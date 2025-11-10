За один день можно увидеть все главные достопримечательности Бухары.
Путешествие начинается с посещения красивых мечетей и медресе, затем вы увидите высоченный минарет, который является символом города.
Не упустите возможность посетить древнюю крепость
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть красивые мечети и медресе
- 🏰 Посетить древнюю крепость Арк
- 🌟 Узнать о культурном наследии
- 🚗 Удобный трансфер
- 🎨 Погрузиться в атмосферу города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бухары - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристов меньше. Летом может быть жарко, но это компенсируется меньшей загруженностью. Зимой погода прохладная, но достопримечательности доступны круглый год.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что можно увидеть
- Мечети
- Медресе
- Минарет
- Крепость Арк
- Загородная резиденция
Описание экскурсииОткройте для себя Бухару за один день на автомобильно-пешеходной экскурсии! Вы увидите самые красивые мечети и медресе, минарет — символ города, а также древнюю крепость Арк. Завершим путешествие в роскошной загородной резиденции бухарских эмиров. Мы организуем удобный трансфер и проведем вас по самым значимым достопримечательностям. Экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет узнать больше о культурном наследии Бухары. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу древнего города и получить массу впечатлений!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Лаби Ховуз
- Ансамбль Пои Калон
- Крепость Арк
- Ситораи Мохи Хоса загородная резиденция эмиров
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы подъедем к вашему адресу
Завершение: Ваша желаемая локация
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Бухары
