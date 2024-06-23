Экскурсии от вашего отеля в Бухаре

Найдено 8 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Бухаре на русском языке, цены от €80, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухара известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
142 отзыва
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
3 июля в 06:00
89 за всё до 5 чел.
Бухара яркая и неповторимая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
84 за всё до 12 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
34 отзыва
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
130117 за всё до 4 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Бухара: вокруг да около
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:00
115 за всё до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Погрузитесь в уникальный мир суфизма и средневековой архитектуры, посетив ключевые святыни Бухары
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Пеший тур по древней Бухаре: история, архитектура и культура
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, пройдитесь по узким переулкам и встретьте величие архитектуры XVI века
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
$80 за всё до 5 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
3 июля в 00:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Бухара яркая и неповторимая
    Акбар- отличный гид! Он так любит свой город, что может даже рассказать всю историю на английском языке иностранцам. Благодаря нашему гиду мы смогли очень подробно узнать про истоки Бухары и увидеть различные древние достопримечательности.
  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города
  • В
    Валерий
    3 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
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    что мы этого почти не ощутили. Заглянули в уголки городской старины, где мало туристов заходит, открылись нам маленькие тайны древних водоемов-хаузов, которые заброшены, но необычайно трогательны в современности, во множество маленьких местных действующих и позаброшенных мечетей города и многое другое. Незабываем некрополь …. Нет в нем ощущения смертности человеческой - есть дух добра и жизни вечной! Обед в нетуристическом месте с вкуснейшими мантами и компотом на все сто с присыпочкой. Локацию не скажем, что бы оставить место неиспорченным туристическим наплывом. Может вы станете интересны Армену и он откроет вам и эту городскую нетуристическую точку гастрономической радости. Спасибо за все, Армен!

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Бухара: вокруг да около
    Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
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    мало времени, то можно выбрать экскурсию с посещением только загородного дворца эмира и дома купца, т. к. в Мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани смотреть особо нечего и если Вы не мусульманине, то это место не представляет интереса. Но Акбар сделал поездку интересной, много фактов, при этом не перегружал датами и именами, чем часто грешат экскурсаводы. Рекомендую.

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
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    Эмира. Очень рекомендую эту экскурсию, действительно многие достопримечательности находятся так, что до них удобнее добираться на авто. Ирадж - профессиональный гид, чувствуется школа и опыт. Он не пытался нас торопить, даже если мы зависали у сувениров)), показал, где выпить вкусный кофе со специями, ну и вообще очень интересно провел экскурсию.

    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов
  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Бухара яркая и неповторимая
    Очень рекомендуем экскурсию с прекрасным организатором и гидом Акбаром! Вы абсолютно точно не пожалеете о выборе этого гида! Были учтены все пожелания
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    по времени, так как приезжали в Бухару 1-м днем. Гастрономические пожелания - насладились лучшей самсой Бухары) Остались самые положительные и эмоциональные впечатления от посещения города и от экскурсии. Очень приятная и грамотная подача информации, было безумно интересно и мы получили ответы на все возникшие вопросы. Город захватывающий и великолепный. Без Акбара многое бы не успели. Огромное спасибо!

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Бухара яркая и неповторимая
    Было очень интересно и детям, и взрослым. Экскурсовод никуда не торопился, ждал. Если была необходимость, отвечал на все вопросы
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Что-то добавлять к предыдущим отзывам не буду, просто скажу- Армен супер, выкладывается на 110%, очень любит свою нелёгкий труд и своих гостей! Благодарим за экскурсию и неподдельную любовь к своему родному городу, это было приятно видеть!
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Бухара: вокруг да около
    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя и общую информацию о
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    городе и его истории Акбар обязательно поможет систематизировать. По крайней мере, у нас было именно так. Даже дождик не помешал:) Были на экскурсии с мужем, узнали много нового — про то, как жили зажиточные купцы, что в их доме было обязательным. А после — как жил эмир, что было в его дворце, как сложилась судьба и судьба семьи. Очень много Акбар рассказал про суфизм, после посмотрели на суфийский комплекс — получилось достаточно глубокое погружение в эту тему. А ещё попробовали гиждуванский шашлык — воспоминания о нём до сих пор греют душу, было ну очень вкусно. В общем, сами бы не доехали до всех точек и столько бы не узнали:) Ко всему прочему добавлю, что Акбар замечательный гид и человек — видна эрудиция, глубокое погружение в тему, желание именно познакомить с культурой и историей, а не просто дать общую информацию. Рекомендуем экскурсию и Акбара как гида — читателям этого отзыва и знакомым, которые поедут в Узбекистан 🙂

    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Бухара известная и неизведанная
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  3. Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
  4. Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
  5. Бухара: вокруг да около
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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июле 2024
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Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 317 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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