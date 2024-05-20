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старую часть Бухары, заглядывая во внепрограммные места, куда нам самим хотелось зайти. И про каждый уголок, каждый дворик Гуля с удовольствием рассказывала нам кучу новой информации)) если была б возможность и запасные ноги - с удовольствием ходили бы по чудесной Бухаре с замечательной Гулей)