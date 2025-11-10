Мы предлагаем трансфер как из Бухары в Самарканд, туда и обратно. Все наши водители — вежливые люди и профессионалы своего дела.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🧳 Помощь с багажом
- 🗣️ Ответы на вопросы
- ☕ Возможность остановок
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
- Бухара
- Самарканд
Описание трансферВас встретят, помогут с багажом и по пути ответят на все интересующие вопросы. По желанию можно сделать пару остановок по дороге или даже перекусить в одной из правильных чайхан.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Ваш нужный адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
