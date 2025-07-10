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3%
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящая Бухара: древние кварталы
Присоединяйтесь к экскурсии по Бухаре, чтобы узнать её тайны и истории. Погрузитесь в атмосферу древнего города и откройте для себя его скрытые уголки
Начало: На площади Ляби-хауз
Расписание: в будние дни в 17:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$29
$30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
История и быт бухарцев: прошлое и настоящее
Погрузитесь в атмосферу Бухары, посетив дом купца, некрополь Чор-Бакр и дворец эмира. Узнайте о культуре и традициях узбеков
Начало: Встречаемся возле вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$126 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загородная Бухара: за пределами древних стен
Откройте для себя тихую Бухару: святыни, дворцы и культурное наследие ждут вас за пределами древних стен
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
24 июл в 08:00
$100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 июля 2025Очень хороший экскурсовод, показал Бухару именно с обратной стороны, с той с которой видят только местные и то не все. Большое спасибо ❤️🙏
- ЛЛейсан6 июля 2025Рекомендую экскурсию с Арменом! Очень интересно. Сама бы не рискнула прогуляться в этом запутанном квартале. Мне как архитектору было очень полезно послушать как строятся дома в условиях экстремальной жары.
- YYuliya13 июня 2025Армен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делает. Спасибо огромное за эту
- ААнастасия24 марта 2025Отличная экскурсия! Акбар обладает обширными знаниями, подробно все рассказывал и описывал, ни один наш вопрос не остался без ответа Экскурсия была больше
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Дом-музей Файзуллы Ходжаева»
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