читать дальше экскурсию! Мы увидели действительно разную Бухару, походили по туристическим и не туристическим местам, по которым, наверное, не додумались бы пройтись в одиночку. Бухара был первый город в Узбекистане, который мы посетили, и благодаря Армену мы полюбили Узбекистан с первого взгляда!

Армен — очень хорошо подкованный с исторической точки зрения гид, который вкладывает душу в то, что делает. Спасибо огромное за эту