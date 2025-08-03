Вас ждет путешествие по старинным улочкам, где вы ощутите магию Великого Шёлкового пути! За 4–5 часов вы посетите ансамбль Ляби-Хауз, синагогу XVI века, торговые купола, Кош-Медресе, Пои-Калон и цитадель Арк в компании профессионального гида.
Описание экскурсииПриглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по старинным улочкам Бухары — города, где каждый кирпич дышит историей, а каждый уголок хранит тайны веков. Наша пешеходная экскурсия "Тайны Бухары" — это возможность погрузиться в атмосферу древнего Востока, ощутить магию Великого Шёлкового пути и прикоснуться к культурному наследию одного из самых загадочных городов Узбекистана. Что вас ждёт:• Ансамбль Ляби-Хауз — сердце старой Бухары, где вы увидите живописный водоём, окружённый вековыми чинарами, и старинные медресе, пропитанные духом прошлого.
- Синагога XVI века — уникальный памятник, рассказывающий о многовековой истории еврейской общины Бухары.
- Торговые купола XVI века — архитектурные шедевры, под сводами которых до сих пор кипит жизнь, как во времена караванов Шёлкового пути.
- Комплекс Кош-Медресе — гармоничное сочетание двух медресе, раскрывающее секреты архитектуры и духовной жизни Бухары.
- Ансамбль Пои-Калон — величественный комплекс с минаретом Калян, мечетью и медресе, который поразит вас своим масштабом и красотой.
- Цитадель Арк — древняя крепость, бывшая резиденцией бухарских правителей, где вы узнаете о жизни эмиров и их подданных. Важная информация: Длительность: 4-5 часов.
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты во все достопримечательности
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара Ансамбль Ляби - Хауз
Завершение: Ансамбль Ляби - Хауз
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
С
Сергей
3 авг 2025
Shams Tour — настоящие профессионалы! Мы путешествовали с детьми, и всё было продумано до мелочей. Дети были в восторге от прогулки по старинным улицам и восточных куполов. Спасибо за душевный приём!
А
Анна
30 июл 2025
Путешествовали с двумя детьми — 7 и 10 лет, и Shams Tour сделали экскурсию интересной и для нас, и для них. Гид рассказывал живо, с шутками и легендами. Бухара — просто сказка, и всё прошло идеально!
А
Алина
14 июл 2025
Бухара — это любовь с первого взгляда! Мы за день увидели все ключевые достопримечательности, прогулялись по старому городу и заглянули на местный рынок. Всё было продумано и организовано на высшем уровне!
П
Павел
26 июн 2025
Очень доволен экскурсией — всё чётко по времени, гид отлично владеет материалом и умеет увлечь. Понравился гибкий подход: гид подстраивался под наш интерес, можно было задавать любые вопросы. Рекомендую!
Р
Роман
11 июн 2025
Бухара — это как сказка из детства, спасибо, что помогли нам в неё окунуться. Очень понравилось, что всё было организовано четко: от встречи у отеля до обратной поездки. Отдельное спасибо нашему гиду — столько фактов, столько душевности!
