Познакомьтесь с Бухарой вне шумного центра — в местах, где история звучит тише, но глубже.
Вас ждут: комплекс Бахауддина Накшбанди — святое суфийское место, дворец Ситораи Мохи Хоса — летняя резиденция эмира, дом-музей Файзуллы Ходжаева — купеческий быт и эпоха реформ, Чор Минор — символ культурного многообразия.
Описание экскурсииЗагородный тур по Бухаре: тишина, история и величие Бухара славится не только своим древним центром, но и окрестностями, где сохранились удивительные памятники истории, духовности и культуры. Загородная экскурсия позволит вам почувствовать совсем другую Бухару — более интимную, одухотворённую и аристократичную.
- Место паломничества Бахауддина Накшбанди Первым пунктом станет один из самых почитаемых святых центров Средней Азии. Здесь покоится Бахауддин Накшбанди — великий суфий, основатель одноимённого духовного ордена. Место наполнено тишиной, благоговением и особой атмосферой, которую чувствуют даже те, кто далёк от религии.
- Ситораи Мохи Хоса — дворец Луны и Звёзд Затем мы отправимся в летнюю резиденцию последнего эмира Бухары. Это необычное здание сочетает в себе восточную роскошь и европейское влияние. Великолепные залы, зеркальные залы, китайский фарфор, паркет и росписи — всё здесь говорит о вкусе и власти уходящей эпохи.
- Дом-музей Файзуллы Ходжаева Посетим особняк одного из самых влиятельных людей начала XX века — реформатора и государственного деятеля Файзуллы Ходжаева. Музей хранит дух богатой купеческой семьи и повседневную жизнь интеллектуальной элиты Бухары того времени.
- Чор Минор В завершение — остановка у миниатюрного и загадочного памятника Чор Минор (в переводе — «четыре минарета»). Уникальное здание с четырьмя башнями символизирует смешение культур, взглядов и стилей. Оно словно стоит отдельно от времени и прекрасно завершает маршрут, соединяя в себе восточную архитектуру, утончённость и мечту. Важная информация: В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе закрытую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. Возьмите также солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт/трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей
- Поэтому просим иметь при себе закрытую одежду
- А женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. Возьмите также солнцезащитные очки
- Крем от загара
- Личную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
ОКСАНА
4 ноя 2025
Очень интересная познавательная экскурсия! Увидели много интересного,того,что не входит в основные экскурсионные программы. Очень рекомендую!
М
Михаил
25 сен 2025
Очень интересная экскурсия по интересным местам
