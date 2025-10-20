Вечерняя прогулка по историческому центру Бухары с осмотром архитектурных памятников в ночной подсветке.
Вы увидите крепость Арк, минарет Калян, ансамбль Ляби-Хауз и другие достопримечательности в особой атмосфере вечернего города.
Описание экскурсии
Бухара в вечерних огнях:
- история и атмосфера старого города.
- Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Бухары, которая позволяет увидеть город в особой атмосфере после захода солнца. В это время суток, когда спадает дневная жара, Бухара преображается: включается архитектурная подсветка, а на улицах и площадях собираются местные жители.
- Архитектурные памятники в вечернем освещении.
- Маршрут проходит мимо главных достопримечательностей Бухары, подсвеченных в вечернее время. Вы увидите крепость Арк — древнюю цитадель города, и услышите историю минарета Калян, который является архитектурным символом Бухары. Также в программе посещение площади Ляби-Хауз с ее историческими зданиями и водоемом.
- Прогулка по историческому центру.
- Экскурсия включает неспешную прогулку по старинным улочкам Бухары, где вы сможете оценить атмосферу восточного города в вечернее время. Вы осмотрите старинные медресе, мавзолеи и мечети, которые в свете ночной подсветки приобретают особое очарование.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Арк
- Минарет Калян
- Ляби-Хауз
- Старинные медресе
- Мавзолеи и мечети
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Транспорт
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Хаджи Насредину
Завершение: Арк или по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Л
Лариса
20 окт 2025
Вечерняя экскурсия по Бухаре это особенная атмосфера, конечно мы не попали внутрь мечетей и медрессе, это мы восполнили на утренней прогулке, но вечером как попасть в восточную сказку, красивая подсветка придает городу свое очарование, интересный рассказ и прогулка по улочкам старого города с милой девушкой-гидом Гулей заставил влюбиться в Бухару
