Загородные и исторические памятники Бухары: святыня суфиев, летняя резиденция эмира, мавзолеи и восточный рынок.
Описание экскурсииЭта экскурсия — возможность прикоснуться к сокровищам, спрятанным за пределами старого города. Вас ждут духовные центры, летняя резиденция эмира, древние мавзолеи, а также живой узбекский рынок. Мы начнём день с поездки к комплексу Бахауддина Накшбандия, одному из самых почитаемых святых исламского мира. Далее отправимся в летнюю резиденцию последнего эмира Бухары — Ситораи Мохи Хоса, где сочетаются восточная роскошь и европейская элегантность. После — возвращение в город, где вы посетите мавзолей Саманидов, признанный жемчужиной раннесредневековой архитектуры, и легендарный Чашма Аюб — «Источник Иова». Завершим экскурсию прогулкой по Центральному рынку Бухары, где можно почувствовать настоящую атмосферу местной жизни.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Бахауддина Накшбандия - духовный центр и место паломничества
- Ситораи Мохи Хоса - летний дворец эмира с залами, музеями и садами
- Мавзолей Саманидов - древнейшее кирпичное здание Средней Азии
- Чашма Аюб - святой источник с музеем водоснабжения
- Центральный рынок Бухары - атмосферная восточная торговля
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Завтраки, обеды, ужины
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, либо по договорённости
Завершение: Центр города или ваш отель - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 окт 2025
Нашим экскурсоводом была Диля, а организатором Ситора. Было очень приятно общаться с этими девушками. На экскурсии мы увидели самые интересные локации и по нашей просьбе немного изменили маршрут. Узнали также много фактов о Бухаре и пригороде, съездили на местный рынок, где Диля советовала лучших продавцов и следила по цене, чтобы было все справедливо. Спасибо большое за такую великолепную экскурсию!
