Насладиться старинным городом без зноя в уютной мини-группе
Восточные города ночью и днём — это два разных мира! Дневная жара, слепящее солнце, конечно, добавляют колорита, однако по-настоящему жизнь возвращается с приходом сумерек.
Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю.
Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы не будем торопиться и неспешно прогуляемся по самым укромным улочкам Бухары
- Обязательно остановимся у крепости Арк, где вы услышите интересную историю о городском символе — минарете Калян
- Заглянем в Ляби-Хауз: здесь любят отдыхать местные жители
- Не обойдём стороной старинные медресе, мавзолеи и мечети
В том, что экскурсия проходит именно вечером, есть неоспоримый плюс: мягкая прохлада и полное отсутствие зноя. Всё это сделает наше путешествие ещё более комфортным.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты не входят в стоимость. Во время экскурсии вы можете самостоятельно посетить омплекс Ляби-Хауз, Токи Сарафон (купол менял), Токи Телпак фурушон (купол головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), Комплекс Пои Калян (медресе Мириараб, большой минарет, мечеть), комплекс Арк.
ежедневно в 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у водоёма Ляби-Хауз
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 419 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
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