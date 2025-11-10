За один день можно увидеть все главные достопримечательности Бухары.Путешествие начинается с посещения красивых мечетей и медресе, затем вы увидите высоченный минарет, который является символом города.Не упустите возможность посетить древнюю крепость

Арк, а завершить день в роскошной загородной резиденции бухарских эмиров. Экскурсия проводится на автомобиле и пешком, что делает её удобной и насыщенной. Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу древнего города и узнать больше о его культурном наследии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Бухары - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристов меньше. Летом может быть жарко, но это компенсируется меньшей загруженностью. Зимой погода прохладная, но достопримечательности доступны круглый год.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.