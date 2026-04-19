Восточные города ночью и днём — это два разных мира! Дневная жара, слепящее солнце, конечно, добавляют колорита, однако по-настоящему жизнь возвращается с приходом сумерек.
Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю.
Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю.
Описание экскурсии
- Мы не будем торопиться и неспешно прогуляемся по самым укромным улочкам Бухары
- Обязательно остановимся у крепости Арк, где вы услышите интересную историю о городском символе — минарете Калян
- Заглянем в Ляби-Хауз: здесь любят отдыхать местные жители
- Не обойдём стороной старинные медресе, мавзолеи и мечети
В том, что экскурсия проходит именно вечером, есть неоспоримый плюс: мягкая прохлада и полное отсутствие зноя. Всё это сделает наше путешествие ещё более комфортным.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты не входят в стоимость. Во время экскурсии вы можете самостоятельно посетить омплекс Ляби-Хауз, Токи Сарафон (купол менял), Токи Телпак фурушон (купол головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), Комплекс Пои-Калон (медресе Мириараб, большой минарет, мечеть), комплекс Арк.
ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$38
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У водоёма Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3550 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
отличная вечерняя прогулка по прохладной Бухаре. Нашем гидом была милая девушка Гули. Интересный рассказ и локации. мы остались очень довольны.
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Е
Дата посещения: 13 июн 2025
Отличный гид, показал все знаковые места, интересные факты раасказал
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С
Это была одна из самых лучших экскурсий!! Великолепный экскурсовод Фирдавси. Очень интересный маршрут. Фантастическая подача материала: с историческими фактами, случаями из жизни, анекдотами и народным фольклором. Безупречный профессионализм экскурсовода смешанный с прекрасным городом - дали фантастический результат!! Всем советую данную экскурсию во главе с неподражаемым Фирдавси!!!!
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Фирдавси знает столько интересного об истории Бухары, строительстве мечетей, медресе, что хочется слушать его бесконечно
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Экскурсия по самым знаковым местам с основным историко-информационным сопровождением.
Материал воспринимается легко, за 2 часа не устаешь, всё супер.
Но главное, это гид Гуля, освещающая своей красотой и добавляющая еще больше красок в вечернюю Бухару.
Материал воспринимается легко, за 2 часа не устаешь, всё супер.
Но главное, это гид Гуля, освещающая своей красотой и добавляющая еще больше красок в вечернюю Бухару.
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К
Были поражены уникальными сооруженями Бухары!
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