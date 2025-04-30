Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Самарканд — это не просто город, а живая легенда, где история и культура сплетаются в единое полотно.



Здесь, среди величественных минаретов и мозаичных дворцов, вы поймёте, почему именно этот город стал столицей империи Тамерлана.



Каждый его уголок хранит эхо былого величия, воспетого поэтами и путешественниками как воплощение красоты Востока.