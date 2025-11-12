Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание тураДанная 2х дневная экскурсия дарит Вам возможность по истинному насладиться восточной атмосферой и почувствовать себя героем сказок Аладдина. Прогулка с профессиональным гидом по старому городу, по переулкам, рассказы не только об архитектуре, но и быте Бухарцев, интереснейшей культуре и многовековых традициях не оставит Вас равнодушным. А на второй день тура, Вы посетите легендарный летний дворец Эмира Бухарского с павлинами, белым залом и гаремом. Далее, необыкновенное сооружение Чор Минор - с четырьмя голубыми башнями, и дом-музей богатейшего купца XIX века - оригинальный аутентичный Бухарский дом.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ляби Хауз, памятник Ходжа Насреддина
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
