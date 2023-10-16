Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»

Насладиться старинным городом без зноя в уютной мини-группе

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Ответы на вопросы
Восточные города ночью и днём — это два разных мира! Дневная жара, слепящее солнце, конечно, добавляют колорита, однако по-настоящему жизнь возвращается с приходом сумерек.

Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю.
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы не будем торопиться и неспешно прогуляемся по самым укромным улочкам Бухары
  • Обязательно остановимся у крепости Арк, где вы услышите интересную историю о городском символе — минарете Калян
  • Заглянем в Ляби-Хауз: здесь любят отдыхать местные жители
  • Не обойдём стороной старинные медресе, мавзолеи и мечети

В том, что экскурсия проходит именно вечером, есть неоспоримый плюс: мягкая прохлада и полное отсутствие зноя. Всё это сделает наше путешествие ещё более комфортным.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты не входят в стоимость. Во время экскурсии вы можете самостоятельно посетить омплекс Ляби-Хауз, Токи Сарафон (купол менял), Токи Телпак фурушон (купол головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), Комплекс Пои Калян (медресе Мириараб, большой минарет, мечеть), комплекс Арк.

ежедневно в 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у водоёма Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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