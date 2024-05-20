Вечерние экскурсии Бухары

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Бухаре на русском языке, цены от €44, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
«Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю»
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
4945 за человека
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Вечерняя экскурсия в Бухаре: магия «1000 и 1 ночи» в огнях города
Почувствуйте волшебство Бухары вечером, когда город оживает под мягким светом лун и фонарей. Уникальный тур, полный историй и красоты
Начало: У водоема Лябихауз возле памятника Насреди
«Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю»
Расписание: Каждый день в 17 00
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$44 за человека
Ночная прогулка по Бухаре
Индивидуальная
3 часа
Уникальная ночная экскурсия по Бухаре: архитектура и культура Узбекистана
Приглашаем вас на ночную прогулку по Бухаре. Откройте для себя уникальные достопримечательности города, такие как Ляби-Хауз, Магоки Аттари и Пои-Калян
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-Хауз
«Приглашаю вас прогуляться по улицам Бухары в свете ночных огней»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$50 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
    Экскурсию по Бухаре для нас провела Насиба. Прогулка оказалась интересной и познавательной. Заходили в места, которые сами скорее всего не нашли бы. Получили огромное удовольствие от знакомства с мастерами города и красоты вечерней Бухары.
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
    Экскурсию для нас проводила прекрасная Гуля. Замечательно преподносит историю Бухары, ориентируется на желания гостей и показывает, казалось бы, не самые
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    главные исторические объекты Бухары, но очень-очень интересные! Получили огромное удовольствие и массу интересных фактов, гуляя с ней по Бухаре. Низкий поклон и огромная благодарность Гуле за эту экскурсию! 🥰🥰🥰

  • Е
    Евгения
    15 апреля 2024
    Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
    Фирдавси знает столько интересного об истории Бухары, строительстве мечетей, медресе, что хочется слушать его бесконечно
    Фирдавси знает столько интересного об истории Бухары, строительстве мечетей, медресе, что хочется слушать его бесконечноФирдавси знает столько интересного об истории Бухары, строительстве мечетей, медресе, что хочется слушать его бесконечноФирдавси знает столько интересного об истории Бухары, строительстве мечетей, медресе, что хочется слушать его бесконечно
  • Э
    Элина
    10 апреля 2024
    Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
    Нашим гидом была Гуля - очень интересный гид, хорошо знающая историю своего города. Во время неуспешной прогулки мы обошли основную
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    старую часть Бухары, заглядывая во внепрограммные места, куда нам самим хотелось зайти. И про каждый уголок, каждый дворик Гуля с удовольствием рассказывала нам кучу новой информации)) если была б возможность и запасные ноги - с удовольствием ходили бы по чудесной Бухаре с замечательной Гулей)

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 44 до 50 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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