурсию с Арменом! Очень интересно. Сама бы не рискнула прогуляться в этом запутанном кварталеРекомендую экскурсию с Арменом! Очень интересно. Сама бы не рискнула прогуляться в этом запутанном кварталеРекомендую экскурсию с Арменом! Очень интересно. Сама бы не рискнула прогуляться в этом запутанном кварталеРекомендую экскурсию с Арменом! Очень интересно. Сама бы не рискнула прогуляться в этом запутанном кварталеРекомендую экскурсию с Арменом! Очень интересно. Сама бы не рискнула прогуляться в этом запутанном кварталеРекомендую экскурсию с Арменом! Очень интересно. Сама бы не рискнула прогуляться в этом запутанном кварталеРекомендую экскурсию с Арменом! Очень интересно. Сама бы не рискнула прогуляться в этом запутанном квартале
  • Y
    Yuliya
    13 июня 2025
    Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
    Армен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делает. Спасибо огромное за эту
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    экскурсию! Мы увидели действительно разную Бухару, походили по туристическим и не туристическим местам, по которым, наверное, не додумались бы пройтись в одиночку. Бухара был первый город в Узбекистане, который мы посетили, и благодаря Армену мы полюбили Узбекистан с первого взгляда!

    Армен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делаетАрмен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делаетАрмен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делаетАрмен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делаетАрмен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делаетАрмен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делаетАрмен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делаетАрмен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делаетАрмен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делаетАрмен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делает
  • А
    Анастасия
    24 марта 2025
    История и быт бухарцев: прошлое и настоящее
    Отличная экскурсия! Акбар обладает обширными знаниями, подробно все рассказывал и описывал, ни один наш вопрос не остался без ответа Экскурсия была больше
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    8 часов по итогу, в удобном для нас темпе, также Акбар пошел навстречу и показал нам доп место, и еще немного помог с организационными деталями. Все очень понравилось, очередной раз убедились в узбекском гостеприимстве) Спасибо большое и очень рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Дом-музей Файзуллы Ходжаева»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
  2. История и быт бухарцев: прошлое и настоящее
  3. Загородная Бухара: за пределами древних стен
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июле 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Дом-музей Файзуллы Ходжаева" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 126 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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