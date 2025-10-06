А Анна

Нашим экскурсоводом была Диля, а организатором Ситора. Было очень приятно общаться с этими девушками. На экскурсии мы увидели самые интересные локации и по нашей просьбе немного изменили маршрут. Узнали также много фактов о Бухаре и пригороде, съездили на местный рынок, где Диля советовала лучших продавцов и следила по цене, чтобы было все справедливо. Спасибо большое за такую великолепную экскурсию!