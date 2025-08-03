С Сергей Shams Tour — настоящие профессионалы! Мы путешествовали с детьми, и всё было продумано до мелочей. Дети были в восторге от прогулки по старинным улицам и восточных куполов. Спасибо за душевный приём!

А Анна Путешествовали с двумя детьми — 7 и 10 лет, и Shams Tour сделали экскурсию интересной и для нас, и для них. Гид рассказывал живо, с шутками и легендами. Бухара — просто сказка, и всё прошло идеально!

А Алина Бухара — это любовь с первого взгляда! Мы за день увидели все ключевые достопримечательности, прогулялись по старому городу и заглянули на местный рынок. Всё было продумано и организовано на высшем уровне!

П Павел Очень доволен экскурсией — всё чётко по времени, гид отлично владеет материалом и умеет увлечь. Понравился гибкий подход: гид подстраивался под наш интерес, можно было задавать любые вопросы. Рекомендую!