Описание трансфер Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт. Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Бухары и отвезёт по нужному адресу, или наоборот — из города в аэропорт. Он поможет погрузить багаж, а вы удобно устроитесь в салоне. По дороге водитель с удовольствием расскажет о городе и ответит на ваши вопросы. Организационные детали Указана ориентировочная стоимость. Точную мы сообщим в переписке — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 0,5 час в аэропорту включены в стоимость Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата Важная информация: Указана ориентировочная стоимость. Точную мы сообщим в переписке — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата

