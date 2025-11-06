Ансамбль Ляби-Хауз — исторический комплекс, окружённый прудом, медресе и ханакой. Вы узнаете о роли Ляби-Хауза как базарной площади в Средние века и о том, как водоём служил источником воды для горожан.
Торговые купола и караван-сараи. Старинные базары — это кладезь истории и культуры. Например, один из них был центром обмена валют для купцов из Индии, Персии и Китая. На другом испокон веков торговали головными уборами.
Мечеть Магоки-Аттари. Вы увидите одну из старейших мечетей в Центральной Азии. Рассмотрите резной фасад с изысканными орнаментами и перенесётесь в эпоху культурного расцвета Бухары.
Медресе Улугбека. Уделим внимание великолепной мозаике и гармонии пропорций, а также поговорим об Улугбеке — великом астрономе и правителе.
Медресе Абдулазиз-хана. Пример роскошной архитектуры 17 века — с богатством декора, яркой резьбой и красочными изразцами.
Минарет Калян. Восхитимся гармонией пропорций и поговорим о том, как минарет 1127 года стал самым высоким памятником города. Вы узнаете о его первоначальной функции, а также о том, как он служил маяком для караванов.
Крепость Арк. Вы увидите архитектурный комплекс, служивший резиденцией эмиров. Прогуляетесь по древним стенам и насладитесь панорамными видами на старую Бухару.
Мавзолей Саманидов. Шедевр раннеисламской архитектуры 9–10 веков. Вы услышите о его уникальной кирпичной кладке и значении для династии Саманидов.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается по желанию: перекус в чайхане, входные билеты — около $10–15 за чел.
Программа подходит для людей всех возрастов, однако пожилым путешественникам и семьям с маленькими детьми следует учитывать длительность прогулки и возможное отсутствие мест для отдыха
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самия — ваш гид в Бухаре
Провела экскурсии для 271 туриста
Меня зовут Самия, и этот город — не просто место на карте, а часть моей жизни. Здесь я родилась и выросла, и с 2023 года с удовольствием провожу экскурсии, помогая читать дальше
путешественникам раскрыть его душу и атмосферу. Я отлично знаю историю города, его архитектурные жемчужины, природные уголки и тайные места, о которых не пишут в путеводителях. Мне нравится оживлять прошлое в своих рассказах, удивлять гостей необычными фактами и прокладывать маршруты, которые делают каждую экскурсию уникальной. Со мной вас ждут не просто прогулки, а насыщенные эмоциями путешествия, полные вдохновения, открытий и ярких впечатлений. Я хочу, чтобы этот город оставил в вашем сердце тёплый след, и вы увезли с собой не только фотографии, но и незабываемые воспоминания. Если вы готовы увидеть город по-новому и прочувствовать его атмосферу, я с радостью организую для вас незабываемое приключение!
К
Кирилл
6 ноя 2025
То что хотели получить от экскурсии, легкий язык исторических фактов, изменение города и культуры на разных этапах развития, быт и уклад. 4 часа пролетели незаметно. Может чуть-чуть не хватило посещение платных мест, но мы их посмотрели потом сами.
Э
Эрик
24 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Самия была на высоте, время пролетело незаметно! Спасибо большое за прекрасно проведенное время и полезную информацию!!! Рекомендуем гида Самию и саму экскурсию
О
Оксана
19 окт 2025
Самия - очень эрудированный и интеллигентный гид. Помимо основных достопримечательностей, куда водят всех туристов, показывает нестандартные места, а также сообщат интересные исторические факты. Доброжелательна, всегда готова откликнуться на те или иные просьбы. Огромное ей спасибо, однозначно, рекомендую!
Валерия
18 окт 2025
Большое спасибо за интересную экскурсию!
А
Анна
17 окт 2025
Самия провела прекрасную экскурсию. Все понравилось, отличный рассказ о Бухаре для посещения в первый раз. Также она прислушалась к нашим пожеланиям и мы смогли увидеть Биенале в рамках этой экскурсии.
Валентина
14 окт 2025
Отличная экскурсия, великолепный экскурсовод. Материал структурирован, нет воды и рассказов по кругу, все понятно и интересно. Рекомендую 100 %.
Е
Евгения
7 окт 2025
От всей души благодарю нашего гида Самию! Начну с оргмомента. Мы заказывали экскурсию на понедельник в 10ч, причем заказ делали накануне около 22ч в воскресенье. Спасибо Самие, что откликнулась! Самия - прекрасный читать дальше
рассказчик, материал преподносится легко и интересно. Она как будто не просто вела экскурсию, а, скорее, мягко сопровождала нас в открытии Бухары. Чудесно! Отдельно хочу отметить, что у Самии очень красивый голос!
Самия
Ответ организатора:
Евгения, благодарю 🙏 🙏 🙏 Взаимно!
Наиля
5 окт 2025
Наш экскурсовод- Самия. Бухара оставила чудесные воспоминания. Рынок, чеканка на улице, прекрасные мечети и медресе, спонтанные покупки, неожиданные перекусы, действующий хамам - отдельная история 🔥
Самия
Ответ организатора:
Наиля! Спасибо огромное!
Д
Дерис
21 сен 2025
Гид молодец, спасибо большое
Е
Елизавета
16 сен 2025
Самия прекрасный гид, очень интересно рассказывает. Мы провели прекрасный день в ее компании! Так же подсказала, где купить настоящие шелковые шарфы ручной работы. От всей души благодарим за интересную экскурсию!
А
Александр
14 сен 2025
Нас очень понравилась Самия. Нам показали прекрасную Бухару - древнюю и настоящую. Подача материала была особенно интересна - чувствовалась глубокая эрудиция и любовь к своему делу. Особенно понравилось, что сложные читать дальше
события объяснялись доступным языком, с примерами и сравнениями, которые помогали лучше понять эпоху и культуру. Благодаря рассказу, мы узнали о мастерах, которые делают произведения искусства поколениями. Особенно рекомендую посетить старый еврейский квартал и летнюю резиденцию эмира.
Радик
8 сен 2025
Самия — прекрасный гид, знаток истории и культуры Бухары. Ее экскурсия "Легенды и тайны Востока" позволила глубоко погрузиться в атмосферу древнего города, ознакомиться с главными достопримечательностями и услышать захватывающие истории. читать дальше
Приятная атмосфера, информативность и индивидуальность подхода, т к пришлось скорректировать маршрут и перестроить подачу информации. Рекомендуется для тех, кто хочет искренне познать Узбекистан и его наследие, если в Бухару то смело можете расчитывать на гида Самию.
А
Алина
1 сен 2025
Нам с подругами очень понравилась Самия. Утонченная, культуная, интересная. Она показала все красоты Бухары, рассказывала с любовью к городу, а также рассказала про свою жизнь, семью, что было тоже любопытно. Узнать как живут люди и гулять с местными в городах - это важно. Так вы сможете максимально прочувствовать дух и атмосферу. Рекомендую!
А
Анастасия
29 авг 2025
Большое спасибо Соне. Очень содержательно по теме экскурсии. Ответила на все наши вопросы о стране и быте жителей.
Н
Николай
29 авг 2025
Нам очень понравилось экскурсия с Самией. Мы узнали много интересного о Бухаре, о её культурном и духовном наследии. Отдельно хочу выделить посещение мастерской по ручному производству шелка, театр-музей марионеток и как же без колориного восточного базара!