1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
3 июля в 06:00
€89 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
€84 за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
130€117 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:00
€115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Погрузитесь в уникальный мир суфизма и средневековой архитектуры, посетив ключевые святыни Бухары
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пеший тур по древней Бухаре: история, архитектура и культура
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, пройдитесь по узким переулкам и встретьте величие архитектуры XVI века
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
$80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
3 июля в 00:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья23 июня 2024Акбар- отличный гид! Он так любит свой город, что может даже рассказать всю историю на английском языке иностранцам. Благодаря нашему гиду мы смогли очень подробно узнать про истоки Бухары и увидеть различные древние достопримечательности.
- ЗЗиннят5 июня 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
- ВВалерий3 июня 2024Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
- ВВадим3 июня 2024Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
- ЕЕвгения1 июня 2024Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
- ООлеся31 мая 2024Очень рекомендуем экскурсию с прекрасным организатором и гидом Акбаром! Вы абсолютно точно не пожалеете о выборе этого гида! Были учтены все пожелания
- ААнастасия29 мая 2024Было очень интересно и детям, и взрослым. Экскурсовод никуда не торопился, ждал. Если была необходимость, отвечал на все вопросы
- ЕЕвгений28 мая 2024Что-то добавлять к предыдущим отзывам не буду, просто скажу- Армен супер, выкладывается на 110%, очень любит свою нелёгкий труд и своих гостей! Благодарим за экскурсию и неподдельную любовь к своему родному городу, это было приятно видеть!
- ЕЕвгений28 мая 2024Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
- ЕЕлена26 мая 2024Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя и общую информацию о
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «От вашего отеля»
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