Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»

Вечерняя прогулка по историческому центру Бухары с осмотром архитектурных памятников в ночной подсветке.

Вы увидите крепость Арк, минарет Калян, ансамбль Ляби-Хауз и другие достопримечательности в особой атмосфере вечернего города.
1 отзыв
Описание экскурсии

Бухара в вечерних огнях:

  • история и атмосфера старого города.
  • Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Бухары, которая позволяет увидеть город в особой атмосфере после захода солнца. В это время суток, когда спадает дневная жара, Бухара преображается: включается архитектурная подсветка, а на улицах и площадях собираются местные жители.
  • Архитектурные памятники в вечернем освещении.
  • Маршрут проходит мимо главных достопримечательностей Бухары, подсвеченных в вечернее время. Вы увидите крепость Арк — древнюю цитадель города, и услышите историю минарета Калян, который является архитектурным символом Бухары. Также в программе посещение площади Ляби-Хауз с ее историческими зданиями и водоемом.
  • Прогулка по историческому центру.
  • Экскурсия включает неспешную прогулку по старинным улочкам Бухары, где вы сможете оценить атмосферу восточного города в вечернее время. Вы осмотрите старинные медресе, мавзолеи и мечети, которые в свете ночной подсветки приобретают особое очарование.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Арк
  • Минарет Калян
  • Ляби-Хауз
  • Старинные медресе
  • Мавзолеи и мечети
Что включено
  • Услуга гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Транспорт
  • Трансфер
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Хаджи Насредину
Завершение: Арк или по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
20 окт 2025
Вечерняя экскурсия по Бухаре это особенная атмосфера, конечно мы не попали внутрь мечетей и медрессе, это мы восполнили на утренней прогулке, но вечером как попасть в восточную сказку, красивая подсветка придает городу свое очарование, интересный рассказ и прогулка по улочкам старого города с милой девушкой-гидом Гулей заставил влюбиться в Бухару

