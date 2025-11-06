Древняя Бухара манит путешественников своими легендами и загадками.На обзорной экскурсии можно узнать, как храм зороастрийцев стал мусульманской святыней, а также о сложностях, с которыми сталкивались караванщики.Гости увидят такие достопримечательности, как

ансамбль Ляби-Хауз, торговые купола, мечеть Магоки-Аттари и медресе Улугбека. Минарет Калян и крепость Арк расскажут о величии прошлого, а мавзолей Саманидов удивит уникальной архитектурой. Погружение в атмосферу старинного города оставит неизгладимые впечатления

за 1–4 человек или $16 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Ансамбль Ляби-Хауз — исторический комплекс, окружённый прудом, медресе и ханакой. Вы узнаете о роли Ляби-Хауза как базарной площади в Средние века и о том, как водоём служил источником воды для горожан.

Торговые купола и караван-сараи. Старинные базары — это кладезь истории и культуры. Например, один из них был центром обмена валют для купцов из Индии, Персии и Китая. На другом испокон веков торговали головными уборами.

Мечеть Магоки-Аттари. Вы увидите одну из старейших мечетей в Центральной Азии. Рассмотрите резной фасад с изысканными орнаментами и перенесётесь в эпоху культурного расцвета Бухары.

Медресе Улугбека. Уделим внимание великолепной мозаике и гармонии пропорций, а также поговорим об Улугбеке — великом астрономе и правителе.

Медресе Абдулазиз-хана. Пример роскошной архитектуры 17 века — с богатством декора, яркой резьбой и красочными изразцами.

Минарет Калян. Восхитимся гармонией пропорций и поговорим о том, как минарет 1127 года стал самым высоким памятником города. Вы узнаете о его первоначальной функции, а также о том, как он служил маяком для караванов.

Крепость Арк. Вы увидите архитектурный комплекс, служивший резиденцией эмиров. Прогуляетесь по древним стенам и насладитесь панорамными видами на старую Бухару.

Мавзолей Саманидов. Шедевр раннеисламской архитектуры 9–10 веков. Вы услышите о его уникальной кирпичной кладке и значении для династии Саманидов.

Организационные детали