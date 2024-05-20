1 чел.
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скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
«Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю»
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
49€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия в Бухаре: магия «1000 и 1 ночи» в огнях города
Почувствуйте волшебство Бухары вечером, когда город оживает под мягким светом лун и фонарей. Уникальный тур, полный историй и красоты
Начало: У водоема Лябихауз возле памятника Насреди
«Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю»
Расписание: Каждый день в 17 00
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$44 за человека
Индивидуальная
3 часа
Уникальная ночная экскурсия по Бухаре: архитектура и культура Узбекистана
Приглашаем вас на ночную прогулку по Бухаре. Откройте для себя уникальные достопримечательности города, такие как Ляби-Хауз, Магоки Аттари и Пои-Калян
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-Хауз
«Приглашаю вас прогуляться по улицам Бухары в свете ночных огней»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$50 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 мая 2024Экскурсию по Бухаре для нас провела Насиба. Прогулка оказалась интересной и познавательной. Заходили в места, которые сами скорее всего не нашли бы. Получили огромное удовольствие от знакомства с мастерами города и красоты вечерней Бухары.
- ННаталья7 мая 2024Экскурсию для нас проводила прекрасная Гуля. Замечательно преподносит историю Бухары, ориентируется на желания гостей и показывает, казалось бы, не самые
- ЕЕвгения15 апреля 2024Фирдавси знает столько интересного об истории Бухары, строительстве мечетей, медресе, что хочется слушать его бесконечно
- ЭЭлина10 апреля 2024Нашим гидом была Гуля - очень интересный гид, хорошо знающая историю своего города. Во время неуспешной прогулки мы обошли основную
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Вечерние»
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