1 чел.
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Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
€23 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива
Путешествие из Бухары в Хиву на современных автомобилях с русскоговорящим водителем. Полное наслаждение дорогой и природой
Начало: Ваш адрес
«Мы предоставим трансфер из вашего отеля, аэропорта или ж/д вокзала в Бухаре и доставим вас в Хиву по указанному вами адресу»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер между Бухарой и Самаркандом - быстро и без хлопот
Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
«Мы предлагаем трансфер как из Бухары в Самарканд, так и обратно»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
«Также возможен трансфер в обратную сторону за ту же цену»
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Трансфер Бухара-Хива-Бухара: комфортная поездка с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Бухары в Хиву и обратно. Русскоговорящий водитель, кондиционер и остановки в живописных местах сделают поездку незабываемой
Начало: Отель
«Комфортный трансфер из Бухары в Хиву и обратно с русскоговорящим водителем/сопровождающим»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Трансфер»
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