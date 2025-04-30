Мои заказы

Путешествие из Бухары в Эдем Востока
Самарканд — это не просто город, а живая легенда, где история и культура сплетаются в единое полотно.

Здесь, среди величественных минаретов и мозаичных дворцов, вы поймёте, почему именно этот город стал столицей империи Тамерлана.

Каждый его уголок хранит эхо былого величия, воспетого поэтами и путешественниками как воплощение красоты Востока.
Описание экскурсии

Приглашаю вас в Самарканд — город, который веками был символом Востока и вдохновением для поэтов, учёных и путешественников. Александр Македонский, увидев его, воскликнул: «Всё, что я слышал о его красоте, правда, но он превзошёл все мои ожидания». Здесь, в столице империи Тамерлана, вас ждёт встреча с шедеврами зодчества и духом Великого шёлкового пути. Бирюзовые купола, изысканные мозаики, резные порталы и майолика Самарканда откроют вам прошлое, которое до сих пор живёт в его улицах. Мы начнём наше путешествие с мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы Тамерлана. Его лазурный купол и изящная архитектура станут первым аккордом вашего знакомства с городом. Затем отправимся на площадь Регистан — главное сердце Самарканда, один из красивейших ансамблей мира, где три медресе складываются в гармоничную симфонию Востока. Прогуливаясь среди их расписных порталов и бирюзовых мозаик, вы почувствуете дух великих империй. В мавзолее Святого Даниила вы прикоснётесь к святыне, почитаемой сразу в трёх религиях, а в некрополе Шахи-Зинда увидите настоящую «дорогу в вечность» — комплекс мавзолеев, украшенных резной плиткой и узорами, где каждый портал рассказывает свою легенду. Завершит маршрут обсерватория Улугбека — место, где когда-то звёзды читали как книгу и открывали тайны вселенной. По желанию вы можете добавить в маршрут посещение мастерских шёлковой бумаги, ковров и керамики или винодельни, чтобы глубже окунуться в ремесленные традиции этого края. Самарканд — это город-сказка, где прошлое и настоящее сплетаются в единое дыхание Востока. Позвольте себе открыть его величие.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на автомобиле.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гури Амир
  • Регистан
  • Святой Даниил
  • Шохи Зинда
  • Обсервотрия Улугбека
  • На выбор:
  • Производство бумаг
  • Производство ковров
  • Производство вин
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 16 часов
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
O
Olga
30 апр 2025

