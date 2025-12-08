Безопасно и комфортно доехать из вокзала/аэропорта в отель или из отеля в аэропорт/вокзал Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Бухары и отвезёт по нужному адресу, или наоборот — из города в аэропорт. Он поможет погрузить багаж, а вы удобно устроитесь в салоне. По дороге водитель с удовольствием расскажет о городе и ответит на ваши вопросы.
Описание трансферБезопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт. Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Бухары и отвезёт по нужному адресу, или наоборот — из города в аэропорт. Он поможет погрузить багаж, а вы удобно устроитесь в салоне. По дороге водитель с удовольствием расскажет о городе и ответит на ваши вопросы. Организационные детали Указана ориентировочная стоимость. Точную мы сообщим в переписке — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 0,5 час в аэропорту включены в стоимость Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата Важная информация: Указана ориентировочная стоимость. Точную мы сообщим в переписке — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт/nТрансфер
Что не входит в цену
- Экскурсия/nЛичные расходы
Место начала и завершения?
Аэропрот/вокзал/отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Указана ориентировочная стоимость. Точную мы сообщим в переписке - она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг
- Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер
- Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость
- Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке
- Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам - возможна доплата
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Завтра в 10:30
9 дек в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Бухаре и трансфер
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 дек в 00:00
$241 за всё до 3 чел.